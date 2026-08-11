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Perseidele 2026: Noaptea în care „ploaia de stele” atinge intensitatea maximă. De unde se vede cel mai bine în România

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Perseidele 2026. Foto Getty Images
Perseidele 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ce sunt Perseidele Noaptea în care Perseidele ating punctul maxim în 2026 Unde se vede cel mai bine ploaia de stele Cum se formează curentul de meteori

În noaptea de 12 spre 13 august 2026, curentul de meteori Perseide va ajunge la maximul de activitate, oferind unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale verii. Evenimentul este produs de particulele de praf și fragmentele lăsate în urmă de cometa 109P/Swift-Tuttle, care pătrund cu viteză foarte mare în atmosfera terestră și generează dârele luminoase cunoscute popular drept „stele căzătoare”.

Spectacolul ceresc va putea fi urmărit în condiții favorabile și din România. Pentru o vizibilitate cât mai bună este recomandată alegerea unui loc cu cer senin, departe de iluminatul marilor orașe.

Ce sunt Perseidele

„Perseidele oferă, în fiecare vară, unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ce pot fi urmărite de pe Pământ. Deși sunt cunoscute popular drept „ploaia de stele”, această denumire nu este corectă din punct de vedere științific. În realitate, Perseidele reprezintă un curent de meteori, vizibil în fiecare an atunci când Pământul traversează o zonă din spațiu bogată în particule de praf cosmic.

Numele „Perseide” provine de la constelația Perseu, din direcția căreia meteorii par să apară pe bolta cerească. În realitate, este vorba despre un efect de perspectivă: particulele pătrund în atmosfera terestră din spațiu, iar punctul aparent din care par să provină este numit, în astronomie, radiant.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Noaptea în care Perseidele ating punctul maxim în 2026

„Perseidele sunt active în perioada 17 iulie - 26 august. În acest interval pot fi văzuți atât meteori sporadici, care nu aparțin nici unui curent, cât și cei asociați Perseidelor. În 2026, vârful fenomenului este estimat pentru 13 august, în jurul orei 06:00. Cum acesta se produce după răsăritul Soarelui, meteorii nu vor putea fi urmăriți la acel moment.

Cele mai bune condiții pentru observare vor fi în nopțile de 12 spre 13 august și 13 spre 14 august, când cerul va permite surprinderea atât a intensificării, cât și a diminuării treptate a curentului. În practică, intervalul 11-14 august oferă cele mai mari șanse de a vedea numeroase „stele căzătoare”, dacă cerul este senin și poluarea luminoasă este redusă.

La ce oră sunt cele mai bune condiții de observare

Perseidele sunt cel mai ușor de urmărit după miezul nopții și până în zorii zilei, când constelația Perseu se ridică suficient de mult deasupra orizontului, iar numărul meteorilor vizibili poate crește semnificativ.

Un meteor este considerat parte a curentului Perseide dacă, prin prelungirea imaginară a traiectoriei sale în sens invers, pare să pornească din zona cerului aflată între constelațiile Cassiopeia și Perseu.”, a mai precizat sursa Digi24.ro

Unde se vede cel mai bine ploaia de stele

„Pentru o experiență cât mai bună, observațiile trebuie făcute din locuri cu cer întunecat, ferite de poluarea luminoasă. Zonele rurale, regiunile montane sau locurile aflate la marginea marilor orașe sunt cele mai potrivite pentru urmărirea fenomenului.

În condiții ideale, cu un cer curat și fără lumină artificială, pot fi observați până la 100 de meteori pe oră. În schimb, din marile orașe, unde iluminatul public reduce vizibilitatea, numărul meteorilor observați scade, de regulă, la 10-20 pe oră.

Luna nu va afecta observațiile în 2026

Sunt vești bune pentru pasionații de astronomie, deoarece, în 2026, condițiile de observare a curentului de meteori Perseide vor fi favorabile, iar luminozitatea redusă a Lunii nu va diminua vizibilitatea fenomenului.

În lipsa luminii puternice a satelitului natural al Pământului, observatorii aflați în zone cu cer întunecat vor avea șanse mai mari să urmărească un număr ridicat de meteori pe parcursul nopții”, a precizat sursa Digi24.ro.” , a adăugat astronomul

Cum se formează curentul de meteori

„Fenomenul luminos observat de pe Pământ este produs de particule extrem de mici, de regulă cu un diametru mai mic de un milimetru. În momentul în care acestea pătrund în atmosfera terestră cu viteze foarte mari, aerul din jur se încălzește și se aprinde, lăsând pentru o fracțiune de secundă o dâră luminoasă. Acest fenomen poartă numele de meteor.

Este importantă și diferența dintre termenii folosiți în astronomie. Particula de praf cosmic aflată în spațiu se numește meteoroid. Atunci când aceasta pătrunde în atmosferă și produce dâra luminoasă, fenomenul observat este un meteor. Dacă o bucată supraviețuiește traversării atmosferei și ajunge la suprafața Pământului, aceasta este denumită meteorit.

Legătura dintre Perseide și cometa 109P/Swift–Tuttle

Întregul curent de meteori Perseide este format din fragmente de praf cosmic provenite de la cometa 109P/Swift-Tuttle. De fiecare dată când aceasta se apropie de Soare, gheața din nucleul său sublimează, adică trece direct din stare solidă în stare gazoasă, eliberând în spațiu particulele rămase captive.

În decursul a mii de ani, aceste resturi au format o dâră de praf care urmează orbita cometei. În fiecare an, în luna august, Pământul traversează această regiune, iar fragmentele pătrund în atmosferă cu viteze foarte mari și se aprind din cauza frecării cu aerul, dând naștere meteorilor observați pe cerul nopții.”, a conchis astronomul Adrian Șonka

Editor : M.C.

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