Meteorologii anunță vânt puternic și ninsori viscolite în sudul și estul țării iar în Oltenia a nins deja abundent. Drumarii au intervenit încă de dimineață pe mai multe drumuri naționale din județul Dolj. La Rânca este ceață, bate vântul cu putere și plouă. Filtre de poliție acționează pe șosea pentru a îndruma șoferii. Meteorologii au anunțat cod galben de ninsori în nordul județului Gorj, în Moldova și în partea sudică a țării.

„Aria precipitațiilor s-a extins astăzi dinspre sud-vest, a cuprins majoritatea regiunilor. În următoarele ore și la noapte urmează ca acestea să se restrângă spre jumătatea de est a teritoriului și odată cu temperaturile din ce în ce mai scăzute și ploile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare. La munte deja ninge.

Codul galben, care va fi în vigoare până mâine dimineață, vizează pe de o parte, intensificările vântului din partea de sud și de este a teritoriului, pe de altă parte, transformarea ploilor în ninsoare. Din acest punct de vedere sunt vizate județele Botoșani, Iași, zona joasă a județelor Suceava, Neamț, Bacău, precum și zona de munte a județelor Caraș-Severin, Hunedoara, Gorj, Buzău, Vrancea și Covasna, unde, temporar, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă în medie de 5-15 cm și vizibilitatea va fi redusă. Viteza vântului la rafală va fi de 50-60km/h și zona de 70-80km/h.

Precipitațiile nu se vor opri în perioada următoare, vor reîncepe dinspre vest, sud-vest spre seara zilei de mâine, urmând ca până miercuri, joi, pe fondul temperaturilor scăzute, să înregistrăm strat de zăpadă nu numai în zona montană, ci și în zonele joase, pentru că va ninge temporar viscolit în multe zone ale țării.

Temperaturile din ce în ce mai scăzute se vor încadra mâine între -6°C în nordul Moldovei și doar în sudul extrem al țării vor mai depăși 8-10°C, iar nopțile de luni spre marți și marți spre miercuri vor fi unele foarte reci, geroase în partea de est a Transilvaniei și posibil în nordul Moldovei”, anunță directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu.

