Căpitan comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât recent o dronă în Estonia, a explicat diferenţa dintre acea situaţie şi cea de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe şi a explodat. El a arătat că răspunsul la întrebarea „ar fi fost aceleaşi consecinţe asupra unui oraş precum Galaţi?” este „cel mai probabil, nu”.

„Pentru că vorbim despre două situaţii diferite. În cazul misiunii de Poliţie Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operaţional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populaţia civilă sau pentru o zonă urbană. La Galaţi, orice decizie de angajare a unei ţinte trebuie să ţină cont nu doar de ameninţarea reprezentată de aceasta, ci şi de consecinţele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflaţi la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită”, a arătat căpitan comandorul Pavelescu.

„De aceea, întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia, ci: ar fi fost aceleaşi consecinţele asupra unui oraş precum Galaţi?, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu. Rolul militarilor este să elimine ameninţările, dar şi să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie”, a mai afirmat el.

Căpitan comandorul Costel-Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian din Estonia, a fost decorat de conducerea Ministerului Apărării. Ulterior, a fost decorat şi căpitan comandorul Vlad Cristian Creţu, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detaşamentului „Carpathian Vipers”.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Detaşamentul „Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi asigură Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026.

