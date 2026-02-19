Live TV

Polițist prins că lua mită pentru a nu controla șoferii unei firme de transport persoane

Data actualizării: Data publicării:
politist-uniforma-inquam-octav-ganea-1
Foto Inquam Photos

Procurori din cadrul Secţiei de urmărire penală a Parchetului General au pus sub acuzare un agent principal de poliţie, după ce a fost prins în timp ce primea mită în zona Aeroportului Otopeni de la reprezentanții unei firme de transport.

"Din cercetările efectuate până în prezent a rezultat următoarea situaţie de fapt: în perioada iulie 2025 - 18 februarie 2026, în calitate de agent şef principal de poliţie în cadrul Secţiei Regionale de Poliţie Transporturi Bucureşti - Serviciul de Poliţie Transporturi Aeriene Henri Coandă, inculpatul a pretins şi a primit, la diferite intervale de timp, suma totală de 9.000 de lei (600 de lei a câte două tranşe lunar), sumă colectată de angajata unei autogări din Bucureşti de la şoferii unei societăţi de transport persoane. Sumele de bani au fost primite de inculpat în schimbul promisiunilor acestuia că nu va mai opri pentru control maşinile aparţinând respectivei societăţi de transport, care tranzitau zona Aeroportului Otopeni, cu ocazia efectuării curselor zilnice din Bucureşti către un oraş din nordul ţării şi retur", anunţă Parchetul General, joi, într-un comunicat de presă citat de Agerpres.

Poliţistul a fost prins miercuri în flagrant de procurori.

