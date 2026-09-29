Peste 100 de permise de conducere anulate, achitări și prescrieri, după un dosar de fraudă la examen. Metoda folosită de instructori

Un dosar de fraudare a obţinerii permiselor de conducere printr-o metodă concepută de doi instructori auto din Braşov s-a încheiat cu o condamnare, numeroase achitări şi prescrieri de fapte şi anularea a peste o sută de permise de conducere obţinute ilegal. Cei doi instructori puseseră la punct o metodă prin care îi ajutau să treacă examenul teoretic pe cei care nu ştiau regulile de circulaţie. Pentru suma de 3.000 de euro, lângă cel care dădea examen se aşeza o altă persoană care îi şoptea răspunsurile. Zeci de localnici din Galaţi şi-au făcut mutaţii fictive la Braşov pentru a obţine în acest fel permisul de şofer.

Curtea de Apel Alba Iulia s-a pronunţat definitiv într-un dosar care viza o metodă inedită de fraudare a examenului pentru permisul auto. Doi instructori auto din Braşov au pus la punct o metodă prin care rude ale lor care deţineau permis de conducere pentru categoria B urmau, în mod fictiv, cursurile unor şcoli de şoferi, se înscriau şi participau la proba teoretică pentru obţinerea dreptului de a conduce pentru alte categorii de vehicule, iar odată intraţi în sala de examinare le indicau unor persoane, contra cost, răspunsurile corecte la întrebări, conform News.ro.

Zeci de persoane au obţinut astfel permisul de şofer fără a cunoaşte legislaţia. Unii dintre „beneficiari” şi-au făcut mutaţii de la Galaţi la Braşov pentru a participa la examenul în cadrul căruia erau ajutaţi să fraudeze.

Reţeaua a funcţionat între 2013 şi 2020, când a fost destructurată, mai multe dosare fiind trimise în judecată în decembrie 2023, având în vedere amploarea reţelei.

În 5 februarie 2025, Tribunalul Covasna a dispus achitarea majorităţii inculpaţilor pentru constituire a unui grup infracţional organizat, pe motiv că fapta nu este prevăzută de legea penală, şi a decis, pentru aceştia, încetarea procesului penal pentru alte infracţiuni, constatând că a intervenit prescripţia răspunderii penale. La acel moment, o femeie a fost condamnată la un an şi 2 luni de închisoare pentru participaţie improprie la fals intelectual.

Într-un alt dosar, care viza aceleaşi fapte, Tribunalul Braşov a condamnat la cinci ani şi şase luni de închisoare un bărbat găsit vinovat de participaţie improprie la fals intelectual - 33 de acte materiale şi trafic de influenţă - 5 acte materiale.

Dosarele au fost conexate, trimise spre judecare în apel la Curtea de Apel Braşov, apoi strămutate la Curtea de Apel Alba Iulia.

Luni, instanţa din judeţul Alba a încetat procesul penal faţă de femeia condamnată de Tribunalul Covasna şi a redus pedeapsa bărbatului condamnat de Tribunalul Braşov, acesta urmând a executa, în regim de detenţie, 3 ani şi 2 luni.

Permisele obţinute ilegal au fost anulate, la solicitarea procurorilor, reprezentanţi ai Parchetului declarând marţi pentru News.ro că este vorba despre peste o sută de permise de conducere.

Editor : A.C.