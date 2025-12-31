Jandarmii din Bucureşti au confiscat, în ultimele două zile, peste 2.500 de articole pirotehnice interzise, materialele fiind găsite în diverse locuri, printre care şi într-o geantă folosită de livratori pentru transportul alimentelor la domiciliu.

„Astăzi, în zona unui centru comercial din Capitală, colegii noştri au descoperit că o geantă de livrare nu ascundea meniul zilei, ci...«o porţie» de materiale pirotehnice. Ce le-a atras atenţia jandarmilor? O replică a comerciantului: «Am doi pe bancă care aşteaptă. Merg să le aduc!». Persoana a fost interceptată de jandarmi chiar în momentul în care revenea cu geanta de livrare. În urma verificărilor, au fost găsite înăuntrul acesteia mai multe articole pirotehnice din categorii interzise de lege. Vă reamintim că materialele pirotehnice nu înseamnă distracţie. Ele reprezintă un risc real şi un pericol pentru sănătate voastră şi a celor din jur”, a transmis miercuri Jandarmeria, într-un comunicat de presă.

De asemenea, jandarmii au descoperit că individul care comercializa materialele pirotehnice nu era livrator, ci doar se folosea „ca acoperire” de geanta inscripţionată cu numele unei cunoscute firme de curierat.

În total, în ultimele două zile, jandarmii din capitală au depistat peste 2.500 de articole pirotehnice din categorii interzise de prevederile legale în vigoare. Materialele erau ascunse în diverse spaţii de depozitare şi autovehicule.

În toate situaţiile, au fost întocmite actele de sesizare a organelor de urmărire penală, iar materialele pirotehnice au fost ridicate în vederea confiscării.

Editor : A.C.