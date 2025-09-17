Prenume care își serbează onomastica pe 17 septembrie. Ce sărbătoare este menționată în calendarul ortodox

Pe 17 septembrie, dată marcată cu cruce neagră în calendarul ortodox, credincioșii o prăznuiesc pe Sfânta Muceniță Sofia și pe fiicele sale, Pistis, Elpis și Agapis. În Capitală, una dintre bisericile ce poartă hramul Sfintei, ctitorită în 1848, își cinstește anual ocrotitoarea prin slujbe speciale și rugăciuni dedicate. Sfânta Sofia este considerată protectoarea mamelor și a fiicelor, iar viața ei rămâne un simbol al răbdării, credinței și curajului în fața încercărilor.

Din anul 1992, Sfânta Sofia este recunoscută și ca ocrotitoarea capitalei Bulgariei, Sofia, oraș ce îi poartă numele.

Cine a fost Sfânta Sofia, protectoarea mamelor si a fiicelor

Sfânta Sofia a trăit în secolul al II-lea, la Roma. Era o femeie creștină evlavioasă, mamă a trei fiice: Pistis, Elpis și Agapis. Pe timpul împărăţiei lui Adrian (117-138), împăratul rău-credincios al romanilor, Sfânta Sofia și fiicele sale au fost denunțate împăratului, de către prefectul provinciei Antioh, pentru că erau creștine. (Pe vremea împăratului Hadrian creștinii erau persecutați)

Drept pedeapsă, împăratul i-a poruncit Sofiei să aducă o jertfă zeiței Artemis. Pentru că a refuzat, împăratul Adrian a poruncit să îi fie omorâte fiicele, pentru ca mama, Sofia, să sufere atât de chinurile brutale ale pedepsei, cât și de pierderea copilelor.

Fetele au fost martirizate (supuse torturii) în anul 137, la vârste fragede. Atunci, Pistis avea 12 ani, Elpis 10 ani, iar Agapis doar nouă ani. După ce și-a pierdut fiicele, Sfânta Sofia le-a luat trupurile și le-a îngropat pe un deal, în afara cetății. După trei zile de rugăciune la mormântul lor, Sfânta Sofia a murit și ea.

Ce nume se sărbătoresc de Sfânta Sofia

Prenumele „Sofia” provine din limba greacă și înseamnă „înțelepciune”. Viața Sfintei Mucenițe Sofia este un exemplu de credință neclintită, iar sărbătoarea din 17 septembrie devine un prilej de reflecție asupra celor trei virtuți teologale: credința, nădejdea și dragostea, valori care ar trebui să ne călăuzească pașii în fiecare zi.

"Sfânta Sofia este considerată o martitră, o mamă care și-a văzut fiicele ucise de împăratul Adrian. În secolul II, în primele veacuri creștine, atunci când creștinismul era persecutat, cine era credincios și nu se supunea închinării zeilor, era omorât.

Astăzi, sărbătoarea Sfânta Sofia este menționată cu cruce neagră în caledarul ortodox, însă există o biserică în România care îi poartă numele, care a primit hramul Sfintei în 1848 și care o pomenește în fiecare an. Locul de rugăciune se află pe Calea Floreasca, în București", a explicat pentru Digi 24 Părintele Vasile Ioana, parohul Bisericii "Sfântul Nicolae Dintr-o Zi", din București.

17 Septembrie: Ziua Sfintei Sofia, ocrotitoarea mamelor și a fiicelor

În tradiția ortodoxă, 17 septembrie este o sărbătoare marcată cu cruce neagră în calendar, ceea ce înseamnă că este prăznuită, dar nu este zi nelucrătoare. Credincioșii aleg să meargă la biserică, participă la Sfânta Liturghie și aprind lumânări pentru sufletele celor dragi, transformând această zi într-un moment de reculegere și rugăciune.

În această zi, credincioșii obișnuiesc să dea de pomană alimente, în special pâine caldă sau colivă, în amintirea Sfintei Sofia și a fiicelor ei. În unele zone ale țării, gospodinele pregătesc mâncare de post, considerând sărbătoarea un prilej de curățire sufletească. Tot acum, se fac rugăciuni pentru întărirea în credință, pentru sănătatea familiei și pentru pace.

Pe 17 septembrie, sărbătoarea Sfintei Sofia este un prilej minunat să transmitem urări de „La mulți ani” tuturor celor care poartă numele Sofia, Sofi, Sofian, Sofiana sau alte derivate inspirate din prenumele sfânt.

