Live TV

Video Ploile torențiale și vijeliile au provocat pagube în 15 județe și în București. Zeci de intervenții ale pompierilor

Data actualizării: Data publicării:
pompieri dsu
Pompierii au intervenit pentru îndepărtarea copacilor căzuţi. Sursa foto: DSU

Vremea severă a afectat 28 de localități din 15 județe și Capitala în ultimele 24 de ore, provocând inundații, căderi de copaci și blocaje temporare în trafic. Pompierii au intervenit în zeci de situații pentru limitarea efectelor fenomenelor meteorologice.

Pompierii au intervenit în 28 de localităţi din 15 judeţe şi în Bucureşti pentru evacuarea apei din case şi curţi sau îndepărtarea elementelor de construcţie şi copacilor căzuţi în urma fenomenelor meteorologice periculoase.

În ultimele 24 de ore, vremea nefavorabilă a afectat 28 localităţi din judeţele Alba, Bacău, Botoşani, Cluj, Dâmboviţa, Gorj, Iaşi, Ilfov, Neamţ, Olt, Prahova, Sibiu, Suceava, Vrancea şi Vâlcea, precum şi Capitala.

„Forţele de intervenţie au acţionat pentru evacuarea apei din 13 case, 36 curţi, trei anexe gospodăreşti, 15 beciuri, un agent economic, de pe o stradă, precum şi pentru degajarea elementelor de construcţie de la un acoperiş de bloc şi a opt copaci căzuţi, fiind afectate patru autoturisme”, a informat vineri dimineaţa Biroul de presă al Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă (DSU).

Circulaţia rutieră a fost temporar afectată pe două drumuri naţionale din judeţul Neamţ - DN 15 şi DN 15B - din cauza copacilor căzuţi pe carosabil. „La acest moment, mai sunt intervenţii în desfăşurare pentru evacuarea apei în localitatea Drăgăneşti-Olt din judeţul Olt”, a precizat DSU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit DSU, structurile Ministerului Afacerilor Interne monitorizează permanent evoluţia situaţiei operative şi sunt pregătite să intervină pentru protejarea populaţiei şi limitarea efectelor generate de fenomenele meteorologice prognozate. Informaţii utile privind comportamentul recomandat în situaţii de urgenţă sunt disponibile pe platforma fiipregatit.ro şi în aplicaţia DSU.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Foto: Maria Zaharova, purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe al Federației Ruse
1
Maria Zaharova: „Dacă R. Moldova va fi inclusă în România, va înceta să mai existe”. Ce...
Heorhii Tikhîi
2
Prima reacție a Ucrainei după ce Bulgaria a anunțat sistarea asistenței militare către...
photo-collage.png (80)
3
Meloni îndeamnă NATO să-și reconsidere cheltuielile pentru apărare: „Am văzut tancuri...
explzoie drona port constanta
4
Răspunsul NATO la cererea României privind întărirea apărării la Marea Neagră după...
INSTANT_TOMAC_PNL_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Eugen Tomac a definitivat lista viitorilor miniștri. Ce nume vor face parte din Guvern...
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Digi Sport
Shakira sau o sosie la deschiderea CM 2026? Experții au dat verdictul, după valul de reacții din social media
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
fulger, furtuna
Cod portocaliu anunțat în 17 județe. Vremea se va răci brusc, cu peste 10 grade în 24 de ore. Deschiderea Transfăgărășanului, amânată
Tulcea,,Romania,-,July,15:,European,City,Flooded,During,A
Hidrologii au emis cod galben de inundații pe râuri din 14 județe. Ce zone sunt afectate
inundatii romania
Stare de alertă în Vrancea, zeci de oameni evacuați din cauza inundațiilor. Meteorologii anunță noi episoade de ploi torențiale
viitura in vrancea
Ploile fac ravagii în Vrancea și Neamț: persoane evacuate, sate afectate și pod avariat în Grințieș
pompieri
Incendiu puternic la un depozit de fier vechi din Sighișoara. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale
Recomandările redacţiei
nicusor dan
POLITICO: Negocierile pentru formarea noului guvern în România se...
fantani in bucuresti
Meteorologii anunță ce se va întâmpla după acest episod cu vreme...
Donald Trump en interview pour le magazine "60 Minutes"
După ce a amenințat Iranul cu atacuri, Trump s-a răzgândit și anunță...
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk-yeol, condamnat la 30 de ani...
Ultimele știri
Marea Britanie are un nou ministru al Apărării, după demisii în serie la minister
Şeful guvernului de la Buenos Aires recunoaște că a minţit ani de zile Fiscul, „ca toţi argentinienii”
O fetiță de 2 ani din Timiș a suferit arsuri grave după ce a căzut în ceaunul în care se fierbea gem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Micul dejun pe care prințul William îl mănâncă aproape zilnic. Nutriționiștii spun că îl ajută să se simtă...
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună iulie cum nu prea a mai fost. Fenomene meteo ciudate în București
Fanatik.ro
Dan Negru a explodat de furie la Cupa Mondială: „A furat ideea lui Ceaușescu! Sper să fie un eșec”
editiadedimineata.ro
Doi bărbați români au fost găsiți vinovați de înjunghierea unui jurnalist la Londra, la ordinul Iranului
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă este între cel mai bătrân și cel mai tânăr jucător de la Cupa Mondială 2026 
Adevărul
Generația care nu mai crede în economisire. Cum a apărut fenomenul „doomspending”
Playtech
Cât îi costă pe români un parlamentar? Salariu, diurnă, cazare și alte beneficii explicate pe cifre. Suma e...
Digi FM
Toni Iuruc rupe tăcerea după imaginile cu Simona Halep și milionarul Dorin Mateiu în Mykonos: „Să fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Momentul de la deschiderea Cupei Mondiale care a produs stupoare: ”Nu știu ce am privit. Pare un film horror”
Pro FM
Ce face Gavin Arvizo în 2026. Băiatul care i-a adus acuzații grave lui Michael Jackson a dispărut complet din...
Film Now
Top 10 filme despre fotbal și fotbaliști. Cele mai bune producții de văzut în timpul Cupei Mondiale. TRAILERE
Adevarul
Cât costă să ajungi pe podium. Antrenoare: „5.000 de euro pe lună să participi doar la 2-3 competiții”
Newsweek
LIVE Care sunt cele 2 bănci unde a intrat, deja, pensia pe card? Și în ce orașe? 2.500.000 pensionari iau bani
Digi FM
„Se stingea, nu mai era el”. Răzvan Lucescu, dezvăluiri despre ultimele luni din viața lui Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Apa alcalină, noul "elixir al sănătății" promovat de vedete. Ce spun medicii despre beneficiile reale și...
Digi Animal World
Cel mai mare cimitir de balene descoperit vreodată. Unele schelete au peste 5 milioane de ani
Film Now
N-a mai vrut să audă de Hollywood ani întregi, dar a revenit în forță. Cum arată Joan, sora lui John Cusack...
UTV
Simona Halep a fost surprinsă alături de un milionar român. Cine este bărbatul cu 24 de ani mai în vârstă...