Autoritățile au declanșat duminică seara Planul Roșu de intervenție la Timișoara. Alerta s-a dat într-o biserică, după ce credincioșii au simțit un miros puternic și înțepător care provoca tuse. 80 de oameni care participau la slujbă au fost evacuați de urgență.

Reprezentanții bisericii spun că din cauza mirosului, enoriașii au început să tușească.

„Am simțit, înainte de începerea slujbei, un miros înțepător în biserică. Am evacuat biserica și am anunțat autoritățile. Între 80 și 90 de oameni erau în biserica la momentul respectiv. Era ora la care trebuia să înceapă slujba, erau mulți care veneau spre biserică, nu i-am mai lăsat să intre. Unii au stat în stradă, alții în curte. Am intrat în sală când am văzut că oamenii ies și am început să tușesc și eu ca ceilalți”, a povestit Moise Vrăjitor, reprezentant al bisericii.

Mai multe echipaje de pomperi au mers de urgență acolo. Măsurătorile făcute de aceștia nu au indicat însă niciun fel de depăşiri ale valorilor normale în aer.

„Până în momentul de faţă, în urma măsurătorilor CBRN (risc chimic, biologic, radiologic şi nuclear - n.r.), nu au fost înregistrate depăşiri ale valorilor normale. Începând cu ora 18:45 a fost dezactivat Planul roşu de intervenţie”, au precizat reprezentanţii ISU Timiş.

La faţa locului fuseseră trimise cinci ambulanţe SMURD, echipajul CBRN, trei autospeciale de transport victime multiple, trei autospeciale de stingere, o autospecială de primă intervenţie şi comandă şi un microbuz pentru transport persoane.

„La nivelul ISU Timiş s-a activat Planul roşu de intervenţie şi grupa operativă, începând cu ora 18,08. Aproximativ 82 de persoane s-au autoevacuat. Până în acest moment, nici o persoană nu a necesitat îngrijiri medicale”, a informat ISU Timiş.

Editor : Luana Pavaluca