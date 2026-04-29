Percheziții în cabinetul unei femei din Sibiu care făcea proceduri de înfrumusețare și acte medicale complexe fără a fi medic

Procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sibiu împreună cu Poliția municipiului Sibiu au făcut percheziții în cabinetul unei femei care făcea proceduri de înfrumusețare prin acte medicale de înaltă complexitate, fără a deține calitatea de medic specialist. Femeia este cercetată pentru infracțiunea de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, arată un comunicat de presă.

„La data de 20.04.2026, a fost efectuată în continuare urmărirea penală față de o persoană de sex feminin din mun. Sibiu, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de exercitarea fără drept a unei profesii sau activități, faptă prevăzută de art. 348 din Codul penal, cu referire la art. 393 alin. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, constând în aceea că, începând cu luna octombrie a anului 2021 și până la data de 14.04.2026, această persoană a realizat într-un cabinet de pe raza municipiului Sibiu acte medicale invazive, respectiv lipoliză injectabilă și injectare subdermică de filler dermic (acid hialuronic), precum și acte medicale de înaltă complexitate (administrare intramusculară/intradermică a toxinei botulinice tip A), pentru persoane de sex feminin, dar și masculin, fără a deține calitatea de medic specialist în specialitatea Chirurgie Plastică, Estetică și Microchirurgie Reconstructivă, Dermatovenerologie sau Chirurgie Orală și Maxilo-Facială ori medic deținător al unui atestat de studii complementare în Medicină Estetică, eliberat în condițiile OMS nr. 418/2005.

În acest context, la data de 27.04.2026 a fost efectuată o percheziție domiciliară la sediul unde persoana cercetată își desfășura activitatea, fiind ridicate mai multe bunuri ce prezintă interes în cauză, iar ulterior a fost audiată persoana cercetată și mai mulți martori.

Cu toate acestea, facem mențiunea că ancheta penală este într-o fază incipientă, urmând ca în continuare să mai fie administrate mijloace de probă în vederea lămuririi tuturor aspectelor de fapt.

În acest context atragem atenția asupra necesității respectării prezumției de nevinovăție de care beneficiază persoana suspectată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive.

Utilizarea în spațiul public a unor termeni precum «operații estetice ilegale» este inadecvată și neclară, de natură să inducă ideea că persoana acuzată a realizat operații estetice chiar de amploare, precum și de natură să creeze confuzie, în condițiile în care, din datele existente până în prezent, nu rezultă că persoana cercetată a efectuat operații estetice, raportat la sensul comun al termenului de operație.

De asemenea, semnalăm că publicarea numelui și a imaginii persoanei vizate, însoțite de aprecieri subiective ale factorului media privind caracterul ilegal al unor acțiuni, în absența unei hotărâri definitive prin care să se statueze că s-a săvârșit o infracțiune, pot aduce atingere dreptului la viață privată, demnității și prezumției de nevinovăție și pot conduce la prejudicii ireparabile, în condițiile în care, la acest moment procesual, persoana vizată este doar cercetată pentru o faptă penală.

În plus, contrar unor titluri de presă din care reiese că persoana suspectată a fost reținută, precizăm că față de aceasta, raportat la situația concretă din dosar, nu s-a luat până la acest moment nicio măsură preventivă.

Parchetul își reafirmă angajamentul pentru informarea corectă și echilibrată a publicului, ținând cont însă și de respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale ale tuturor persoanelor implicate într-o procedură judiciară, mai ales a persoanelor vizate de cercetări”, arată sursa citată.

