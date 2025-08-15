Un incendiu violent a izbucnit la un depozit din Iași, aflat în apropierea unei benzinării. Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor mari de fum.

Autoritățile au emis un mesaj RO-Alert pentru locuitorii din zonă, avertizând asupra degajărilor masive de fum. În apropiere se află încă două hale: un depozit și o unitate de reparații auto, pe care pompierii încearcă să le protejeze pentru a preveni extinderea incendiului.

„Incendiu major cu degajări mari de fum, produs la un depozit în municipiul Iaşi, strada Trei Fântâni. Ocoliţi/evitaţi zona. Lăsaţi libere căile de acces pentru forţele de intervenţie. Luaţi măsuri de autoprotecţie. Închideţi uşile şi ferestrele, astupaţi gurile de aerisire şi opriţi funcţionarea instalaţiilor de ventilaţie sau climatizare! Informaţi şi ajutaţi persoanele din vecinătatea dumneavoastră", transmite ISU Iaşi.

La fața locului intervin mai multe autospeciale ale ISU, inclusiv una de salvare la înălțime. Este prezent și un echipaj al Serviciului de Ambulanță, pregătit să acorde ajutor medical în caz de nevoie. Traficul pe tronsonul din zona incendiului se desfășoară cu mare dificultate.

„În acest moment, la faţa locului acţionează un total de opt autospeciale de stingere cu apă şi spumă (ASAS), două autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII), un echipaj de prim-ajutor (EPA), echipajul CBRN, specializat în substanţe chimice, biologice, radioactive sau nucleare, o autospecială de roboţi pentru intervenţii (AspRoboti) şi autospeciala de transport apă (ATA-AFZM), însumând 52 de subofiţeri şi doi ofiţeri”, mai informează ISU Iaşi.

Din primele date, nu au fost raportate victime. Cauza incendiului urmează să fie stabilită după finalizarea intervenției.

