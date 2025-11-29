Live TV

Peste 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca: 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Recomandările ISU

Peste 15.000 de oameni la canonizarea lui Arsenie Boca. Foto via News.ro

Echipaje medicale, pompieri și ambulanțe au fost mobilizate vineri la Mănăstirea Prislop, după ce 24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri în timpul ceremoniei de canonizare a lui Arsenie Boca. Doi dintre ei, un copil de 13 ani și un adult, au fost transportați la spital pentru investigații, în timp ce peste 15.000 de credincioși au participat la eveniment. ISU Hunedoara anunță că rămâne cu forțe în zonă până duminică, pentru a gestiona orice situație de urgență.

În total, vineri, 24 de persoane au fost asistate medical: 22 de adulţi și 2 copii. Dintre acestea, 2 persoane, un minor de 13 ani și un adult, au fost transportate la spital pentru investigaţii suplimentare, indică sursa citată.

photo-collage.png (2)
24 de pelerini au avut nevoie de îngrijiri medicale. Foto: ISU Hunedoara

Conform ISU Hunedoara, pentru a-i sprijini pe cei aflaţi în dificultate au fost prezente, alături de pompieri, și echipaje medicale ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Hunedoara și ale UPU SMURD, dar și de la Asociaţia „SALVITAL”.

„Colegii noştri vor rămâne în continuare la Prislop, până duminică, pentru a se asigura că fiecare moment al acestui eveniment se desfăşoară în cele mai bune condiţii”, dau asigurări reprezentanţii ISU.

Ei au și câteva recomandări pentru pelerini: „Utilizaţi cu atenţie lumânările şi candelele aprinse; evitaţi deplasarea cu lumânări aprinse în autovehicule; păstraţi libere căile de evacuare; parcaţi astfel încât autospecialele de intervenţie să poată avea acces în orice moment”.

Peste 15.000 de credincioşi au participat, vineri, la ceremonia de proclamare locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop.

La mijlocul lunii iulie a anului trecut, Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a aprobat 16 canonizări, printre care cele ale lui Dumitru Stăniloae, Arsenie Boca și Ilie Cleopa. Potrivit deciziei BOR, părintele Arsenie Boca a fost canonizat cu titulatura „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” şi este sărbătorit în ziua de 28 noiembrie.

