Polițist de penitenciar arestat pentru că dădea traficanților de droguri informații din dosare DIICOT

Un polițist de penitenciar din Constanța a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Bărbatul este suspectat că ar fi oferit informații din mai multe anchete penale unor persoane cercetate de DIICOT, inclusiv identitatea unui colaborator sub acoperire.

Bărbatul de 22 de ani, polițist de penitenciar în Constanța, este acuzat că a divulgat informații unor persoane anchetate și trimise în judecată de DIICOT pentru constituire de grup infracțional organizat și comerț cu substanțe cu efect psihoactiv. Una dintre aceste persoane se afla în detenție.

„Potrivit materialului probator, în luna decembrie 2024, bărbatul ar fi oferit sprijin unor persoane cercetate – dintre care una încarcerată – trimise în judecată de DIICOT pentru constituirea unui grup infracţional organizat şi efectuare, fără drept, de operaţiuni cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive şi le-ar fi informat cu privire la existenţa unei anchete penale care îi viza, desfăşurată într-un alt dosar instrumentat de DIICOT Serviciul Teritorial Constanţa”, arată IPJ Constanţa.

Anchetatorii adaugă că polițistul „ar fi divulgat direct şi indirect celor două persoane identitatea unui colaborator autorizat în cauză pentru strângerea de date şi informaţii în legătură cu activitatea infracţională investigată”.

