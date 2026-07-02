Live TV

Galerie Foto Prima misiune a pompierilor români în Franța, pentru stingerea unui incendiu de pădure. Intervenţia, îngreunată de vântul puternic

Data actualizării: Data publicării:
cec96738-76c8-41b5-b3ec-3fe794ca65dd
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Pompierii români au intervenit, în sprijinul autorităţilor franceze, pentru stingerea unui incendiu de pădure izbucnit în zona localităţii Pouzols-Minervois, din sudul Franţei, din cauza temperaturilor extrem de ridicate. Prima misiune a pompierilor români a fost mult îngreunată de vântul puternic, relieful accidentat şi vegetaţia foarte densă, ceea ce a favorizat extinderea rapidă a flăcărilor şi apariţia mai multor focare.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), începând de miercuri seară şi pe parcursul întregii nopţi, modulul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure a desfăşurat prima misiune de intervenţie în Franţa, sprijinind autorităţile franceze în gestionarea unui incendiu de vegetaţie şi fond forestier izbucnit în zona localităţii Pouzols-Minervois, din departamentul Aude, în sudul Franţei. 

Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Deschide galeria foto

Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 1 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 2 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 3 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 4 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 5 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 6 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU | Poza 7 din 7
Prima misiune a pompierilor români în Franța. Foto: IGSU
,

„Pompierii români au acţionat în sectoarele repartizate, sub coordonarea autorităţilor franceze, contribuind la limitarea propagării incendiului şi la protejarea locuinţelor aflate în zonele ameninţate. Misiunea s-a desfăşurat în condiţii deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat şi vegetaţia foarte densă, factori care au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor şi apariţia mai multor focare”, precizează sursa citată.

Sursa citată menţionează că, în cadrul intervenţiei, pompierii români au acţionat cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate (10.000 de litri), o cisternă de 30.000 de litri şi o autospecială radio destinată asigurării comunicaţiilor.

La misiune au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 au fost din cadrul modulului României. După finalizarea intervenţiei, echipajele şi tehnica de intervenţie s-au retras în baza de operaţii pentru refacerea capacităţii operative şi pregătirea în vederea unor eventuale noi misiuni, menţionează aceeaşi sursă.

Activarea şi operaţionalizarea modulului specializat pentru stingerea incendiilor de pădure se realizează în scopul desfăşurării misiunilor specifice de monitorizare şi intervenţie pentru stingerea focarelor apărute pe teritoriul Franţei, în zonele desemnate de autorităţile franceze.

În perioada 1–31 iulie 2026, Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), participă cu un modul naţional specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul european de pre-poziţionare organizat în Franţa de Direcţia Generală Protecţie Civilă Europeană şi Operaţiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).

Programul are ca obiectiv consolidarea capacităţii de răspuns a autorităţilor franceze în gestionarea incendiilor de vegetaţie şi de pădure, reducerea timpului de reacţie în situaţii de urgenţă, creşterea nivelului de pregătire a modulelor de intervenţie din statele participante şi îmbunătăţirea interoperabilităţii acestora.

Primul contingent este alcătuit din 40 de pompieri şi dispune de trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure (3.000 l), o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o cisternă de 30.000 l, o autospecială de primă intervenţie şi comandă, o aeronavă fără pilot (dronă), o autospecială radio pe unde scurte, un microbuz şi un container de suport logistic destinat intervenţiilor la incendii de pădure.

Schimbarea efectivelor este programată pentru data de 16 iulie, când un al doilea contingent, format din alţi 40 de pompieri, va prelua misiunea.

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
nicusor dan face declaratii
4
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
5
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Digi Sport
”Ești dezbrăcată”. După ce nu a fost lăsată să se urce în avion din cauza ținutei, a revenit în aeroport și n-a stat pe gânduri
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_URMARI_COD_ROSU_04_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Recomandările IGSU după noile alerte de furtună emise de ANM
Persoane indura canicula in zona Piata Unirii din Bucuresti in data de 28 iunie 2026.
Recomandările șefului DSU Raed Arafat pe perioada codului roșu. Ce trebuie să evite oamenii care se expun la caniculă
incendiu la groapa de gunoi
Nereguli descoperite de Garda de Mediu și IGSU la cele 50 de gropi de gunoi ecologice din România
photo-collage.png - 2026-06-24T221617.190
Furtunile au făcut prăpăd în 10 judeţe. Un spital a rămas fără curent după ce trei copaci s-au prăbuşit peste un stâlp de electricitate
parcare masini
Avertisment de la IGSU: Nu lăsați copiii și animalele singuri în mașină. Le puneți viața în pericol
Recomandările redacţiei
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_01_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Ilie Bolojan, prima reacție în cazul azilelor ilegale din Bihor: „Nu...
NEGOCIERI EVITARE GREVA ROMATSA MEDIAFAX
Litigiul dintre România și Pfizer ajunge la ROMATSA: poprire de peste...
INSTANT_GUVERN_BOLOJAN_BRIEFING_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Bolojan, despre conflictul cu ÎCCJ: „Nu e normal să existe o...
WhatsApp Image 2026-06-30 at 16.20.10
Dosarul azilelor ilegale: Cum acționa rețeaua condusă de Pașca. Ce se...
Ultimele știri
Tánczos Barna: „Prețul motorinei din România este inacceptabil de mare. Fermierii nu mai pot suporta costurile”
Bolojan: Voi solicita convocarea Parlamentului în a doua jumătate a lunii iulie pentru legile necesare încasării sumelor din PNRR
Ministerul Educației a publicat subiectele la profilul uman de la BAC 2026. Variantele de examen pentru toate materiile
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Răsturnare de situație în cazul exploziei din Monaco! Femeia rănită nu este soția lui Vadim Ermolaev
Fanatik.ro
Povestea lui Radu Mărginean, fotbalistul care a murit fulgerător la 43 de ani. Care a fost meciul carierei...
editiadedimineata.ro
Italia: patru suspecți, reținuți în cazul atacului cu bombă împotriva unui jurnalist
Fanatik.ro
Ce a păţit marele Messi la controlul vamal din SUA! A izbucnit în hohote de râs când a văzut ce i-au găsit...
Adevărul
250 de kilometri de autostradă promiși în 2026, niciunul finalizat în primele șase luni. Unde se va lucra și...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
Reacția unui deputat PSD când a fost întrebat cum își permite o mașină de 120.000 de euro din salariul de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lionel Messi a râs în hohote când a văzut ce i s-a găsit lui Cristian Romero în bagaj, la controlul ”la...
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Atunci când iadul s-a pogorât pe Pământ. Unul dintre cele mai terifiante cazuri de posedare din istorie...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Un cineast român și fost concurent X Factor, căutat de aproape o lună în Portugalia. Misterul dispariției lui...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...