Video Pilotul român care a doborât recent o dronă în Estonia explică de ce situaţia de la Galaţi a fost diferită

comandor
Căpitan-comandorul Alexandru Pavelescu, pilot de F-16 al Forțelor Aeriene Române. Colaj / surse foto: facebook.com/mapn.ro

Căpitan comandorul Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât recent o dronă în Estonia, a explicat diferenţa dintre acea situaţie şi cea de la Galaţi, unde o dronă a lovit un bloc de locuinţe şi a explodat. El a arătat că răspunsul la întrebarea ar fi fost aceleaşi consecinţe asupra unui oraş precum Galaţi?” este cel mai probabil, nu”.

„Rolul militarilor este să elimine ameninţările, dar şi să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie”, a subliniat el, într-un clip video postat pe pagina de Facebook a MApN.

Căpitan comandorul Alexandru Pavelescu a explicat, într-o filmare postată de Ministerul Apărării Naţionale, de ce în Estonia a putut fi doborâtă drona, iar la Galaţi nu.

„Pentru că vorbim despre două situaţii diferite. În cazul misiunii de Poliţie Aeriană din zona baltică, drona interceptată se afla într-un mediu operaţional în care folosirea armamentului nu genera un risc direct pentru populaţia civilă sau pentru o zonă urbană. La Galaţi, orice decizie de angajare a unei ţinte trebuie să ţină cont nu doar de ameninţarea reprezentată de aceasta, ci şi de consecinţele pe care le-ar putea avea interceptarea asupra oamenilor aflaţi la sol. Fragmentele rezultate în urma distrugerii unei drone sau schimbarea necontrolată a traiectoriei acesteia pot produce efecte imprevizibile într-o zonă locuită”, a arătat căpitan comandorul Pavelescu.

Militarul a subliniat că trebuie ţinut cont de consecinţele asupra populaţiei.

„De aceea, întrebarea nu este: de ce s-a tras în Estonia, ci: ar fi fost aceleaşi consecinţele asupra unui oraş precum Galaţi?, iar răspunsul este: cel mai probabil, nu. Rolul militarilor este să elimine ameninţările, dar şi să protejeze oamenii. Uneori, cea mai dificilă decizie este să alegi soluţia care reduce cel mai mult riscul pentru populaţie”, a mai afirmat el.

Căpitan comandorul Costel-Alexandru Pavelescu, pilotul care a doborât recent o dronă în spaţiul aerian din Estonia, a fost decorat de conducerea Ministerului Apărării. Ulterior, a fost decorat şi căpitan comandorul Vlad Cristian Creţu, coechipierul său în misiunea executată în cadrul detaşamentului Carpathian Vipers”.

Ministrul Apărării din Estonia, Hanno Pevkur, a explicat că drona a fost monitorizată încă dinainte de a intra în spaţiul aerian estonian. Ulterior, a fost doborâtă de prima rachetă trasă de către aeronava F-16 pilotată de căpitanul comandor Costel-Alexandru Pavelescu şi a căzut într-o zonă mlăştinoasă.

Detaşamentul Carpathian Vipers”, alcătuit din aproximativ 100 de militari cu şase aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon, este dislocat în Lituania, în baza aeriană Šiauliai, şi asigură Serviciul de Poliţie Aeriană Întărită în perioada aprilie - iulie 2026.

