Pompierii români au intervenit la un incendiu de vegetaţie şi fond forestier din regiunea Attica din Grecia

Pompierii români trimişi în Grecia au intervenit, alături de pompierii eleni, pentru a lichida un incendiu de vegetaţie şi pădure izbucnit în zona localităţii Veniza, regiunea Attica. Misiunea a fost una foarte dificilă, din cauza schmbărilor repetate ale direcţiei vântului, principalul scop fiind de a împiedica flăcările să ajungă la locuinţe.

„Pe parcursul întregii nopţi, modulul naţional specializat de stins incendii de pădure a intervenit, alături de pompierii eleni, pentru limitarea şi lichidarea incendiului de vegetaţie şi fond forestier izbucnit în zona localităţii Veniza, regiunea Attica. Misiunea pompierilor români a avut ca obiectiv principal protejarea localităţilor şi a zonelor aflate pe direcţia de propagare a incendiului. Intervenţia s-a desfăşurat în imediata apropiere a frontului de foc, echipajele acţionând pentru limitarea extinderii flăcărilor către locuinţe şi alte obiective expuse riscului. Totodată, salvatorii români au contribuit la evacuarea şi salvarea animalelor surprinse în zona afectată”, a anunţat, duminică dimineaţă, IGSU.

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Potrivit sursei citate, condiţiile de intervenţie au fost deosebit de dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcţiei şi intensităţii vântului, care au modificat în permanenţă comportamentul incendiului. În aceste condiţii, echipajele au fost nevoite să îşi adapteze continuu dispozitivul de intervenţie şi să se repoziţioneze pentru a acţiona în siguranţă şi cu eficienţă.Operaţiunile s-au desfăşurat în strânsă cooperare cu pompierii eleni şi cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, intervenţia coordonată contribuind la limitarea propagării incendiului şi la protejarea comunităţilor aflate în pericol.După o misiune desfăşurată fără întrerupere pe timpul nopţii, modulul s-a retras în baza de operaţii pentru refacerea capacităţii de intervenţie şi pregătirea tehnicii.Pompierii români rămân în continuare pregătiţi să intervină în sprijinul autorităţilor elene, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de solicitările primite, a precizat IGSU.Pompierii români specializaţi în stingerea incendiilor de pădure se vor afla în Grecia, între 1 august şi 15 septembrie, pentru a veni în sprijinul autorităţilor elene, în contextul incendiilor declanşate în Grecia, pe fondul temperaturilor foarte ridicate din ultima perioadă. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat joi spre o localitate din regiunea Attica, situată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Editor : B.E.