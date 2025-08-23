Live TV

Foto: captură video IPJ Dolj

O polițistă din Dolj a fost la un pas să fie rănită de mai mulți bărbați implicați într-un conflict cu topoare. Agenta a vrut să intervină pentru a-i despărți pe bătăuși, însă fără succes. Polițista a tras și un foc de avertisment.

Atenție, urmează informații și imagini care vă pot afecta emoțional! 

Incidentul a avut loc pe un drum național din județul Dolj. O polițistă care se deplasa către Inspectoratul de Poliție al Județului Dolj pentru a duce documente într-un dosar a văzut că doi șoferi pe marginea șoselei se ceartă. Aceștia au provocat un accident rutier și nu s-au înțeles după această tamponare cine este vinovat. Ei se loveau reciproc. 

Polițista a încercat să aplaneze acest conflict, le-a cerut documentele, însă în momentul în care unul dintre șoferi a mers către mașină să ia documentele, s-a întors cu un topor și a amenințat-o atât pe polițistă, cât și pe celălalt șofer. 

În cele din urmă, polițista a reușit să scoată pistolul din dotare, a tras mai multe focuri de armă și a reușit să ia toporul din mâna agresorului, acesta încercând chiar să-l lovească pe celălalt șofer cu arma din mână.  

