Doi bărbați și o femeie au fost arestați preventiv într-un dosar DIICOT, fiind acuzați că au sechestrat și șantajat o persoană cu funcție importantă în administrația locală din Baia Mare. Potrivit unor surse din anchetă, victima este chiar primarul municipiului, care ar fi fost atras într-un apartament din București, amenințat, obligat să consume droguri și filmat în ipostaze degradante.

Potrivit procurorilor DIICOT, cei doi bărbați, în vârstă de 32 și 34 de ani, membri ai aceleiași familii, dețineau mai multe societăți comerciale care fuseseră amendate pentru diverse nereguli și a căror activitate fusese suspendată temporar de angajații primăriei. Cei doi considerau că sancțiunile erau o consecință a acțiunilor politicianului, atât în exercitarea atribuțiilor de serviciu, cât și în contextul apartenenței sale politice.

În luna septembrie, bărbatul de 32 de ani i-ar fi cerut femeii, în vârstă de 34 de ani, să îl abordeze pe politician și să îl atragă în locuința sa din București. În noaptea de 28 spre 29 septembrie, victima ar fi fost imobilizată de cei doi bărbați, care purtau cagule, sub amenințarea unui cuțit și a unui aparat cu electroșocuri.

Aceștia i-ar fi pus un căluș, i-ar fi tăiat o parte din haine și ar fi încercat să îl agreseze sexual, însă tentativa a fost întreruptă după ce au auzit zgomote la ușa apartamentului.

Ulterior, doi dintre inculpați l-ar fi obligat pe politician să prizeze cocaină, drogurile fiind cumpărate de femeie special în acest scop. Întreaga scenă ar fi fost filmată pentru ca imaginile compromițătoare să fie folosite la șantaj.

Ce urmăreau cei trei inculpați

Anchetatorii susțin că politicianul a fost constrâns să faciliteze înscrierea bărbatului de 34 de ani într-un partid politic, dar și să îi ceară unui jurnalist să șteargă de pe rețelele sociale mai multe înregistrări în care critica familia celor doi bărbați și afacerile acestora. Potrivit procurorilor, victima a acceptat și a îndeplinit ulterior ambele cerințe.

În cadrul anchetei, polițiștii au efectuat șapte percheziții în București și Baia Mare, în urma cărora au ridicat mai multe probe, printre care călușul folosit în timpul agresiunii, un aparat cu electroșocuri și o cheie de cătușe.

Cei trei inculpați sunt cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, șantaj, lipsire de libertate în mod ilegal și tentativă la viol. Unul dintre bărbați și femeia sunt acuzați și de trafic de droguri de mare risc.

Tribunalul București a dispus miercuri, 25 noiembrie, arestarea preventivă a celor trei inculpați pentru 30 de zile. Ancheta este desfășurată de procurorii DIICOT - Structura Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul IGPR.

Editor : M.I.