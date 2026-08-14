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Video Prima mărturie a șoferului care a lovit mortal doi oameni în centrul Brașovului. „Am refuzat internarea. Nu merit”

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sofer accident brasov
Foto: captură video
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Bărbatul în vârstă de 50 de ani care a provocat un accident mortal pe un trotuar din centrul Brașovului, în urma căruia două persoane au murit, spune că a refuzat spitalizarea, pentru că nu merită să fie tratat.

Într-o discuție cu ruda băiatului decedat din Piatra Neamț, una dintre victime, șoferul spune că nu-și mai aduce aminte ce s-a întâmplat înainte de impact. 

„Am permisul de la 18 ani. În 33 de ani de conducere nu am avut nicio problemă cu permisul. Mi s-a rupt filmul, mi-am pierdut cunoștiința, m-am trezit la spital cu poliția și astea lângă mine. Eram singur în mașină. 

Mi-am pierdut cunoștiința înainte de giratoriu, am înțeles că mașina a zburat peste giratoriu. Ați văzut cât este bordura acolo? Cum să zbor cu mașina peste bordura aia? 

Am fost la spital. 

Am refuzat internarea, da. Am și eu coaste rupte, uitați, am refuzat, că nu merit să stau să mă trateze. Una e să te doară o coastă, alta e să nu mai fii”, a declarat acesta. 

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Șoferul care a ucis doi turiști pe trotuar în Brașov, diagnosticat cu epilepsie, și-a schimbat permisul în 2020, dar a fost declarat apt să conducă. La audieri urmează să ajungă martorii, iar oamenii legii nu exclud posibilitatea ca cercetările să se extindă și în rândul medicilor la care a ajuns șoferul în trecut. Bărbatul reținut a primit ultima prescripție cu tratament medicamentos în 2022, afirmă anchetatorii. 

Editor : A.C.

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