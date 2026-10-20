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Ploaie de „stele căzătoare” în această noapte. Când și cum poate fi observat fenomenul din România

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Orionide 2026. Sursă Foto Getty Images
Orionide 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Ce sunt Orionidele Orionide 2026: Punctul maxim de activitate Cele mai bune zone pentru observarea fenomenului

Orionidele, ploaia de meteori care revine în fiecare toamnă, ating maximul de activitate în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2026. În condiții ideale, pot fi observate aproximativ 20 de „stele căzătoare” pe oră. Vizibilitatea depinde însă de prezența norilor și de poluarea luminoasă, astfel că locurile întunecate, departe de luminile orașelor, oferă șanse mai bune de observare.

Meteorii pot fi urmăriți cu ochiul liber, dintr-un loc în care clădirile sau copacii nu împiedică observarea cerului.

Ce sunt Orionidele

„Orionidele sunt un curent de meteori vizibil în fiecare toamnă, urmărit atât de pasionații de astronomie, cât și de cei interesați de fenomenele de pe cerul nopții. Această ploaie de meteori revine anual, însă nu se remarcă printr-o activitate foarte intensă. În condiții ideale de observare, rata maximă poate ajunge la aproximativ 20 de «stele căzătoare» pe oră.

Numărul celor observate efectiv poate fi însă mult mai mic, în jur de 5-6 pe oră, în funcție de condițiile atmosferice și de lumina prezentă pe cer.

De unde provine denumirea

Denumirea este legată de constelația Orion, deoarece, din perspectiva observatorului terestru, traiectoriile par să pornească din zona acesteia. În realitate, fenomenul are o explicație astronomică diferită: particulele de praf și fragmentele de materie lăsate în urmă de cometa Halley pătrund în atmosfera Pământului cu viteze foarte mari, se încălzesc prin frecare și generează urme luminoase observate pe cerul nopții.” , a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Orionide 2026: Punctul maxim de activitate

„Activitatea Orionidelor se desfășoară, în mod obișnuit, între 2 octombrie și 7 noiembrie, iar perioada de maxim este așteptată în noaptea de 20 spre 21 octombrie 2026.

Pentru cei care doresc să urmărească fenomenul, cele mai bune șanse de observare apar în a doua parte a nopții, după ora 1:00, când activitatea curentului poate fi mai ușor de urmărit.”, a mai precizat specialistul

Cele mai bune zone pentru observarea fenomenului

„Orionidele pot fi urmărite cel mai bine din locuri aflate departe de orașe și de sursele de lumină artificială. Un cer întunecat și o perspectivă largă asupra bolții cerești favorizează observarea meteorilor, fără să fie necesară identificarea exactă a constelației Orion.

Anul acesta, lumina Lunii aproape pline va îngreuna însă observarea meteorilor mai puțin strălucitori. Chiar și în perioada de maxim, aparițiile vizibile ar putea fi sporadice, ceea ce va reduce șansele unui spectacol intens.

Ai nevoie de echipamente speciale?

Orionidele pot fi urmărite cu ochiul liber, fără telescop sau binoclu. Aceste instrumente restrâng câmpul vizual și pot limita șansele de a surprinde meteorii, care apar în diferite puncte ale cerului. Nu este necesară identificarea exactă a constelației Orion, ci urmărirea unei porțiuni cât mai întinse a bolții cerești, deoarece dârele luminoase sunt de scurtă durată și se succed la intervale neregulate.”, a conchis sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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