Video Persoanele care folosesc petarde riscă amenzi de până 7.500 de lei și chiar închisoare. Cine sunt cei exceptați de la sancțiuni

Data publicării:
taraba cu petarde si artificii
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

După ce sute de persoane au ajuns în ultimii ani la spital pentru că s-au accidentat cu petarde, se schimbă legea. Nu vom mai avea voie să cumpărăm petarde de acum înainte. Singurele obiecte pe care le vom putea achiziționa vor fi artificiile de brad, dar și alte arificii cu risc scăzut de accidentare, celelalte categorii fiind destinate exclusiv pirotehnicienilor autorizați. Angelo Badea, specialist IGPR, a declarat sâmbătă la Digi24 că amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ prevede pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare.

„Începând cu luna august a acestui an, au intrat în vigoare modificările aduse la legea 126 din 1995 privind regimul materialelor explozive. Scopul acestor modificări au fost atât prevenirea producerii unor evenimente negative cu consecințe asupra ordinii și siguranței publice sau de altă natură, răniri de persoană, incendii sau distrugeri de bunuri. 

Principalele modificări aduse sunt faptul că articolele pirotehnice din categoria F1, acele artificii de brad, focuri și bețișoare, bengale, pocnitori pentru petreceri, jerbere, granule scânteietoare etc sunt singurele care pot fi comercializate și utilizate de către persoanele fizice care au împlinit vârsta de 16 ani. Acestea prezintă un risc căzut și de zgomot și de pericol. 

Modificările au interzis articolele pirotehnice din categoria P1, acele pocnitori și petarde care prezentau un risc foarte mare de rănire de persoane și ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani și articole pirotehnice din categoria T1 care sunt folosite în scopuri tehnice, pe platouri de filmare, în industria auto etc. 

Acele pocnitori și petarde pe care noi le auzeam erau permise publicului larg care avea vârsta de peste 18 ani, dar nu erau în scopuri de divertisment, ci într-un scop tehnic. De exemplu, pentru îndepărtarea animalelor sălbatice sau animalelor periculoase, numai că erau folosite într-adevăr între blocuri și produceau acele răniri grave sau zgomot. 

În această perioadă, Poliția Română, prin direcția Arme, desfășoară la nivel planul de acțiune pirotehnic prin care încercăm să verificăm modul de respectare a prevederilor legale referitoare la operațiunile cu articole pirotehnice. Pot să vă spun că, până în prezent, au fost efectuate peste 700 de acțiuni și controale, au fost constatate peste 200 de infracțiuni, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare de 145.000 lei și a fost confiscată cantitatea de aproximativ 10 tone de articole pirotehnice. 

Amenzile prevăzute de actul normativ sunt cuprinse între 1.000 și 7.500 lei. În cazul persoanelor juridice care nu respectă aceste prevederi, maximele amenzilor se majorează cu 100%. De asemenea, actul normativ a pus în concordanță cu modificările și infracțiunile și sancționarea infracțiunilor cu pedepse de la 1 la 5 ani de închisoare. 

Pe această cale aș vrea totuși să aduc în vederea cetățenilor să respecte prevederile legale referitoare la articole pirotehnice, la regimul acestora, pentru că sănătatea este mai presus de orice”, a afirmat specialistul IGPR Angelo Badea. 

Acesta spune că oricine folosește astfel de materiale pirotehnice trebuie să fie autorizat, să aibă calitatea de pirotehnician și să lucreze pentru o societate comercială autorizată pentru efectuarea operațiunilor cu articole pirotehnice. 

„Trebuie urmate niște cursuri pentru acel carnet de pirotehnician. Ulterior, se cer aprobări pentru efectuarea jocurilor de artificii. Se cer aprobări de la primăria respectivă, de la autoritățile locale pentru desfășurarea acestor jocuri de artificii. Se alege un loc propice și ulterior se pot desfășura aceste jocuri de artificii”, a explicat Angelo Badea. 

