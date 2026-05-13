„Putin nu se teme de Europa, dar se teme de SUA. Așadar, trebuie să cooperăm strâns cu Statele Unite în toate demersurile”, a declarat Gitana Nauseda, președintele Lituaniei, miercuri, într-un interviu în exclusivitate pentru Digi24. Nauseda a participat miercuri la Summitul B9 de la București.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Domnule președinte Nausėda, vă mulțumesc pentru acest interviu exclusiv pentru Digi24 România. Suntem la Summitul B9 de la Palatul Cotroceni. Cum ar trebui să privim flancul estic? Pentru că vedem că în Lituania există un număr destul de mare de trupe NATO, în timp ce aici, mai aproape de Marea Neagră, numărul este mai mic. Ar trebui să privim această situație mai mult prin prisma zonei baltico-nordice sau ar trebui să o echilibrăm în același timp și aici?

Gitana Nauseda, președintele Lituaniei: Cred că este important să ne coordonăm acțiunile și eforturile. Prezența apărării avansate este necesară în toate țările, inclusiv în România, pentru că flancul estic este, de fapt, partea cea mai vizată, cea mai vulnerabilă a Uniunii Europene. De aceea trebuie să cheltuim mai mult, în primul rând fiecare stat în parte, aliații NATO. Dar trebuie să contăm și pe sprijinul aliaților noștri. Lituania își îndeplinește rolul și cheltuie 5,4% din PIB pentru apărare. Există un acord și o înțelegere comună între politicieni și societate că securitatea este prioritatea noastră. Desigur, o altă componentă este să asigurăm infrastructura necesară, inclusiv facilități de cazare și antrenament pentru aliații străini - în principal pentru soldații americani. Avem aproximativ 1.200 de soldați pe teren și, de asemenea, avem obiectivul ambițios de a găzdui o brigadă germană până la sfârșitul anului 2027. Așadar, 5.000 de soldați germani vor fi pe teritoriul Lituaniei. Și aș saluta eforturile guvernului României de a menține atenția Statelor Unite asupra Europei. Mai ales în acest moment, când există unele decizii privind reducerea prezenței trupelor americane în Germania, cred că este foarte important să avem acei soldați - dacă nu într-o singură țară europeană, atunci este esențial să menținem atenția asupra flancului estic al NATO.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Puteți detalia ceea ce tocmai ați spus, mulțumind guvernului nostru, conducerii noastre pentru menținerea interesului și prezenței americanilor?

Gitana Nauseda, președintele Lituaniei: De fapt, am discutat tot timpul astăzi despre legătura transatlantică și despre cât de puternică ar trebui să fie aceasta, pentru că, fără prezența americană, capacitatea de descurajare a țărilor NATO este mai puțin credibilă. Din păcate, aceasta este realitatea. Putin nu se teme de Europa. Se teme de Statele Unite. Așadar, trebuie să cooperăm strâns cu Statele Unite în toate demersurile, fie în Orientul Mijlociu, fie în alte misiuni internaționale.

Dacă începem să spunem că acesta nu este războiul nostru, că nu este problema noastră de securitate, atunci solidaritatea din cadrul NATO începe să se fragmenteze și trebuie să evităm acest lucru, pentru că ar fi cel mai rău scenariu pe care mi-l pot imagina. Cred că aceasta este înțelegerea comună a țărilor B9 și a țărilor nordice - că trebuie să păstrăm, să apreciem și să prețuim această legătură transatlantică, pentru că este un element-cheie al apărării colective.

Cristina Cileacu, jurnalist Digi24: Ați găzduit formatul B9 anul trecut, la Vilnius, în Lituania. Acum suntem la București, cu aceiași lideri, mai mult sau mai puțin. La ce se așteaptă Lituania de la un partener precum România în ceea ce privește securitatea, apărarea și sprijinul reciproc?

Gitana Nauseda, președintele Lituaniei: Apreciez foarte mult cooperarea noastră din trecut, iar în prezent găzduim 100 de militari și șase avioane de luptă F-16 pe aeroportul Šiauliai din Lituania. Aceasta este, de fapt, a patra misiune de poliție aeriană și cred că România este un partener de încredere. Mi se pare, de asemenea, foarte important să avem o înțelegere comună a diferitelor probleme și amenințări. Cred că uneori această înțelegere comună, această gândire asemănătoare, este chiar mai importantă decât cooperarea materială.

