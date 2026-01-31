Posibile rămăşiţe umane descoperite lângă o locuinţă din Slobozia. Poliţia a căutat probe pe 122 de hectare, a fost folosită şi o dronă

Poliţiştii din Ialomiţa au fost sesizaţi sâmbătă, prin apel la 112, cu privire la descoperirea unor rămăşiţe care ar putea fi umane, în Slobozia. 40 de polițiști, jandarmi și polițiști locali au participat la căutări, dar nu au descoperit „elemente care să conducă la clarificarea cazului”.

Potrivit IPJ Ialomiţa, sesizarea a fost făcută în jurul orei 09:00 de către o persoană care, în timp ce îşi plimba câinele de companie, a observat rămăşiţele lângă o locuinţă din cartierul Tineretului.

„La faţa locului s-a deplasat o echipă operativă complexă pentru efectuarea cercetărilor şi stabilirea situaţiei de fapt”, precizează polițiștii citați de News.ro.

Autorităţile au demarat imediat căutări în zonă, la care au participat aproximativ 40 de poliţişti, jandarmi şi poliţişti locali, precum şi două echipe canine, una specializată în prelucrarea urmei de miros şi cealaltă în detectarea cadavrelor.

A fost verificată o suprafaţă de 122 de hectare, fără a fi identificate elemente care să conducă la clarificarea cazului.

În sprijinul operaţiunilor a fost folosită şi o dronă aparţinând Poliţiei Locale Slobozia.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Slobozia, mai arată IPJ Ialomiţa.

Editor : M.B.