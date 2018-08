Plângeri la Parchetul Militar. „Am fost împuşcat cu gloanţe de cauciuc în stomac şi în picioare”

Printre protestatarii care s-au prezentat luni la Parchetul Militar din București pentru a depune plângeri penale împotriva jandarmilor s-a numărat și Cristian, un tânăr de 26 de ani. Acesta a declarat procurorilor, conform propriei declarații, că ar fi fost împușcat cu gloanțe de cauciuc la mitingul de vineri seara din Piața Victoriei.

Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

„Am fost în faţă, am stat jos. Nu scandam. La aproximativ o jumătate de oră, au intrat jandarmii în noi. Ştiu doar că am fost împuşcat şi nu am mai fost conştient. Am fost împuşcat cu gloanţe de cauciuc în stomac şi în picioare. Nu ne-au avertizat. Au intrat direct şi ne-au călcat în picioare. Toată lumea stătea jos. Erau oameni în vârstă şi copii (...) Imediat m-au luat la Urgenţă, după ce am fost pansat la salvare, am fost dus la Elias. Am scos un certificat medico-legal (...) Noi nu am făcut nimic. Nu mi se pare normal. Noi nu am făcut nimic greşit. Cred că ei aveau în cap de două săptămâni să facă asta. Nu înţeleg de ce (...) Am muncit doi ani de zile în străinătate. Am venit să stau cu familia. Am crezut că o să se schimbe totul, dar văd că nu se poate”, a declarat Cristian, potrivit Agerpres.

Foto: Octav Ganea/Inquam Photos

Printre cei care au veni la Parchetul Militar s-a aflat şi un bărbat rănit la un picior, după explozia unei grenade defensive lansată dinspre jandarmi.

„Nu credeam că se întâmplă aşa ceva în România. Sunt plecat din ţară de 18 ani. Acum nu mă pot întoarce la Londra, pentru că sunt şofer şi nu mai pot conduce. Eu nu renunţ. De acum, o să ne informăm şi noi mai mult şi o să încercăm să informăm pe toată lumea ca să ştie”, a spus bărbatul, care spune că a venit din Londra pentru a protesta.

Tot luni, la Parchetul Militar Bucureşti a venit şi un bărbat bandajat la cap, în urma unei lovituri pe care ar fi primit-o de la un jandarm.

„Atunci când jandarmii au spart barajul, au pus gardul pe mine, mi-au dat cu spray-ul în ochi şi un scut în cap. Eu mă aflam în partea stângă, cum te uiţi spre sediul Guvernului, unde era o zonă liniştită, fără violenţe. Lângă mine erau adolescenţi, nişte doamne mai în vârstă, două persoane din Franţa şi cam atât. Nu am văzut persoane violente. Eu nu am auzit niciun avertisment, pentru că aş fi plecat. Nu m-am dus acolo să iau scuturi în cap. 'Pentru că aşa merit' - aşa mi-au spus. Cel care m-a lovit îmi amintesc că era o matahală de doi metri. A venit din spate, mi-a dat cu spray în ochi, eu m-am aplecat şi el mi-a aplicat în moalele capului cu scutul”, a relatat bărbatul.

Procurorii militari s-au sesizat din oficiu şi au deschis un dosar penal cu privire la modul de intervenţie al jandarmilor şi incidentele petrecute la manifestaţia de vineri seară din Piaţa Victoriei.

Prim-procurorul Parchetului Militar de pe lângă Tribunalul Militar Bucureşti, Ionel Corbu, a declarat luni că până în prezent au fost depuse în jur de 30 de plângeri de către persoane care au avut de suferit în urma intervenţiei jandarmilor.

