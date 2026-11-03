Poliţiştii fac, marţi, şase percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Botoşani, într-un dosar penal pentru săvârşirea mai multor infracţiuni, printre care delapidare, abuz în serviciu şi fals intelectual. Anchetatorii susţin că în ultimii doi ani personalul medical ar fi sustras din unitatea spitalicească medicaţie cu regim special pe care o treceau pe fişele pacienţilor care se prezentau la Unitatea de Primiri Urgenţe, fără să o mai acorde efectiv acestora. De asemenea, suspecţii ar fi facilitat plata unor drepturi salariale în cazul unor angajaţi, pentru zilele de repaus, fără ca aceştia să presteze activitatea profesională.

„În cadrul operaţiunii JUPITER, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Inspectoratului General al Poliţiei Române, astăzi, 3 noiembrie, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani, au pus în executare şase mandate de percheziţie domiciliară la sediul unei unităţi medicale din municipiul Botoşani”, au anunţat, marţi, reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Botoşani.

Potrivit sursei citate, percheziţiile au loc în cadrul unui dosar penal în care se desfăşoară cercetări pentru delapidare, abuz în serviciu, fals intelectual si divulgarea de informaţii nedestinate publicităţii.

„În perioada 2024-2026, personal medical ar fi sustras medicaţie cu regim special din unitatea spitalicească, fara a avea acest drept. De asemenea, ar fi facilitat plata unor drepturi salariale în cazul unor angajaţi, pentru zilele de repaus, fără ca aceştia sa presteze activitatea profesională şi ar fi scos din circuit medicaţie, în scopul justificării unor noi achiziţii de la firme agreate”, au mai declarat poliţiştii.

Ei continuă cercetările în acest caz sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoşani.

Conform unor surse din anchetă, percheziţiile au loc la Spitalului Judeţean de Urgenţă „Mavromati” din Botoşani.

Rogobete: „Este un bun exemplu”

Întrebat dacă ştia despre acţiunea de la Botoşani, ministrul Sănătăţii, Alxandru Robogete, a declarat că a fost informat „cu câteva zile înainte”, însă informarea era „clasificată”.

„Informarea era sub nivel clasificat, deci nu am vorbit despre ea. Ştiam că urmează acest lucru. Mulţumesc şi rog instituţiile statului responsabile să-şi facă treaba până la capăt”, a afirmat Rogobete.

Ministrul Sănătăţii a adăugat că, din punctul său de vedere, este „un bun exemplu”, pentru că, în urmă cu câteva zile, a vorbit despre Institutul Oncologic „Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu” București IOB, unde cu câţiva ani în urmă a existat aceeaşi situaţie.

„Vă asigur că în toate spitalele în care ajunge această informaţie sau aflăm că se întâmplă astfel de situaţii, vom acţiona rapid”, a subliniat Rogobete.

Ministrul a precizat că va trimite şi Corpul de Control şi Inspecţia Sanitară de Stat, care vor furniza date suplimentare procurorilor.

Editor : A.C.