Ministrul Economiei, Bogdan Ivan, a declarat, vineri seară, la Digi24, că Guvernul a pregătit o hotărâre pentru alocarea a aproximativ 300 de milioane de lei ca „Apele Române” să poată să facă lucrări de impermeabilizare a pârâului Corund ce s-a infiltrat în Salina Praid și, de asemenea, un lac în amonte față de exploatarea minieră. Planul autorităților este de a extrage apa din cele mai noi trei galerii, urmând ca în etapa următoare să se asigure că sunt stabile și să coboare la cele patru nivele inferioare. Despre posibilitatea prăbușirii salinei, ministrul afirmă că „e o ipoteză”.

„În spiritul specific românesc, fiecare dă vina pe fiecare. Avem instituții care fiecare își găsesc vinovații în altă parte. Ce am preluat acum patru luni de zile, ca ministru al Economiei, mă ocup de exploatare minieră la Salrom, nu de îndiguiri, maluri și de deviere de pâraie, că nu ăsta este atributul Ministerului Economiei și a unei companii care are ca și activitate exploatarea sării.

În momentul în care am preluat acest portofoliu, am fost informat despre situația de la Salina Praid. Am făcut mai multe întâlniri de lucru, de care ultima în cursul acestei dimineți. Între timp am investit peste 2 milioane de lei pe lucrurile de intervenție ca să prevenim pe cât posibil ca acea galerie să fie inundată.

În momentul de față, i-am convocat pe cei de la Apele Române, am discutat cu Ministerul Mediului, există o hotărâre de Guvern prin care cerem aproximativ 300 de milioane de lei pentru ca «Apele Române» să poată să facă acea impermeabilizare a respectivului pârâu și un lac în amonte față de exploatarea minieră din Praid.

Pe de altă parte, ceea ce poate să facă Salrom e să ne asigurăm că putem să extragem apa din cele 7 galerii subterane care sunt inundate. Prima etapă e să extragem apă din cele trei galerii, care sunt cele mai noi, urmând ca în etapa următoare să ne asigurăm că ele sunt stabile și să putem să mergem și pe cele patru nivele inferioare.

Mâine dimineață, la prima oră, voi fi acolo, împreună cu Comitetul Județean pentru Situații de Urgență”, spune ministrul Economiei.

Ivan afirmă că a fost informat „în urmă cu câteva săptămâni de această situație și am investit peste 2 milioane de lei din bugetul companiei pentru infuzie de pereți de beton de protecție pentru respectiva salină”.

Foto: captură video Digi24

„Pe de altă parte, s-au investit mai bine de 100 de metri de conducte care au preluat o parte din apa care urma să vină înspre salină și au deviat-o pe alt curs. Dar sunt lucrări care au fost făcute oarecum paliativ, pentru că fondul problemei nu a fost rezolvat prin aceste lucrări. Atunci când ai o viitură care vine de la sute de metri și tu pui un vid doar pe ultimul metru înainte de a intra în galerie, e insuficient și e ineficient. Una e să tratezi o problemă doar cu o protecție de bază, una e să tratezi cauza. Cauza ar fi putut fi tratată foarte simplu, printr-un lac de acumulare în amonte care ar fi preluat foarte mare parte din volumul de apă care acum se află în galerie. Nu caut vinovați”, precizează Bogdan Ivan.

Ministrul Economiei subliniază că Salrom „nu poate să facă impermeabilizarea unor pâraie, la fel cum nici «Apele Române» nu poate să vină să scoată apa din din mină”. „Am găsit soluția tehnică prin care niște pompe foarte mari ca și capacitate să extragă apa din primele trei nivele subterane inundate”, mai declară Ivan.

Oficialul din Guvern susține că, „odată cu redeschiderea salinei, evident că va fi în continuare o atracție turistică și oamenii vor putea în continuare să vină la Praid, să viziteze un obiectiv de importanță națională, nu doar locală”.

Despre posibilitatea prăbușirii salinei Praid, ministrul afirmă că „e o ipoteză”.

„Apa poate să erodeze parte din acei pereți de sare. Este evident că vom face o expertiză, nu vom trimite oameni. Avem deja create acele instrumente tehnice avansate, de la drone subacvatice care ar putea să meargă să analizeze cu niște senzori soliditatea acelor pereți, până la drone normale, care vor putea să vadă după ce vom extrage apa, dacă este sigur să ajungem acolo. Tot ceea ce se va face, se va face cu asigurarea faptului că nicio viață, a niciunui muncitor sau expert nu va fi pus în pericol”, mai afirmă Bogdan Ivan, ministrul Economiei.

Administraţia Naţională „Apele Române” precizează, vineri, că situaţia de la Salina Praid a fost generată de creşterea bruscă a nivelului părâului Corund, de la 6 mc/s la 60 de mc/s, dar şi de faptul că lucrările de regularizare a părâului, începute în 2012, nu au fost finalizate. Ele trebuiau continuate cu lucrări de betonare şi impermeabilizare a cursului de apă pe toată lungimea masivului de sare, pentru stoparea inflitraţiilor apelor de suprafaţă şi a scurgerii lor în mină. În perioada 2024 – 2025 s-au executat intervenţii de urgenţă, dar acestea nu au făcut faţă inundaţiilor actuale.

