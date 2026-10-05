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Percheziții în șase județe într-un dosar de corupție la frontieră. Polițiști și vameși de la Halmeu, vizați de DNA

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Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Procurorii DNA fac, luni, 96 de percheziţii în judeţele Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Mureş, fiind vizate sediile a două instituţii publice şi domiciliile unor persoane fizice. Dosarul vizează poliţişti de frontieră şi lucrători vamali de la Punctul de Trecere a Frontierei Halmeu, suspectaţi că ar fi primit mită.

„Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Oradea efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, în perioada 2025–2026, a unor infracţiuni de corupţie de către poliţişti de frontieră şi lucrători vamali din cadrul structurilor de frontieră, care ar fi primit diferite sume de bani în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu în cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Halmeu, judeţul Satu Mare”, a transmis, luni, DNA, într-un comunicat de presă, potrivit News.ro. 

Potrivit procurorilor, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 96 de locaţii situate pe raza judeţelor Satu Mare, Bihor, Sălaj, Maramureş, Cluj şi Mureş, fiind vizate sediile a două instituţii publice şi domiciliile unor persoane fizice.

În cauză, procurorii beneficiază de sprijinul lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Bihor, Grupării de Jandarmi Mobile Cluj-Napoca şi Inspectoratelor de Poliţie Judeţene Bihor şi Cluj.

Editor : C.S.

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