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Postul Sfintei Marii 2026: Când este dezlegare la pește și ce au voie să consume credincioșii

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Când e dezlegare la pește în Postul Sfintei Mării. Foto Getty Images
Când e dezlegare la pește în Postul Sfintei Mării. Foto Getty Images
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Din articol
Care este rânduiala alimentară în Postul Adormirii Maicii Domnului Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului Postul Sfintei Marii: Ce nu au voie să facă credincioșii în post

Postul Adormirii Maicii Domnului a început vineri, 31 iulie, și se încheie pe 14 august, cu o zi înaintea marelui praznic închinat Fecioarei Maria. Deși este considerat unul dintre cele mai aspre posturi de peste an, rânduiala bisericească permite o singură zi cu dezlegare la pește, untdelemn și vin.

Potrivit rânduielii ortodoxe, dezlegarea la anumite alimente este acordată în funcție de importanța sărbătorilor religioase din perioada postului.

Care este rânduiala alimentară în Postul Adormirii Maicii Domnului

Din punct de vedere al regulilor alimentare, Postul Adormirii Maicii Domnului este considerat mai puțin aspru decât Postul Paștelui, însă impune restricții mai stricte decât Postul Crăciunului și Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel.

Potrivit Tipicului cel Mare și Învățăturii pentru posturi din Ceaslovul Mare, lunea, miercurea și vinerea sunt zile de ajunare până la Ceasul al IX-lea, în jurul orei 15:00, când este permisă doar mâncarea uscată. Marțea și joia se consumă preparate din legume gătite fără untdelemn, în timp ce sâmbăta și duminica este permis consumul de untdelemn și vin. ( Sursă: Basilica.ro)

Dezlegare la pește în Postul Sfintei Marii

Deși Postul Adormirii Maicii Domnului este unul dintre cele mai aspre din calendar, rânduiala bisericească prevede o excepție importantă. Pe parcursul acestei perioade există o singură zi cu dezlegare la pește, și anume 6 august, când biserica prăznuiește Schimbarea la Față a Domnului, unul dintre cele 12 praznice împărătești.

Datorită însemnătății deosebite a acestei sărbători, biserica acordă, în ziua de 6 august, nu doar dezlegare la pește, ci și la untdelemn și vin, în semn de cinstire a acestui mare praznic.

Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului

„Pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii din tradiția ortodoxă sunt îndemnați să adopte o alimentație simplă și cumpătată, caracterizată prin renunțarea la carne, ouă și produse lactate, precum și la orice preparate derivate care conțin ingrediente de origine animală. În această perioadă, baza alimentației este formată din fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe, preparate într-un mod cât mai natural.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Postul Sfintei Marii: Ce nu au voie să facă credincioșii în post

„Postul nu presupune doar respectarea unor reguli alimentare, ci reprezintă și o perioadă de înnoire spirituală și de reflecție. În tradiția ortodoxă, credincioșii sunt îndemnați să îmbine abstinența de la anumite alimente cu rugăciunea, faptele bune și o atitudine bazată pe răbdare, smerenie și iertare.

Pe parcursul acestei perioade, biserica îi îndeamnă pe credincioși să evite conflictele, vorbele jignitoare, judecarea aproapelui și orice exces care i-ar putea îndepărta de adevăratul sens al postului.

Totodată, sunt descurajate manifestările cu caracter festiv, precum nunțile, petrecerile sau alte evenimente dedicate divertismentului, întrucât această perioadă este consacrată reculegerii, cumpătării și pregătirii sufletești în vederea praznicului Adormirii Maicii Domnului.”, conchide sursa Digi24.ro

Editor : M.C.

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