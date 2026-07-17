Prima eclipsă totală de Soare din Europa după 27 de ani. Din ce zone ale României va putea fi observată 

Pe 12 august 2026, cerul va oferi unul dintre cele mai spectaculoase fenomene astronomice ale anului: o eclipsă totală de Soare. La aproape trei decenii de la evenimentul din 11 august 1999, faza de totalitate va putea fi urmărită din nou din regiuni întinse ale Europei continentale.

Momentul în care Soarele este acoperit complet de Lună poate fi observat doar dintr-o bandă îngustă traversată de umbra Lunii, motiv pentru care astfel de evenimente sunt rare în majoritatea regiunilor lumii.

Prima eclipsă totală de Soare vizibilă în Europa după 27 de ani

„Pe 12 august 2026 va avea loc prima eclipsă totală de Soare vizibilă din Europa continentală după aproape trei decenii de la eclipsa din 11 august 1999, când banda de totalitate a traversat inclusiv România. Precizarea se referă strict la Europa continentală, deoarece între timp au existat eclipse totale observabile din regiuni aflate la marginea continentului, precum Antalya (Turcia), la 29 martie 2006, și arhipelagul Novaya Zemlya, din nordul Rusiei, la 1 august 2008.”, a explicat pentru Digi24.ro Adrian Șonka, astronom la Observatorul Astronomic „Amiral Vasile Urseanu” din București

Unde va putea fi observată eclipsa totală de Soare

„Eclipsa totală de Soare din 12 august 2026 va putea fi observată din mai multe regiuni ale emisferei nordice, inclusiv din anumite zone ale Europei, Groenlanda, nordul Canadei, Alaska, precum și din nord-estul și nord-vestul Rusiei.

Momentul cel mai spectaculos, atunci când Luna acoperă complet discul solar, va fi vizibil doar de pe o bandă cu o lățime de cel mult 294 de kilometri. Aceasta traversează Groenlanda, Islanda, Oceanul Atlantic, nordul Portugaliei, nordul Spaniei și Insulele Baleare.

Printre cele mai atractive locuri pentru observarea eclipsei se numără Ibiza și Palma de Mallorca, unde fenomenul se va produce în apropierea apusului, oferind imagini spectaculoase.

În funcție de poziția geografică, totalitatea va avea loc la ore diferite. În Rusia, eclipsa se va produce la răsăritul Soarelui, în Islanda în jurul prânzului, iar în nordul Spaniei cu aproximativ o oră înainte de apus. În Insulele Baleare, fenomenul va coincide aproape perfect cu momentul în care Soarele va coborî sub orizont.

Unde va fi atins punctul maxim

Punctul maxim al eclipsei va fi atins deasupra Oceanului Atlantic, la aproximativ 45 de kilometri vest de coasta Islandei, unde faza de totalitate va dura aproximativ două minute și 18 secunde. Zona va oferi unele dintre cele mai bune condiții pentru observații astronomice și fotografie.”, a adăugat specialistul în astronomie

Cum se va vedea eclipsa în România

„În România, eclipsa de Soare va putea fi observată doar parțial și exclusiv în vestul țării, în orașe precum Satu Mare, Arad și Oradea, unde Luna va acoperi până la 38% din discul solar. În toate aceste zone, fenomenul se va produce în apropierea apusului, creând un joc discret de lumină și umbre pe cer.

În schimb, în București și în localitățile situate la est de Capitală, fenomenul astronomic nu va putea fi observat.”, a precizat sursa Digi24.ro

Momentele-cheie ale eclipsei

Potrivit calculelor astronomice, eclipsa va începe la nivel global la ora 15:34 UTC (18:34, ora României), va atinge punctul maxim la 17:46 UTC (20:46, ora României) și se va încheia la ora 19:57 UTC (22:57, ora României). Aceste repere descriu evoluția fenomenului pe întreg traseul său, de la primele până la ultimele regiuni ale lumii din care va fi vizibil. În multe dintre aceste zone, inclusiv în unele aflate pe banda de totalitate, Soarele va apune înainte ca eclipsa să se încheie la nivel mondial, potrivit Timeanddate.

Ce este o eclipsă totală de Soare

„O eclipsă totală de Soare apare atunci când Luna trece complet prin fața discului solar și îi blochează lumina pentru câteva minute. Fenomenul este vizibil doar dintr-o bandă îngustă care traversează suprafața Pământului, iar faza de totalitate poate dura cel mult șapte minute.

În regiunile aflate în apropierea acestei benzi, eclipsa este vizibilă doar parțial, deoarece Luna acoperă numai o parte din Soare.

Tipurile de eclipse de Soare

Eclipsa totală apare atunci când Luna acoperă complet discul solar, blocând lumina directă pentru câteva minute.

Eclipsa inelară se produce atunci când Luna se află mai departe de Pământ și nu poate acoperi în întregime Soarele, lăsând vizibil un inel luminos în jurul conturului său.

Eclipsa parțială are loc atunci când Luna acoperă doar o parte din discul solar, care pare „mușcat”, fără ca lumina Soarelui să fie blocată complet.”, a conchis Adrian Șonka

Editor : M.C.