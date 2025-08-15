Live TV

Video Pericol de explozie în Iași: incendiu puternic lângă o benzinărie. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert

Data actualizării: Data publicării:
photo-collage.png - 2025-08-15T133745.771
Foto: Alo Iasi/ Facebbok via Digi24

Un incendiu violent a izbucnit la un depozit din Iași, aflat în apropierea unei benzinării. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor mari de fum.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor masive de fum. În apropiere se află încă două hale: un depozit și o unitate de reparații auto, pe care pompierii încearcă să le protejeze pentru a preveni extinderea incendiului.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit în municipiul Iaşi, strada Trei Fântâni. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Luaţi măsuri de autoprotecţie. Închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau climatizare! Informaţi şi ajutaţi persoanele din vecinătatea dumneavoastră", transmite ISU Iaşi.

La fața locului intervin mai multe autospeciale ale ISU, inclusiv una de salvare la înălțime. Este prezent și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, pregătit să acorde ajutor medical în caz de nevoie. Traficul pe tronsonul din zona incendiului se desfășoară cu mare dificultate.

„În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, mai informează ISU Iaşi.

Din primele date, nu au fost raportate victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sorin grindeanu face declaratii la guvern
1
Grindeanu, după ce ministrul Finanțelor a anunțat modificări în privința taxării...
Village, Wallachia, Romania
2
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
3
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
5
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Digi Sport
Tatăl puștiului băgat în spital de un campion la box a reacționat, după scenele brutale de la Bacău
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
profimedia-0436619995
„Om pentru om, armă pentru armă”. Culisele uriașei operațiuni de...
profimedia-0188760105
Summitul din Alaska și riscul de radicalizare a Ucrainei: națiunile...
Ziua Marinei 2025. Foto: Inquam Photos/Costin Dinca
Parada navală și ceremonii militare la Constanța, de Ziua Marinei...
colaj cu Vladimir Putin, Donald Trump și harta regiunii arctice
Summitul din Alaska: întâlnire între Trump și Putin cu mize majore...
Ultimele știri
Copil de 11 ani, prins la volanul unei mașini în județul Dolj. Polițiștii l-au urmărit pe străzi după ce minorul a fugit de ei
Un șofer din Teleorman, fără permis, a avariat o mașină a Poliţiei, încercând să scape de control. A fost oprit cu focuri de armă
Erdogan continuă persecuția opoziției în Turcia: 40 de persoane au fost arestate
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2025-08-14 114624
Explozie urmată de incendiu în Bacău: fata de 14 ani, stabilă. Adulții, în stare gravă, dar apți de transfer în străinătate
Incendiu Lukoil
Explozii în Volgograd. Ucrainenii au lovit rafinăria Lukoil, cea mai mare din sudul Rusiei. Sateliții NASA raportează un incendiu uriaș
benzinarie germania
Un băiat de 10 ani a fost uitat de părinți într-o benzinărie din Germania. Și-au dat seama abia după jumătate de oră
incendii grecia
Incendii în locuri turistice populare din Grecia, autoritățile au emis stare de alertă. Zonele afectate
Douăzeci de persoane, inclusiv angajați, au ieşit din clădire.
Incendiu de vegetație pe 40 de hectare, la limita județelor Ilfov și Giurgiu. 17 autospeciale, trimise la fața locului
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Fanatik.ro
Funcționarii publici și demnitarii aleși, loviți cu o nouă restricție. Ce este „perioada de reflecție” și ce...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Vehiculul cu țepi uriașe dezvoltat de soldații ucraineni. Arată precum o cușcă și blochează atacurile...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Prietenia lor, lăudată de fani. Helen Mirren, la brațul lui Pierce Brosnan, la premiera celui mai nou film în...
Digi Sport
Cea mai radioactivă țară din lume a jucat primul său meci din istorie! Cât a fost scorul
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Poate fi pusă poprire pe pensie sau pe salariu minim? În ce condiții executorul poate lua banii
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Sharon Stone, apariție rară pe covorul roșu cu cei trei fii. Au strălucit împreună la premiera „Nobody 2”
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...