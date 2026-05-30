Pogorârea Sfântului Duh 2026: Sărbătoarea care marchează nașterea bisericii creștine. Ce semnificație are data de 31 mai pentru români

Rusaliile, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinismului, sunt celebrate în 2026 pe 31 mai și 1 iunie. Cunoscută în tradiția ortodoxă și sub numele de Cincizecime sau Pogorârea Sfântului Duh, această zi amintește de momentul în care harul divin s-a revărsat asupra Sfinților Apostoli, oferindu-le puterea de a răspândi Evanghelia în lume. Evenimentul este considerat începutul lucrării misionare a bisericii și unul dintre reperele fundamentale ale credinței creștine.

Cea de-a doua zi a praznicului este declarată sărbătoare legală în România, astfel că majoritatea angajaților beneficiază de o zi liberă, conform prevederilor Codului Muncii.

Ce semnificație au Rusaliile în tradiția creștină

„Rusaliile se află printre cele mai vechi sărbători ale creștinismului, alături de Învierea Domnului, fiind celebrate încă din perioada apostolică, în primele comunități creștine formate în secolul I. În acea vreme, Cincizecimea nu era marcată separat, ci făcea parte din același parcurs liturgic care includea și sărbătoarea Înălțării Domnului.

Pe măsură ce rânduiala bisericească s-a conturat mai clar, la sfârșitul secolului al IV-lea și începutul secolului al V-lea, marile praznice au căpătat o individualitate distinctă. În acest context, Înălțarea a fost stabilită la 40 de zile după Paști, în timp ce Cincizecimea a fost așezată la 50 de zile de la Înviere, devenind sărbătoarea cunoscută astăzi sub numele de Rusalii.

Această organizare a calendarului liturgic a pus în valoare semnificația fiecărui moment, evidențiind atât urcarea la cer a lui Hristos, cât și Pogorârea Sfântului Duh asupra Apostolilor, două evenimente esențiale pentru înțelegerea istoriei mântuirii și a începuturilor Bisericii creștine.” , a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Momentul care a marcat „nașterea bisericii creștine”

„În centrul semnificației Rusaliilor se află Pogorârea Sfântului Duh asupra Sfinților Apostoli, eveniment considerat începutul lucrării misionare a Bisericii în lume. Potrivit relatării biblice, la 50 de zile după Învierea Domnului, ucenicii lui Iisus se aflau reuniți la Ierusalim când au auzit un vuiet puternic, asemenea unei suflări de vânt, care a umplut locul în care erau adunați. În același timp, deasupra fiecăruia dintre ei au apărut „limbi ca de foc”, semn al prezenței și lucrării Duhului Sfânt.

Prin această manifestare dumnezeiască, Apostolii au primit harul necesar pentru a duce mai departe învățătura lui Hristos, fiind întăriți în credință și înzestrați cu înțelepciunea și puterea de a propovădui Evanghelia. Un aspect esențial al acestui moment îl reprezintă darul vorbirii în diferite limbi, care le-a permis să fie înțeleși de oameni proveniți din numeroase popoare și culturi.

Pentru creștinătate, acest episod este considerat actul de naștere al Bisericii, deoarece marchează începutul vestirii publice a mesajului evanghelic și extinderea credinței dincolo de cercul restrâns al primilor ucenici. Din acel moment, învățătura creștină capătă o dimensiune universală, fiind destinată tuturor oamenilor, indiferent de origine sau apartenență culturală.

În tradiția populară românească, Rusaliile sunt însoțite de numeroase credințe și obiceiuri transmise din generație în generație, unele având rădăcini precreștine. Sărbătoarea este adesea asociată cu mitologia ielelor, ființe supranaturale prezente în imaginarul colectiv, despre care se credea că pot influența destinul oamenilor. Aceste reprezentări au îmbogățit semnificația momentului religios cu o puternică componentă folclorică, păstrată până astăzi în numeroase zone ale țării prin ritualuri, practici și tradiții specifice.” , a mai adăugat sursa Digi24.ro