Președintele Nicușor Dan și secretarul general al NATO, Mark Rutte, participă NATO Industry Forum 2025

Nicușor Dan și Mark Rutte, la Palatul Cotroceni. Foto: Administrația Prezidențială

Secretarul general al Alianţei Nord-Atlantice, Mark Rutte, şi preşedintele Nicuşor Dan vor participa, joi dimineaţa, la NATO Industry Forum 2025, care are loc la Bucureşti.

Timp de două zile, capitala României găzduieşte NIF25 (NATO Industry Forum 2025), desfăşurat sub patronajul secretarului general al Alianţei. Evenimentul este organizat de Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare (SACT) şi de Divizia pentru Industrie de Apărare, Inovaţie şi Armament din cadrul Statului Major Internaţional al NATO, cu sprijinul Ministerului Apărării Naţionale.

Prin găzduirea forumului, România îşi reconfirmă angajamentul de a sprijini dialogul strategic dintre NATO şi industria de apărare.

La eveniment va fi prezent, de asemenea, ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, precum şi Tarja Jaakkola, asistenta secretarului general NATO pentru Industria de apărare, Inovare şi Armamente (ASG D2IA), dar şi lideri civili şi militari de rang înalt ai Alianţei şi Uniunii Europene.

Conform MApN, evenimentul reuneşte peste 800 de participanţi din 26 de state NATO şi partenere, precum şi peste 300 de companii din industria de apărare.

Obiectivele principale ale NIF25 vizează explorarea unor soluţii concrete pentru creşterea capacităţii de apărare a Alianţei, printre care: identificarea mecanismelor inovatoare necesare extinderii producţiei de apărare, valorificarea inovaţiei comerciale, în special a tehnologiilor cu dublă utilizare, precum şi explorarea soluţiilor care ar putea schimba fundamental modul de acţiune în viitor.

Mark Rutte se află la Bucureşti în prima sa vizită de la preluarea mandatului de secretar general al Alianţei Nord-Atlantice.

VIDEO&FOTO Șeful NATO a ajuns în România. Mark Rutte a fost primit de Ilie Bolojan la Guvern. Întâlniri și cu președinții Senatului și Camerei

