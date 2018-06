Polițistă care dirija traficul, lovită de o mașină la Universitate

O poliţistă în misiune a fost lovită, duminică seară, de o maşină în Bucureşti. Ea dirija traficul în intersecţia de la Universitate, una dintre cele mai mari din Capitală.

I-a făcut semn să oprească unui şofer care ar fi trecut pe culoarea roşie a semaforului, iar bărbatul de 37 de ani a frânat brust. Maşina a derapat şi a lovit-o pe poliţistă, care a fost transportată la Spitalul Floreasca.

Femeia de 23 de ani are răni la mâini şi la picioare.

Şoferul, care nu era băut, susţine că a trecut pe galben şi că victima i-a apărut brusc în faţă. I-a fost reţinut permisul şi pe numele lui a fost deschis un dosar pentru vătămare corporală din culpă.

Șofer: Veneam dinspre Colţea, am trecut semaforul pe galben şi a ieşit doamna poliţist în faţa mea. (...)

Reporter: Aveaţi viteză mare?

Șofer: Nu cred. Că dacă aveam viteză mare cred că intram... 50 cred că aveam. (...) Eu am văzut-o, eu veneam de acolo, da? S-a dat jos din maşină de aici. Am văzut-o că s-a dat jos din maşină. A trecut o maşină, două maşini şi a apărut în faţa mea, a pus-o aşa. Şi a oprit aici, în faţa ei. Ce nu înţelegi? Aici a oprit maşina, s-a pus pe maşină aşa, am luat piciorul de pe frână, Maşina s-a mai dus un metru-doi. A alunecat de pe maşină şi s-a dat pe carosabil.