Perseide 2025: Fenomenul astronomic atinge apogeul în această noapte. Din ce zone se pot observa până la 100 de meteori pe oră

Perseide 2025. Foto Getty Images
Perseide 2025. Foto Getty Images The picture was taken from August 12-13, 2020 between 10pm and 2am
Cel mai așteptat fenomen astronomic al verii: Perseidele 2025

Ploaia de meteori Perseide, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii, va atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august. Evenimentul, vizibil la nivel mondial, inclusiv în România, poate oferi până la 100 de meteori pe oră, în special în zonele lipsite de poluare luminoasă.

Cea mai bună perioadă de observare este după miezul nopții, până dimineața. Orice meteor a cărui traiectorie inversă ajunge în constelația Cassiopeia (între Cassiopeia și Perseu) este o „perseidă”.

Activ din mijlocul lunii iulie până la sfârșitul lui august (17 iulie - 26 august), fenomenul astronomic atinge apogeul în noaptea de 12 spre 13 august, după miezul nopții, când se pot vedea până la 100 de meteori pe oră traversând cerul în toate direcțiile din punctul radiant. În zonele urbane, rata vizibilă poate fi de aproximativ un meteor pe minut, iar în emisfera sudică spectacolul ceresc este mai puțin pronunțat, din cauza poziției joase a radiantului pe cer.

Un loc ideal pentru observarea Perseidelor este la marginea orașelor mari, în zone montane sau în spații deschise, neumbrite de clădiri înalte și iluminat artificial. (În aceste condiții, în noaptea de apogeu, pot fi vizibili chiar și până la 100 de meteori pe oră, în timp ce în zonele urbane numărul meteoriților observabili scade la 10-20 pe oră.)

În această perioadă se pot observa, pe lângă meteorii ce nu aparțin unui curent (sporadici), și meteori care par că vin din constelația Perseus.

Anul acesta, prezența Lunii pe cer pe durata întregii nopți va afecta observațiile, reducând semnificativ numărul meteori vizibili față de estimările obișnuite.

"Luna va fi pe cer pe tot parcursul nopţilor. Din această cauză, luminozitatea cerului va creşte, deci se vor vedea doar meteorii cei mai strălucitori. Meteorii se observă cu ochiul liber, nu veţi avea nevoie de niciun instrument astronomic pentru a vă bucura de acest fenomen. Priviţi cerul cel puţin o oră, preferabil după miezul nopţii, dintr-un loc departe de luminile oraşului", potrivit anunțului publicat pe pagina de Facebook a Observatorului Astronomic "Amiral Vasile Urseanu".

