Premierul s-a întâlnit cu Ministrul Justiției. Tudorel Toader va susține o informare de presă la ora 18

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, va susţine o "informare de presă", joi, la ora 18, la sediul Ministerului Justiţiei, a anunțat Nelu Barbu, purtătorul de cuvânt al Guvernului, într-o conferință de presă. Foto: gov.ro

Acesta a confirmat și că ministrul Justiţiei a avut o scurtă discuţie cu premierul Viorica Dăncilă, în contextul scandalului declanşat de interceptările publicate de fostul deputat PSD Vlad Cosma.

"A existat o discuţie, înaintea şedinţei de Guvern. Ministrul Justiţiei va face o declaraţie de presă, la ministerul Justiţiei. Nu am participat, nu vă pot da detalii. Aşteptăm o poziţie a ministrului Justiţiei."

Întrebat dacă în cadrul şedinţei de Guvern a fost abordat subiectul DNA, purtătorul de cuvânt a spus:" Nu s-a vorbit despre asta. În şedinţa de Guvern se discută actele normative aflate pe ordinea de zi."

Ministrul Justiţiei şi-a întrerupt vizita în Japonia la solicitarea Vioricăi Dăncilă, care spunea că va avea o discuţie cu Toader şi îi va cere să aibă "o declaraţie în ceea ce priveşte decizia" legată de Direcţia Naţională Anticorupţie, în urma acuzaţiilor aduse instituţiei.

Procurorul şef al DNA, Laura Codruţa Kovesi, a declarat, miercuri seară, că nu are niciun motiv să demisioneze pentru că a respectat legea, iar întrebată despre o posibilă decizie de revocare a sa, ea a răspuns că "ministrul Justiţiei ştie ce criterii are în vedere, dacă are în calcul aceasta variantă".