Pierdere grea pentru un primar din Mehedinți: în timp ce petrecea alături de soție, la un botez, hoții i-au furat 100.000 de euro din casă. Banii ar fi fost câștigați din afaceri prospere, spun localnicii. Pe de altă parte, polițiștii care anchetează furtul țin cont de faptul că spărgătorii n-au intrat cu forța în casa primarului.

Primarul era la o petrecere, împreună cu soția, în timp ce hoții dădeau lovitura. Acasă erau doar cei doi copii.

„Suntem distruși, ca fiecare. Soțul este foarte bulversat. Copiii erau acasă, dormeau. Nu au auzit nimic. Am fost la un botez și când am venit acasă, am găsit... ce să vă zic... dezamăgirea”, a povestit soția primarului.

„Dezamăgirea” este evaluată la 100 de mii de euro. Banii pe care i-au luat spărgătorii ar proveni din afacerile cu terenuri și utilaje ale primarului, spun localnicii.

- Aveți idee de unde aveau acești bani?

- Păi, nu-i primar?! spune o femeie din sat.

- Vă e teamă de hoți? întrebăm o altă femeie.

- Păi, să știți că ne e frică. Ne e frică. Că nu s-a mai întâmplat așa ceva, spune ea. Trăim, să știți, mai ales că stăm aici la drum, trăim cu frică. Să pună camere peste tot! este soluția pe care o are.

Un indiciu important pentru polițiști este că hoții n-au avut nevoie să folosească forța ca să intre în casa primarului.

„În urma verificărilor efectuate s-a constatat că imobilul persoanei vătămate se compune din două case de locuit, situate în aceeași curte, ale căror uși de acces și ferestre nu prezentau urme de forțare”, a declarat Corina Moraru, purtător de cuvânt IJP Mehedinți.

„Rămâne ca organele să rezolve. Să sperăm că se rezolvă”, spune, cu optimism, soția primarului.

Polițiștii au deschis un dosar penal de furt calificat.

