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Video Pericol pe drumul care leagă Buzăul de Brașov. O porțiune din DN10 s-a surpat, iar autoritățile au declarat zona calamitată

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DN10. Captură video Digi24

O porțiune de aproximativ 100 de metri din DN10, în localitatea Siriu, județul Buzău, este în pericol de prăbușire după ce terenul s-a surpat și a afectat una dintre benzile de circulație. Autoritățile au declarat oficial zona calamitată, iar traficul se desfășoară în condiții speciale pentru a permite intervenția de urgență.

DN10 este una dintre principalele artere rutiere care asigură legătura dintre județul Buzău și zona Ardealului. În prezent, circulația se desfășoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată cu ajutorul unor semafoare instalate în zona afectată.

Potrivit informațiilor furnizate de autorități, degradarea carosabilului continuă de la o zi la alta, existând riscul ca o parte a drumului să se desprindă complet dacă fenomenul nu este stopat la timp.

Pentru a accelera intervenția, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Buzău a clasificat sectorul afectat drept zonă calamitată. Decizia permite autorităților să obțină mai rapid fondurile necesare lucrărilor de consolidare și să simplifice procedurile administrative privind emiterea documentelor și avizelor obligatorii.

Cauzele exacte ale fenomenului urmează să fie stabilite de specialiști. Zona este însă cunoscută pentru prezența izvoarelor și a apelor subterane, care pot influența stabilitatea terenului.

Reprezentanții instituțiilor implicate susțin că lucrările de consolidare ar putea începe în următoarele zile, intervenția fiind considerată una de maximă urgență. Specialiștii avertizează că fenomenul de surpare este încă activ și poate provoca degradări suplimentare ale infrastructurii rutiere.

Deși traficul este restricționat la o singură bandă, autoritățile nu au impus, deocamdată, limitări de tonaj pentru vehiculele care tranzitează zona. Șoferii sunt sfătuiți să respecte semnalizarea temporară și indicațiile din teren, în condițiile în care situația rămâne în continuare monitorizată de autorități.

Editor : M.I.

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