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Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: Când începe și ce alimente sunt complet interzise

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Când începe postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Când începe postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Originea și evoluția Postului Adormirii Maicii Domnului Ce semnificație are Postul Maicii Domnului Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: Cele mai populare tradiții și obiceiuri

Postul Adormirii Maicii Domnului va începe la data de 31 iulie, potrivit calendarului ortodox, și va marca debutul uneia dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din timpul verii. Timp de două săptămâni, credincioșii sunt îndemnați la rugăciune, post și reculegere, ca formă de curățire sufletească și apropiere de valorile credinței, în așteptarea praznicului din 15 august, dedicat Sfintei Marii.

Cu o zi înainte, pe 30 iulie, este marcată în calendarul bisericesc Lăsata secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului, ultima zi în care credincioșii mai pot consuma alimente de dulce înainte de începerea perioadei de înfrânare.

Originea și evoluția Postului Adormirii Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului nu a avut, în primele secole ale creștinismului, o formă unitară. Durata și modul de ținere diferau de la o regiune la alta, în funcție de tradițiile locale și de evoluția vieții liturgice. Pe măsură ce rânduielile bisericești au fost organizate și uniformizate, practica postului a căpătat o formă comună în întreaga lume ortodoxă.

Rânduiala cunoscută astăzi, care precedă sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului din 15 august, își are originea într-o hotărâre adoptată în secolul al XII-lea, la Constantinopol. În anul 1166, un sinod prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysoberges a stabilit durata și regulile postului, contribuind la unificarea practicilor liturgice din spațiul bizantin.

  • Luca Chrysoberges a fost patriarh ecumenic al Constantinopolului între anii 1157 și 1170, fiind una dintre cele mai importante autorități ale bisericii ortodoxe din acea perioadă.

În urma acestei decizii, Postul Adormirii Maicii Domnului a fost consacrat în forma păstrată până în prezent în tradiția ortodoxă, fiind considerat una dintre cele mai importante perioade de post de peste an, dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru sărbătoarea din 15 august.

Ce semnificație are Postul Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară și ca Postul Sfintei Mării, are o rânduială asemănătoare cu cea a Postului Paștelui, însă este mai scurt și are o semnificație spirituală aparte.

În tradiția ortodoxă, această perioadă reprezintă un timp de pregătire sufletească înaintea sărbători, celebrată în fiecare an la 15 august. Credincioșii sunt îndemnați la rugăciune, reculegere, cumpătare și apropiere de Dumnezeu, postul fiind considerat un prilej de curățire sufletească și de întărire a vieții duhovnicești.

Din punct de vedere teologic, Postul Maicii Domnului evidențiază rolul Fecioarei Maria ca model de smerenie, ascultare și credință, dar și ca ocrotitoare și mijlocitoare pentru credincioși. În acest sens, postul nu presupune doar abținerea de la anumite alimente, ci și un exercițiu de disciplină spirituală, reflecție și transformare interioară.

Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului

„Pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii din tradiția ortodoxă sunt îndemnați să adopte o alimentație simplă și cumpătată, caracterizată prin renunțarea la carne, ouă și produse lactate, precum și la orice preparate care conțin ingrediente de origine animală. În această perioadă, baza alimentației este formată din fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe, preparate într-un mod cât mai natural.

Rânduiala bisericească include și anumite zile de ușurare a postului. Cea mai importantă este data de 6 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului și este prevăzută dezlegare la pește.

În restul perioadei, în funcție de calendarul bisericesc și de tradiția locală, pot exista recomandări privind un post mai aspru, în special lunea, miercurea și vinerea, când unii credincioși aleg să consume alimente simple, uneori preparate fără ulei, potrivit rânduielii specifice postului.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: Cele mai populare tradiții și obiceiuri

„Postul Sfintei Marii este păstrat în întreaga lume ortodoxă ca perioadă de rugăciune și înfrânare, fiind marcat prin participarea la slujbe și intensificarea vieții spirituale. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să rostească în mod frecvent Paraclisul Maicii Domnului, una dintre cele mai cunoscute rugăciuni dedicate Fecioarei Maria, alături de Acatistul Maicii Domnului, rugăciuni de mulțumire și cerere de ajutor, dar și rugăciunea personală zilnică.

De asemenea, tradiția bisericească încurajează participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și împărtășirea, acolo unde este posibil, acestea fiind considerate mijloace esențiale de întărire duhovnicească în timpul postului. Accentul este pus pe curățirea sufletească, liniștire interioară și apropierea de Dumnezeu, dincolo de simpla abținere alimentară.

Un punct central al acestei perioade îl reprezintă sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, celebrată pe 6 august, cu o semnificație teologică importantă. Evenimentul biblic amintește momentul în care Hristos și-a arătat dumnezeirea pe Muntele Tabor, înainte de Pătimirea Sa, fiind o revelație a luminii și a slavei divine. Din acest motiv, ziua este considerată un reper al transformării interioare, în deplină armonie cu sensul postului, care cheamă la curățire sufletească și apropiere de Dumnezeu.” , a mai precizat Părintele

Ce nu au voie să facă credincioșii în post

„În Postul Adormirii Maicii Domnului, tradiția ortodoxă pune accent pe o perioadă de reculegere și disciplină spirituală, în care credincioșii sunt îndemnați să acorde o atenție sporită vieții interioare și raportării la valorile credinței. Este un timp în care ritmul cotidian este temperat, iar preocupările se îndreaptă către rugăciune, introspecție și echilibru personal.

În acest cadru, sunt descurajate manifestările cu caracter festiv, precum nunțile sau petrecerile, considerate incompatibile cu atmosfera de liniște și pregătire duhovnicească specifică acestei perioade. Accentul este pus pe simplitate și pe evitarea oricăror excese care pot îndepărta de la sensul spiritual al postului.

Totodată, tradiția bisericească subliniază importanța unei atitudini pașnice în relația cu cei din jur, în care sunt evitate conflictele, judecata și exprimările dure. Postul este înțeles astfel ca un exercițiu complet de disciplină interioară, care depășește dimensiunea alimentară și vizează formarea unei stări de liniște și echilibru sufletesc.”, conchide sursa Digi24.ro

În ansamblu, această perioadă este privită ca un timp al reflecției și al reconectării cu valorile credinței, în care simplitatea și liniștea interioară devin elemente centrale ale vieții cotidiene.

Editor : M.C.

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