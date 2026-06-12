Vremea severă a afectat 28 de localități din 15 județe și Capitala în ultimele 24 de ore, provocând inundații, căderi de copaci și blocaje temporare în trafic. Pompierii au intervenit în zeci de situații pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice.

Pompierii au intervenit în 28 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti pentru evacuarea apei din case şi curţi sau îndepărtarea elementelor de construcţie şi copacilor căzuţi în urma fenomenelor meteorologice periculoase.

În ultimele 24 de ore, vremea nefavorabilă a afectat 28 localităţi din judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea şi Vâlcea, precum şi Capitala.

„Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curţi, trei anexe gospodăreşti, 15 beciuri, un agent economic, de pe o stradă, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie de la un acoperiş de bloc şi a opt copaci căzuţi, fiind afectate patru autoturisme”, a informat vineri dimineaţa Biroul de presă al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naţionale din judeţul Neamţ - DN 15 şi DN 15B - din cauza copacilor căzuţi pe carosabil. „La acest moment, mai sunt intervenţii în desfăşurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgăneşti-Olt din judeţul Olt”, a precizat DSU.

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Potrivit DSU, structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluţia situaţiei operative şi sunt pregătite să intervină pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate. Informaţii utile privind comportamentul recomandat în situaţii de urgenţă sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro şi în aplicaţia DSU.

Editor : M.I.