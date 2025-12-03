Prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim, a declarat, miercuri, la Digi24, că vinovați pentru problema de furnizare a apei care afectează județele Prahova și Dâmbovița sunt „cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de la Prahova, Buzău”.

„Cu privire la lucrările pe care dânșii intenționează să le facă la scurgerea de pe fundul lacului, directorul de la Prahova mi-a expus situația personal la începutul lunii noiembrie, că de urgență trebuie să se desfășoare aceste lucrări, în fapt etapa a doua a acestor lucrări. Pentru că dacă nu se intervine și nu se eliberează aceste guri de scurgeri există riscul ca județul să rămână fără apă și barajul este în pericol.

În acest sens a solicitat ca eu să organizez comitet județean pentru situații de urgență, hotărârea căruia putea să-i ajute pe dumnealor în demararea procedurilor de achiziție pentru această etapă a doua, firmă de safandrii care să intervină la dâncime. În niciun caz nu este vorba de aprobarea a unei lucrări sau de oportunitatea efectuării lucrări.

Apele Române, cei de la Prahova și în comitetul județean, cei de la Buzău, Ialomița, care gestionează și Prahova mi-au spus și verbal și în scris că oamenii riscă să rămână fără apă și baraje în pericol dacă nu se execută aceste lucrări.

Eu am întrebat în aceeași ședință dacă în cazul în care se vor efectua lucrările există vreun pericol pentru ca localitățile alimentate de acolo să rămână fără apă. Am primit asigurări că nu nu există acest risc, că, din contră, riscul există în cazul în care nu se defundă aceste guri de scurgere de pe fundul acului, pentru că mai rămâne doar o posibilitate de scurgere undeva care e administrată de Hidroelectrica și asta ar prezenta un pericol foarte mare.

În opinia mea, sunt vinovați cei care nu au știut să comunice și cei care au înțeles să pornească la o așa lucrare de asemenea importanță fără să aibă un plan de rezervă, în speță Apele Române de aici, de la Prahova, Buzău.

E lucrarea lor, dânșii sunt specialiștii, dânșii decid. Ce puteam să le spun? Eu i-am crezut, am analizat foarte bine. Eu n-am luat hotărârea privind oportunitate executării lucrărilor. Hotărârea s-a luat în 24h”, a afirmat prefectul județului Prahova, Daniel Nicodim.

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre faptul că i se cere demisia ministrului Mediului, Diana Buzoianu, în urma scandalului crizei apei potabile din Dâmboviţa şi Prahova, că suntem în ultima săptămână de campanie şi în această săptămână se fac declaraţii politice. El a mai spus că, în opinia sa, vinovăţia este la Apele Române.

Pavel Casian Nițulescu, secretar de stat în Ministerul Energiei, a declarat miercuri la Digi24 că ministerul a aflat duminică, după mai bine de două zile, că vor fi probleme cu furnizarea și debitul apei în Prahova. El dă vina pe Ministerul Mediului și pe „o lipsă de colaborare” care au dus la probleme și la centrala de la Brazi.

Editor : Alexandru Costea