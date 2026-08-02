Live TV

Pompierii români au intervenit la un incendiu de vegetaţie şi fond forestier din regiunea Attica din Grecia

Data publicării:
incendiu grecia
Foto: Facebook / IGSU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pompierii români trimişi în Grecia au intervenit, alături de pompierii eleni, pentru a lichida un incendiu de vegetaţie şi pădure izbucnit în zona localităţii Veniza, regiunea Attica. Misiunea a fost una foarte dificilă, din cauza schmbărilor repetate ale direcţiei vântului, principalul scop fiind de a împiedica flăcările să ajungă la locuinţe.

„Pe parcursul întregii nopţi, modulul naţional specializat de stins incendii de pădure a intervenit, alături de pompierii eleni, pentru limitarea şi lichidarea incendiului de vegetaţie şi fond forestier izbucnit în zona localităţii Veniza, regiunea Attica. Misiunea pompierilor români a avut ca obiectiv principal protejarea localităţilor şi a zonelor aflate pe direcţia de propagare a incendiului. Intervenţia s-a desfăşurat în imediata apropiere a frontului de foc, echipajele acţionând pentru limitarea extinderii flăcărilor către locuinţe şi alte obiective expuse riscului. Totodată, salvatorii români au contribuit la evacuarea şi salvarea animalelor surprinse în zona afectată”, a anunţat, duminică dimineaţă, IGSU.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media



Potrivit sursei citate, condiţiile de intervenţie au fost deosebit de dificile, din cauza schimbărilor repetate ale direcţiei şi intensităţii vântului, care au modificat în permanenţă comportamentul incendiului. În aceste condiţii, echipajele au fost nevoite să îşi adapteze continuu dispozitivul de intervenţie şi să se repoziţioneze pentru a acţiona în siguranţă şi cu eficienţă.

Operaţiunile s-au desfăşurat în strânsă cooperare cu pompierii eleni şi cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă, intervenţia coordonată contribuind la limitarea propagării incendiului şi la protejarea comunităţilor aflate în pericol.

După o misiune desfăşurată fără întrerupere pe timpul nopţii, modulul s-a retras în baza de operaţii pentru refacerea capacităţii de intervenţie şi pregătirea tehnicii.

Pompierii români rămân în continuare pregătiţi să intervină în sprijinul autorităţilor elene, în funcţie de evoluţia situaţiei operative şi de solicitările primite, a precizat IGSU.

Pompierii români specializaţi în stingerea incendiilor de pădure se vor afla în Grecia, între 1 august şi 15 septembrie, pentru a veni în sprijinul autorităţilor elene, în contextul incendiilor declanşate în Grecia, pe fondul temperaturilor foarte ridicate din ultima perioadă. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat joi spre o localitate din regiunea Attica, situată la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ceuta
1
De ce fug oamenii din Maroc: explicația crizei de la granița spaniolă
protest kiev
2
Protestele din Ucraina intră în a treia săptămână: Mii de oameni îi cer lui Zelenski să-l...
sorin grindeanu parlament
3
Băsescu, despre amendamentul PSD la legea ANI: „Și un absolvent de liceu le spunea că e...
Camerele de supraveghere montate acasă. Foto Getty Images
4
Camerele de supraveghere montate acasă: Când ai nevoie de acordul vecinilor și ce riști...
O rachetă Starship
5
O rachetă SpaceX scăpată de sub control se va izbi de Lună cu peste 8.700 km/h. Când va...
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Digi Sport
”Umilința e completă”: Donald Trump a spus doar două cuvinte și momentul face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Pompierii ucraineni ajută la stingerea incendiilor din Franța. Foto captură video
Ucraina scrie istorie prin trimiterea unor pompieri pentru a combate incendiile forestiere din UE
isu timis
Incendiul de vegetaţie din Reşiţa s-a reaprins. Intervin pompieri din Caraş-Severin şi Timiş, a fost mobilizat un elicopter
pompieri dsu
Aproape 50 de hectare de vegetație au ars în Caraș-Severin. Intervenția va fi reluată sâmbătă pentru lichidarea focarelor
incendii franta
Pompierii români luptă cu un incendiu major în Franța. Flăcările amenință locuințe din apropierea localității Correns
incendii vegetatie atena grecia
Noi incendii de vegetație în Grecia. O suburbie a Atenei a fost evacuată, iar autoritățile au emis alertă maximă
Recomandările redacţiei
colajdunare1
Armata intervine de urgență pe Dunăre: o stânca va fi detonată pentru...
Președintele SUA, Donald Trump.
Trump anulează noile atacuri în Iran, invocând „contururile unui...
vreme, caldura, canicula
Prognoza meteo actualizată: ANM a prelungit codul roşu de caniculă...
profimedia-1118921811
Alegeri în Israel: fostul șef al armatei, care și-a pierdut un fiu în...
Ultimele știri
Spania va instala o barieră plutitoare la frontiera maritimă dintre Ceuta și Maroc, pentru a împiedica trecerea migranților
Incendiu puternic într-o parcare din Oradea. Mai multe mașini au fost distruse de flăcări
RO-Alert în județul Tulcea. Ţintă aeriană, detectată de radarele MApN în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Fosta soție a lui Elvis, apariție rară la vârsta de 81 de ani în Spania. Priscilla Presley a surprins cu...
Cancan
1.000 lei amendă pentru toți șoferii români care fac această greșeală în timp ce conduc. E interzis!
Fanatik.ro
Nepotul lui Mircea Lucescu, dezvăluiri despre sfârșitul lui ”Il Luce”: ”Putea trăi lejer 5-10 ani! Presiunea...
editiadedimineata.ro
Șapte gigafabrici AI: planul de 10 miliarde de euro al UE pentru a concura cu SUA și China
Fanatik.ro
Tragedie pentru Ionuț Lupescu. A murit mama fostului internațional
Adevărul
„Taxa de loialitate” la abonamente: de ce plătești mai mult dacă ești client vechi
Playtech
Punctele de stabilitate la pensie. Cât câștigi în plus dacă ai lucrat 26, 30, 35 sau 40 de ani
Digi FM
Operația care i-a salvat cariera lui Jon Bon Jovi. Ce l-a avertizat Shania Twain, artista care trecuse...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
S-a săturat! Primul jucător care vrea să plece de la FCSB, după eliminarea rușinoasă din Conference League
Pro FM
Selena Gomez și Benny Blanco, imagini romantice pe iaht în Franța. Cum au fost surprinși cei doi înainte de...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fiica lui Arnold Schwarzenegger, mesaj dulce de ziua de naștere a actorului: Suntem atât de norocoși că ești...
Adevarul
Cetatea dacică plină de mistere, redată turiștilor după decenii de izolare. Ce secrete păstrează situl UNESCO
Newsweek
Pensie și salariu în același timp. Cum poți continua să lucrezi după pensionare în același loc?
Digi FM
A murit Vincent Pastore, celebrul actor din „Clanul Soprano”. A fost găsit fără viață în locuința sa din New...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Alimentele care pot reduce cu aproape 30% riscul de hipertensiune. Cele mai noi concluzii ale cercetătorilor
Digi Animal World
Vacanță transformată în coșmar. O adolescentă de 13 ani a fost mușcată de o baracudă: „Am văzut sânge peste...
Film Now
Hilary Swank a fost dată afară din „Beverly Hills, 90210” și a crezut că totul s-a terminat. Două luni mai...
UTV
Florin Ristei și iubita lui au sărbătorit un moment special în vacanță. Cum a surprins-o artistul pe Andreea...