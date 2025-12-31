Live TV

Video Peste 2.500 de articole pirotehnice confiscate de jandarmi în București. Ce au găsit în geanta unui livrator în loc de „meniul zilei”

Data publicării:
geanta livrator artificii
Foto: captură video Jandarmeria Română/ Facebook

Jandarmii din Bucureşti au confiscat, în ultimele două zile, peste 2.500 de articole pirotehnice interzise, materialele fiind găsite în diverse locuri, printre care şi într-o geantă folosită de livratori pentru transportul alimentelor la domiciliu. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„Astăzi, în zona unui centru comercial din Capitală, colegii noştri au descoperit că o geantă de livrare nu ascundea meniul zilei, ci...«o porţie» de materiale pirotehnice. Ce le-a atras atenţia jandarmilor? O replică a comerciantului: «Am doi pe bancă care aşteaptă. Merg să le aduc!». Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege. Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracţie. Ele reprezintă un risc real şi un pericol pentru sănătate voastră şi a celor din jur”, a transmis miercuri Jandarmeria, într-un comunicat de presă. 

De asemenea, jandarmii au descoperit că individul care comercializa materialele pirotehnice nu era livrator, ci doar se folosea „ca acoperire” de geanta inscripţionată cu numele unei cunoscute firme de curierat.  

În total, în ultimele două zile, jandarmii din capitală au depistat peste 2.500 de articole pirotehnice din categorii interzise de prevederile legale în vigoare. Materialele erau ascunse în diverse spaţii de depozitare şi autovehicule. 

În toate situaţiile, au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, iar materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
New spokesperson in the Chinese Foreign Office
2
Reacția Chinei după acuzațiile Kremlinului că ucrainenii au atacat reședința lui Putin
tren eurostar
3
Situație critică în tunelul de sub Canalul Mânecii. Circulația tuturor trenurilor...
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
4
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
Pensii ianuarie 2026. Foto Getty Images
5
Pe ce dată se virează pensiile în ianuarie 2026. Anunțul oficial al reprezentanților...
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Digi Sport
Un român ”necunoscut” i-a lăsat pe britanici fără cuvinte: mai bogat decât Ronaldo și Messi la un loc!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
politisti la perchezitii
Captură record de petarde și artificii, făcută de poliţişti în urma unor percheziţii în Bucureşti și două județe
accident rutier pasajul unirii bucuresti
Accident grav în Pasajul Unirii din Capitală. Un șofer s-a izbit cu mașina de peretele despărțitor și s-a răsturnat
inundatii - indonezia
Indonezia renunţă la artificiile de Anul Nou, în semn de solidaritate cu victimele inundaţiilor devastatoare
incendiu
Incendiu puternic în Capitală: arde un depozit din sectorul 6. Risc de prăbușire, pompierii din interiorul clădirii au fost retrași
Gas Dispute Threat To UK Power Supplies
Peste 220 de locuințe din Sectorul 3 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, din cauza unei defecţiuni
Recomandările redacţiei
nicusor-1
Mesajul lui Nicușor Dan de Anul Nou: „2026 ne oferă şansa de a...
New Year Fireworks in Bangkok
Primele țări care au intrat în noul an: Cine dă startul petrecerilor...
miting-cartel-alfa
Sindicatele critică dur decizia Guvernului de a nu mai plăti prima zi...
profimedia-1061558296
Avertismentul Papei în discursul de Anul Nou: „Planuri de cucerire a...
Ultimele știri
Violențe și clădiri guvernamentale vandalizate. Iranienii au ieșit în stradă împotriva regimului ayatolahilor
SUA mai fac o concesie în fața Rusiei. Compania petrolieră sârbă, controlată de Moscova își va relua producția
„Camuflaj incredibil”. India și-a dotat militarii care patrulează frontiera acoperită de zăpadă cu uniforme negre
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce îți rezervă începutul de an în funcție de zodia ta. Horoscop pentru primele zile din 2026
Cancan
A murit de Revelion! Elena Lasconi e devastată. Doliu imens
Fanatik.ro
Radu Drăgușin, confesiune despre cel mai greu moment din 2025: „Mii de gânduri în cap, telefonul suna...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Cum l-a cunoscut Ioan Becali pe Julio Iglesias: “Erau 2000 de persoane importante”
Adevărul
Cazul unei adolescente aflată la risc de deportare din Danemarca a atras atenția lui Musk. Comentariul...
Playtech
Taxa de carbon. Ce este şi cât vor plăti românii care îşi construiesc case în 2026
Digi FM
Celine Dion, cuvinte emoționante pentru fanii ei, de Anul Nou: „Sunteți mereu în inima mea”. Admiratorii săi...
Digi Sport
E gata! Patronul a anunțat transferul lui Louis Munteanu. Salariu uriaș: de 4 ori mai mare decât la CFR
Pro FM
Anna Kournikova și Enrique Iglesias, prima fotografie cu toți cei patru copii ai lor. „Sunt perfecți...
Film Now
Soția înstrăinată a lui Eric Dane, adevărul despre relația lor „complicată”. „Ne-am despărțit, dar nu am...
Adevarul
Tânăra de 20 de ani care lucrează 1.000 de hectare: „Mă identific total cu agricultura și o recomand doar...
Newsweek
Pensie mai mică cu 220 lei pentru un pensionar cu grupe de muncă. S-a pensionat pe legea nouă și l-a costat
Digi FM
Hilary Swank, imagine rară cu gemenii ei de doi ani. Actrița câștigătoare a Oscarului a devenit mamă la 48 de...
Digi World
"Sunt dietetician oncolog. Iată cele 5 alimente pe care le am mereu în bucătărie". De ce sunt esențiale...
Digi Animal World
Nu trebuie să-ți îmbrățișezi niciodată câinele în aceste situații. Gestul tău îl poate stresa enorm
Film Now
De ce a refuzat categoric Steven Spielberg să lucreze cu Ben Affleck. Adevărul a ieșit la iveală după zeci de...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...