Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Una dintre victime e prinsă sub dărâmături

Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații.
Peretele unei case din Câmpina a căzut peste doi bărbaţi care făceau reparații. Foto: IGSU

Peretele unei case din Câmpina, judeţul Prahova, s-a prăbuşit joi peste doi bărbaţi. Echipaje de salvatori au intervenit pentru eliberarea victimelor. Unul dintre bărbaţi a fost scos deja de sub dărâmături, cel de-al doilea fiind acoperit complet.

Incidentul s-a produs la o casă de pe bulevardul Carol I din municipiul Câmpina.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, pompierii militari prahoveni acţionează pentru salvarea a două persoane peste care a căzut peretele unei case.

Pentru gestionarea acestei situaţii, au fost mobilizate două echipaje de stingere, un container multirisc, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi ambulanţa SMURD de terapie intensivă mobilă, potrivit News.ro.

„Este vorba despre două persoane de sex masculin, cu vârste de aproximativ 30 ani şi, respectiv, 55 ani. Una dintre acestea a fost prinsă până la brâu, conştientă, fiind extrasă deja dintre dărâmături. Cea de-a doua victimă este acoperită complet şi pompierii acţionează pentru a ajunge la aceasta”, a precizat IGSU.

