Live TV

Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români

Marina Cimpoacă Data publicării:
Pogorârea Sfântului Duh. Foto Getty Images
Pogorârea Sfântului Duh. Foto Getty Images
Din articol
Ce semnificație au Rusaliile în tradiția creștină

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului, sunt celebrate în 2026 pe 31 mai și 1 iunie. Cunoscută în tradiția ortodoxă și sub numele de Cincizecime sau Pogorârea Sfântului Duh, această zi amintește de momentul în care harul divin s-a revărsat asupra Sfinților Apostoli, oferindu-le puterea de a răspândi Evanghelia în lume. Evenimentul este considerat începutul lucrării misionare a bisericii și unul dintre reperele fundamentale ale credinței creștine.

Cea de-a doua zi a praznicului este declarată sărbătoare legală în România, astfel că majoritatea angajaților beneficiază de o zi liberă, conform prevederilor Codului Muncii.

Ce semnificație au Rusaliile în tradiția creștină

„Rusaliile se află printre cele mai vechi sărbători ale creștinismului, alături de Învierea Domnului, fiind celebrate încă din perioada apostolică, în primele comunități creștine formate în secolul I. În acea vreme, Cincizecimea nu era marcată separat, ci făcea parte din același parcurs liturgic care includea și sărbătoarea Înălțării Domnului.

Pe măsură ce rânduiala bisericească s-a conturat mai clar, la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, marile praznice au căpătat o individualitate distinctă. În acest context, Înălțarea a fost stabilită la 40 de zile după Paști, în timp ce Cincizecimea a fost așezată la 50 de zile de la Înviere, devenind sărbătoarea cunoscută astăzi sub numele de Rusalii.

Această organizare a calendarului liturgic a pus în valoare semnificația fiecărui moment, evidențiind atât urcarea la cer a lui Hristos, cât și Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, două evenimente esențiale pentru înțelegerea istoriei mântuirii și a începuturilor Bisericii creștine.” , a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Momentul care a marcat „nașterea bisericii creștine”

„În centrul semnificației Rusaliilor se află Pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli, eveniment considerat începutul lucrării misionare a Bisericii în lume. Potrivit relatării biblice, la 50 de zile după Învierea Domnului, ucenicii lui Iisus se aflau reuniți la Ierusalim când au auzit un vuiet puternic, asemenea unei suflări de vânt, care a umplut locul în care erau adunați. În același timp, deasupra fiecăruia dintre ei au apărut „limbi ca de foc”, semn al prezenței și lucrării Duhului Sfânt.

Prin această manifestare dumnezeiască, Apostolii au primit harul necesar pentru a duce mai departe învățătura lui Hristos, fiind întăriți în credință și înzestrați cu înțelepciunea și puterea de a propovădui Evanghelia. Un aspect esențial al acestui moment îl reprezintă darul vorbirii în diferite limbi, care le-a permis să fie înțeleși de oameni proveniți din numeroase popoare și culturi.

Pentru creștinătate, acest episod este considerat actul de naștere al Bisericii, deoarece marchează începutul vestirii publice a mesajului evanghelic și extinderea credinței dincolo de cercul restrâns al primilor ucenici. Din acel moment, învățătura creștină capătă o dimensiune universală, fiind destinată tuturor oamenilor, indiferent de origine sau apartenență culturală.

În tradiția populară românească, Rusaliile sunt însoțite de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație, unele având rădăcini precreștine. Sărbătoarea este adesea asociată cu mitologia ielelor, ființe supranaturale prezente în imaginarul colectiv, despre care se credea că pot influența destinul oamenilor. Aceste reprezentări au îmbogățit semnificația momentului religios cu o puternică componentă folclorică, păstrată până astăzi în numeroase zone ale țării prin ritualuri, practici și tradiții specifice.” , a mai adăugat sursa Digi24.ro

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
sgtgbsrgtbrs
1
Alertă majoră. O dronă rusească a lovit un bloc din Galați: sunt 2 răniți. A fost...
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
2
„Nu există probe”: reacția Rusiei după acuzațiile privind drona căzută la Galați. Ce...
profimedia-1019040261
3
Scenariul „foarte realist” care îngrijorează Moscova: arsenalul sovietic al Venezuelei...
vladimir putin (1)
4
Vladimir Putin, prima declarație despre drona rusească prăbușită în Galați: Rusia e...
drapel nato langa ale aliatilor
5
Prima reacție a NATO după ce o dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Digi Sport
"Te opresc imediat. Nu!" Novak Djokovic a cedat în conferință, după ce a fost eliminat de la Roland Garros
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Obiceiurile pe care preotul îi sfătuiește pe credincioși să le evite între Înălțarea Domnului și Rusalii 2026. Foto Getty Images
Obiceiurile pe care preotul îi sfătuiește pe credincioși să le evite între Înălțarea Domnului și Rusalii 2026
Semnificația Înălțării Domnului 2026. Foto Getty Images
Sărbătoare importantă pe 21 mai 2026. Semnificația Înălțării Domnului, praznicul care încheie perioada pascală
Tradiții și obiceiuri de Sfinții Constantin și Elena 2026. Foto Getty Images
Sfinții Constantin și Elena 2026: Ce tradiții respectă românii pe 21 mai. Programul hramului istoric de la Catedrala Patriarhală
Ziua Învățătorului 2026. Foto Getty Images
Zi liberă pe 5 iunie pentru elevi și profesori. De ce nu se fac cursuri în școlile din România
Deputatul PNL Alexandru Muraru vorbește la Conferința ,,Comunismul romanesc”, la Palatul Victoria din București, pe 24 noiembrie 2022.
Alexandru Muraru (PNL) anunță că a inițiat legea prin care 10 Mai, Ziua Independenței Naționale a României, să devină zi liberă
Recomandările redacţiei
French President Emmanuel Macron Hosts A Lunch For The commemoration Of The 100th Anniversary Of The End Of The First World War
Washington Post, despre drona rusească prăbușită în Galați: Putin...
pucheanu psd
Reacția primarului PSD al Galațiului la declarația lui Sorin...
polonia nato armata steag GettyImages-477571552
„Rusia poate ataca în orice moment”. Cum vrea NATO să transforme...
2024 Laureus World Sport Awards Madrid, Spain - 22 Apr 2024
Nadia Comăneci va fi decorată sâmbătă de preşedintele Nicuşor Dan
Ultimele știri
Ce arată raportul medical despre starea sănătății președintelui Trump. Medicii au făcut câteva recomandări
Un copil de 2 ani a murit după un incident pe un tobogan gonflabil, la Zilele Oraşului Satu Mare
Pam Bondi, care a fost secretar al Justiției în al doilea mandat Trump, audiată în Congres în legătură cu cazul Epstein
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Imagini rare cu Romina Gingașu și Piero Ferrari. Ce se ascunde în spatele uneia dintre cele mai comentate...
Cancan
Putin, primele DECLARAȚII despre drona căzută pe un bloc din Galați: 'Rusia e pregătită să facă o...' 😲
Fanatik.ro
Care a fost prima echipă din România care a jucat în Cupa Campionilor Europeni. N-a mers prea departe și a...
editiadedimineata.ro
Observatorul European pentru Media Digitală avertizează asupra creșterii dezinformării bazate pe identitate
Fanatik.ro
Cele trei mari greșeli ale lui Dinamo care au costat milioane de euro și șansa revenirii în Europa
Adevărul
Un angajat al primăriei a găsit din întâmplare lingouri de aur de 40.000 de euro în timp ce tundea iarba
Playtech
Orașul-cheie din România pentru securitatea ţării și a NATO. Este considerat „călcâiul lui Ahile”
Digi FM
Lucian Mîndruță, mesaj pentru Nicușor Dan: „Trebuia să fii pe bloc, în Galați, cu bucăți din dronă în mână...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E scandal în Spania! Atletico Madrid ”așteaptă să anunțe oficial” transferul lui Lamine Yamal
Pro FM
Thalía, declarații dureroase la 15 ani de la moartea mamei sale: „Mi-e foarte dor de tine, încă am instinctul...
Film Now
Pus pe lista neagră la Hollywood pentru că nu a vrut să-și sărute colegele actrițe în filme: “Am pierdut...
Adevarul
La 74 de ani, se trezește la 4 dimineața și merge la serviciu: povestea pensionarei care a uimit un manager...
Newsweek
Calendarul plăților în iunie: pensie, indemnizație de handicap, alocație, burse. Când ajung banii în conturi?
Digi FM
Cine sunt răniții din incidentul cu dronă din Galați: "Starea doamnei e bună, e îngrijorată pentru copil"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un fenomen fără precedent se petrece pe Pământ. Oamenii de știință spun că nu s-a mai întâmplat de 3,6...
Digi Animal World
Ce a făcut un câine imediat după ce stăpâna sa a alunecat și a căzut. Gestul patrupedului a emoționat-o: „A...
Film Now
Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, emoțiile unor părinți fericiți. Ce motiv de mândrie le-a dat Carys...
UTV
Theo Rose și Anghel Damian au postat imagini romantice de la Cannes. „Te iubesc, omule!”