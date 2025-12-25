Live TV

Prima zi de Crăciun 2025. Cele mai importante tradiții și obiceiuri explicate de preot: „O moștenire culturală și etnografică”

Camelia Sinca Data publicării:
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Obiceiuri în prima zi de Crăciun. Foto Getty Images
Din articol
Tradiții străvechi pentru prima zi de Crăciun Obiceiuri de Crăciun

Pe 25 decembrie este marcată sărbătoarea Nașterii Domnului, unul dintre cele mai importante momente ale creștinătății. Ziua este dedicată participării la slujbele religioase, reunirii familiilor și păstrării tradițiilor populare, elemente care contribuie la întărirea legăturilor comunitare și la transmiterea valorilor culturale și spirituale. În acest context, Părintele Gabriel Cazacu a explicat, pentru Digi24.ro, care sunt principalele obiceiuri și rânduieli pe care credincioșii sunt îndemnați să le respecte în prima zi de Crăciun.

În tradiția populară românească, prima zi a sărbătorii este dedicată reunirii familiei și mesei festive, iar practicile religioase se împletesc cu obiceiurile populare, menite să aducă belșug și sănătate în gospodărie.

Tradiții străvechi pentru prima zi de Crăciun

„În această perioadă sfântă ne-am pregătit locuințele pentru sărbătoare și pentru a-i primi pe cei dragi. Am împodobit bradul, iar acum așteptăm colindătorii - mesageri ai Nașterii Domnului, asemenea corului de îngeri care, în noaptea sfântă de Crăciun cântau la Betleem: «Slavă întru cei de Sus lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire».

Acest mare praznic este dedicat, în mod exclusiv, Nașterii Domnului

„Crăciunul este trăit de fiecare dintre noi printr-o pregătire sufletească specială. Este important ca oamenii să se spovedească, să se împărtășească și să se împace cu aproapele. Pe lângă bucuria întâlnirilor familiale și a obiceiurilor frumoase, Crăciunul este și un timp al reflecției și al solidarității. Suntem chemați să fim atenți la nevoile celor din jur, să oferim sprijin celor aflați în dificultate și să ne deschidem inimile pentru faptele bune. Este o perioadă aparte pentru noi toți, zile în care ar trebui să oferim iubire celor dragi și să facem daruri din inimă.

Ziua de Crăciun se cinstește alături de familie, la masa festivă, în prezența celor dragi, însă această sărbătoare nu se reduce numai la daruri sau la bogăția mesei, ci reprezintă, în primul rând, o celebrare a sufletului, a comuniunii și a legăturii dintre oameni și Dumnezeu.

Este un prilej de a ne întări credința, de a ne apropia de cei dragi și de a răspândi în jur căldură, bunătate și speranță. În această lumină, fiecare gest de dăruire, fiecare cuvânt rostit cu dragoste și fiecare rugăciune spusă cu sinceritate contribuie la trăirea autentică a Crăciunului, un praznic care ne aduce aminte că adevărata bogăție a vieții stă în iubire, credință și solidaritate.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu, preot la Mănăstirea Cașin din București

Obiceiuri de Crăciun

„În perioada sărbătorilor de iarnă există o serie de tradiții și obiceiuri pe care noi, preoții, le numim „legi ale pământului”, pentru că biserica nici nu le neagă, nici nu le aprobă oficial. Ele înfrumusețează viața comunităților, mai ales în mediul rural, și se păstrează în locurile unde oamenii sunt curați la suflet și duc mai departe, cu iubire și credință, obiceiurile străbune.

Bradul de Crăciun, decorat în preajma Crăciunului, simbolizează pomul vieții, iar în vârful său strălucește o stea - Hristos, steaua pe care, potrivit tradiției, magii și păstorii au văzut-o pe cer în noaptea Nașterii Sale. Magii erau regi ai pământului, cunoscători ai legilor vremurilor lor, care au adus cadouri Pruncului Sfânt - daruri pe care le regăsim și astăzi în cădelniță: aur, tămâie și smirnă. În biserică așezăm pe cărbune încins tămâie și smirnă, tămâind lăcașul sfânt și credincioșii, ca semn al prezenței lui Dumnezeu și al sfințeniei momentului.

Până în ziua de Crăciun, preoții merg în comunități și vizitează casele credincioșilor cu icoana Nașterii Domnului, binecuvântând locuințele și familiile. Una dintre cele mai îndrăgite tradiții este ca părintele să fie însoțit de un grup de copii colindători, veniți de la biserică, care vestesc sărbătoarea prin cântece de colind.

Printre obiceiurile cele mai reprezentative pentru sărbătoarea Crăciunului este și colindatul care, în esență, reprezintă o moștenire culturală și etnografică pe care oamenii o păstrează în fiecare an, alături de toate celelalte tradiții creștine. Tot în această perioadă, mai ales în mediul rural, se aprind focuri simbolice, menite să alunge spiritele rele și să protejeze comunitatea, conform credinței populare.”, conchide Părintele Cazacu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
A stethoscope placed on an electrocardiogram
1
Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională...
profimedia-0775154874
2
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul...
om in vant si ninsoare
3
Vremea rea cuprinde România: cod galben de viscol în jumătate de țară. Care sunt zonele...
Marilen pirtea
4
Marilen Pirtea: „Premierul Bolojan mi-a propus să preiau Ministerul Educației. Voi...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
5
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Digi Sport
FOTO Adevărul din spatele imaginii care a făcut înconjurul lumii: ”Înfiorător”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Rugăciune de Crăciun. Foto Getty Images
Cele mai importante rugăciuni care se rostesc în ziua de Crăciun, explicate de preot: „Legătura cu Dumnezeu devine mai profundă”
ROMANIA BUCHAREST COVID 19 CASES
Nouă spitale din Capitală asigură asistenţa medicală de urgenţă în perioada Crăciunului
Nașterea Domnului craciun
Momentul în care s-a născut Iisus: chiar a fost o „noapte de vis”? Un reputat istoric descrie vremurile tulburi ale Mântuitorului
grinch houe dallas 2
Cum arată conacul din Dallas care atrage sute de vizitatori cu un decor de Crăciun inspirat de Grinch
Tradiții și obiceiuri de Crăciun. Foto Getty Images
Obiceiuri interzise în prima zi de Crăciun. Explicațiile preotului: „Orice lucru făcut nu sporește”
Recomandările redacţiei
Pope Leo XIV Leads the Angelus Prayer - Vatican
Papa Leon și administrația Trump: de ce MAGA caută cu lumânarea o...
Imagine sugestivă cu seceta din agricultură.
Oportunitatea pe care o poate avea România în condițiile schimbărilor...
steaua dn betleem
Ce stea au văzut, de fapt, magii în noaptea nașterii lui Isus...
Rupert Murdoch portret
Noua ordine interioară a dinastiei Murdoch: cum au evoluat relațiile...
Ultimele știri
Scandal cu diplome false în Polonia. Ambasadorul polonez la Paris a fost suspendat în urma unei anchete pentru trafic de influenţă
Cea mai scăzută temperatură de pe Pământ în acest moment. Zilele următoare sunt prognozate și -60 de grade Celsius
Sfaturi de la nutriționiști pentru a evita excesele alimentare de sărbători. Cum să previi creșterile glicemice
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Chuck Norris își plânge fosta soție și iubirea din liceu, decedată la 84 de ani: "A însemnat enorm pentru...
Cancan
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Bancul cu Ceaușescu pe care Dragomir i l-a spus în față dictatorului chiar de Crăciun. Episod uluitor cu...
Adevărul
Emisiunile umoristice care iau în râs administrația Trump, amenințate cu „eutanasierea” de președintele SUA
Playtech
Mega-proiectul abandonat din timpul lui Ceaușescu revine oficial la viață. Tarnița, hidrocentrala de 1.000 MW...
Digi FM
„Fiica ta este superbă!”. Jennie Garth, Kelly din serialul „BH 90210”, într-o apariție rară alături de fata...
Digi Sport
A transmis un SINGUR cuvânt, după ce Rusia a cerut arestarea sa pentru terorism! Apoi, a făcut un anunț sumbru
Pro FM
Demi Lovato, într-o rochie roșie foarte decoltată, după ce a slăbit 20 de kilograme. A mers cu soțul ei la o...
Film Now
Teaserul pentru filmul „Peaky Blinders: The Immortal Man” a fost lansat. Cillian Murphy, în rol principal...
Adevarul
Rusia vrea să construiască o centrală nucleară pe Lună în următorii zece ani. Rosatom și Institutul...
Newsweek
Cum să te pregătești de pensie? Ce să faci ca să nu te simți singur și inutil după ce nu mai ai servici?
Digi FM
Obiceiuri de Ajun şi de Crăciun la români. Ce să faci ca să ai noroc
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
„Ce familie frumoasă!”. Gwyneth Paltrow, pe covorul roșu alături de copiii ei. Apple și Moses au captat...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...