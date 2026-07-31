Perseidele 2026: Când are loc maximul curentului de meteori și unde poate fi văzut din România

În noaptea de 12 august 2026 va avea loc maximul curentului de meteori Perseide, unul dintre cele mai așteptate momente astronomice ale verii. Pe cer vor apărea numeroase dâre luminoase produse de particulele de praf cosmic lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle, pe măsură ce acestea intră în atmosfera Pământului și ard. Fenomenul va putea fi urmărit și din România, dacă vremea și condițiile de observare vor fi favorabile.

În aceeași zi, Europa va putea fi martoră a unei eclipse totale de Soare, un fenomen astronomic rar, care revine pe continent după 27 de ani.

Ce sunt Perseidele și de ce apar în fiecare an

„Perseidele oferă, în fiecare vară, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ce pot fi urmărite de pe Pământ. Deși sunt cunoscute popular drept „ploaia de stele”, această denumire nu este corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori, vizibil în fiecare an atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu bogată în particule de praf cosmic.

Numele „Perseide” provine de la constelația Perseu, din direcția căreia meteorii par să apară pe bolta cerească. În realitate, este vorba despre un efect de perspectivă: particulele pătrund în atmosfera terestră din spațiu, iar punctul aparent din care par să provină este numit, în astronomie, radiant.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Cum se formează curentul de meteori

„Fenomenul luminos observat de pe Pământ este produs de particule extrem de mici, de regulă cu un diametru mai mic de un milimetru. În momentul în care acestea pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, aerul din jur se încălzește și se aprinde, lăsând pentru o fracțiune de secundă o dâră luminoasă. Acest fenomen poartă numele de meteor.

Este importantă și diferența dintre termenii folosiți în astronomie. Particula de praf cosmic aflată în spațiu se numește meteoroid. Atunci când aceasta arde în atmosferă și produce dâra luminoasă, fenomenul este un meteor. Dacă o bucată de rocă supraviețuiește traversării atmosferei și ajunge la sol, ea este denumită meteorit.

Legătura dintre Perseide și cometa 109P/Swift–Tuttle

Întregul curent de meteori Perseide este format din fragmente de praf cosmic provenite de la cometa 109P/Swift-Tuttle. De fiecare dată când aceasta se apropie de Soare, gheața din nucleul său sublimează, adică trece direct din stare solidă în stare gazoasă, eliberând în spațiu particulele rămase captive.

În decursul a mii de ani, aceste resturi au format o dâră de praf care urmează orbita cometei. În fiecare an, în luna august, Pământul traversează această regiune, iar fragmentele pătrund în atmosferă cu viteze foarte mari și se aprind din cauza frecării cu aerul, dând naștere meteorilor observați pe cerul nopții.”, a explicat specialistul în astronomie

Când sunt active Perseidele în 2026

„Perseidele sunt active în perioada 17 iulie - 26 august. În acest interval pot fi văzuți atât meteori sporadici, care nu aparțin niciunui curent, cât și cei asociați Perseidelor.

În 2026, vârful fenomenului este estimat pentru 13 august, în jurul orei 06:00. Cum acesta se produce după răsăritul Soarelui, meteorii nu vor putea fi urmăriți la acel moment. Cele mai bune condiții pentru observare vor fi în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august, când cerul va permite surprinderea atât a intensificării, cât și a diminuării treptate a curentului.

În practică, intervalul 11-14 august oferă cele mai mari șanse de a vedea numeroase „stele căzătoare”, dacă cerul este senin și poluarea luminoasă este redusă.” a mai explicat sursa Digi24.ro

La ce oră se văd cel mai bine

Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei, când constelația Perseu se ridică suficient de mult deasupra orizontului, iar numărul meteorilor vizibili poate crește semnificativ.

Un meteor este considerat parte a curentului Perseide dacă, prin prelungirea imaginară a traiectoriei sale în sens invers, pare să pornească din zona cerului aflată între constelațiile Cassiopeia și Perseu.”, a mai adăugat specialistul în astronomie

Unde poate fi observată ploaia de stele

„Pentru o experiență cât mai bună, observațiile trebuie făcute din locuri cu cer întunecat, ferite de poluarea luminoasă. Zonele rurale, regiunile montane sau locurile aflate la marginea marilor orașe sunt cele mai potrivite pentru urmărirea fenomenului.

În condiții ideale, cu un cer curat și fără lumină artificială, pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din marile orașe, unde iluminatul public reduce vizibilitatea, numărul meteorilor observați scade, de regulă, la 10-20 pe oră.

Luna nu va afecta observațiile Perseidelor în 2026

Sunt vești bune pentru pasionații de astronomie, deoarece în 2026, condițiile de observare a curentului de meteori Perseide vor fi favorabile, deoarece luminozitatea redusă a Lunii nu va diminua vizibilitatea fenomenului.

În lipsa luminii puternice a satelitului natural al Pământului, observatorii aflați în zone cu cer întunecat vor avea șanse mai mari să urmărească un număr ridicat de meteori pe parcursul nopții.”, a conchis astronomul Adrian Șonka