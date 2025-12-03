Live TV

Video Prefectul din Prahova, despre criza de apă: Vinovați sunt Apele Române, care nu au știut să comunice și nu aveau plan de rezervă

Data actualizării: Data publicării:
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Foto: Inquam Photos / Ovidiu Micsik

Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, la Digi24, că vinovați pentru problema de furnizare a apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița sunt „cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de la Prahova, Buzău”. 

„Cu privire la lucrările pe care dânșii intenționează să le facă la scurgerea de pe fundul lacului, directorul de la Prahova mi-a expus situația personal la începutul lunii noiembrie, că de urgență trebuie să se desfășoare aceste lucrări, în fapt etapa a doua a acestor lucrări. Pentru că dacă nu se intervine și nu se eliberează aceste guri de scurgeri există riscul ca județul să rămână fără apă și barajul este în pericol. 

În acest sens a solicitat ca eu să organizez comitet județean pentru situații de urgență, hotărârea căruia putea să-i ajute pe dumnealor în demararea procedurilor de achiziție pentru această etapă a doua, firmă de safandrii care să intervină la dâncime. În niciun caz nu este vorba de aprobarea a unei lucrări sau de oportunitatea efectuării lucrări. 

Apele Române, cei de la Prahova și în comitetul județean, cei de la Buzău, Ialomița, care gestionează și Prahova mi-au spus și verbal și în scris că oamenii riscă să rămână fără apă și baraje în pericol dacă nu se execută aceste lucrări. 

Eu am întrebat în aceeași ședință dacă în cazul în care se vor efectua lucrările există vreun pericol pentru ca localitățile alimentate de acolo să rămână fără apă. Am primit asigurări că nu nu există acest risc, că, din contră, riscul există în cazul în care nu se defundă aceste guri de scurgere de pe fundul acului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată de Hidroelectrica și asta ar prezenta un pericol foarte mare. 

În opinia mea, sunt vinovați cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de aici, de la Prahova, Buzău. 

E lucrarea lor, dânșii sunt specialiștii, dânșii decid. Ce puteam să le spun? Eu i-am crezut, am analizat foarte bine. Eu n-am luat hotărârea privind oportunitate executării lucrărilor. Hotărârea s-a luat în 24h”, a afirmat prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.

Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri la Digi24 că ministerul a aflat duminică, după mai bine de două zile, că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei în Prahova. El dă vina pe Ministerul Mediului și pe „o lipsă de colaborare” care au dus la probleme și la centrala de la Brazi.

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Vladimir Putin
1
România e „prima țară NATO care va avea de suferit”. Documente militare secrete ale...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
băzăvan
3
Bărbatul care i-a strigat lui Călin Georgescu „marș la Moscova” a depus plângere după ce...
Pe ce liste votezi pentru Primăria Capitalei. Foto Getty Images
4
Ordine schimbată între primii trei clasați în ultimul sondaj pentru alegerile de la...
Bolivia la paz
5
Un stat sud-american elimină obligativitatea vizei pentru români, pentru a încuraja...
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Digi Sport
Englezii s-au convins, după ce l-au văzut pe Radu Drăgușin din nou pe teren
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
nicușor dan
Nicușor Dan, despre criza apei potabile din Prahova: „Vinovăţia este la Apele Române”. Ce spune despre o demisie a ministrului Mediului
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Expert: „Criza de la Paltinu e 100% eroare umană”. Greșelile care au lăsat 12 localități fără apă și au afectat centrala de la Brazi
N24 BUZOIANU CONSTRUCTII LITORAL-SINCR 270525_00835
Buzoianu: ESZ Prahova știa de riscul de creștere a turbidității din apa furnizată. Am cerut demisia directorilor ABA Buzău - Ialomița
Imagine cu Barajul Palatinul. Judetul Prahova, luni, 01 decembrie 2025. Inquam Photos / Ovidiu Micsik
Operatorul ESZ Prahova acuză că deciziile ANAR și ale Ministerului Mediului sunt cauzele problemei în alimentarea cu apă din zonă
coada la apa in campina unde e criza
CNSU a aprobat scoaterea unor cantități de apă potabilă din rezervele de stat pentru localitățile afectate din Prahova și Dâmbovița
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor...
neutralizare drona maritima
O dronă maritimă a fost neutralizată de scafandrii militari în Marea...
Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan
Grindeanu îl critică pe Bolojan pentru că nu le-a cerut miniștrilor...
vladimir putin si donald trump
Kremlinul spune că Vladimir Putin nu respinge planul de pace al SUA...
Ultimele știri
Nicuşor Dan, despre afirmaţia că România e o ţară coruptă: „Şi când te duci la medic, îţi spune să te aştepţi că tratamentul va dura”
România va avea nevoie de împrumuturi de peste 275 de miliarde de lei în 2026. Șeful Trezoreriei: „Este crucial să reducem deficitul”
Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și s-a îndreptat spre casă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna decembrie 2025 aduce eliberare și renaștere. Ce lasă fiecare zodie în urmă înainte de intrarea în 2026
Cancan
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Fanatik.ro
„Gigi Becali operează prima schimbare!”. Crainicul lui Dinamo a explicat controversa din derby: „Mihai Stoica...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
Ujpest, anunț oficial! Ultimele detalii despre Andre Duarte, transferat la FCSB
Adevărul
Concerte în aer liber. Dansuri provocatoare în public. Tinerii din Iran conduc o schimbare socială dramatică...
Playtech
Care este distanța minimă între două case construite una lângă alta. Reguli urbanistice obligatorii
Digi FM
Drama cumplită trăită de Artanu, fostul solist de la Partizan și Timpuri Noi. Și-a pierdut ambii părinți în...
Digi Sport
Plus 30.000.000€ pentru Dan Șucu! Cum dă lovitura milionarul român
Pro FM
Dezvăluiri despre ultimele clipe din viața lui Adrian Pleșca, zis Artan. Medicii au încercat să-l resusciteze...
Film Now
Top 10 filme ale secolului XXI, potrivit lui Tarantino. Regizorul a criticat dur: „Nu înțeleg cum autorul nu...
Adevarul
Vacanță de coșmar în Caraibe pentru o turistă: „Am aterizat în iad, nu într-un paradis tropical”. Ce a...
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru pensionarii care nu au primit ajutorul de 400 lei. Ce trebuie să facă?
Digi FM
Donald Trump pare să lupte cu somnul în timpul unei ședințe televizate a Cabinetului, în timp ce secretarii...
Digi World
5 moduri prin care poți preveni arsurile stomacale cauzate de mesele îmbelșugate de sărbători
Digi Animal World
Ce a pățit un raton care a intrat din greșeală într-un magazin de băuturi alcoolice. L-au găsit leșinat în...
Film Now
Julianne Moore, la 65 de ani. Peste 100 de roluri, cinci nominalizări la Oscar, o căsnicie de succes și doi...
UTV
Andreea Bălan a împodobit bradul de Crăciun alături de Victor Cornea și cele două fetițe. „Vă trimitem...