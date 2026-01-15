Un primar liberal din Giurgiu este anchetat penal și are pe numele său ordin de protecție, după ce ar fi trimis poze indecente unei fete de 13 ani. Părinții fetei spun că bărbatul știa exact ce vârstă are aceasta și că ar fi încercat să îi dea bani ca să nu vorbească despre relația lor. De cealaltă parte, primarul susține că a fost atras într-o capcană, că pozele indecente nu erau ale lui și că ar fi încheiat discuțiile când a aflat vârsta fetei.

„Ca să ajungă să nu mai vrea telefonul, m-am gândit că are ceva ce o amenința pe ea. Și am găsit mesaje cu domnu primar. De la «bună, ce faci?», la vârstă...o întreba câți ani are, ea i-a spus, la dă-mi poze cu tine goală, poze cu domnul primar, poze cu organe genitale”, spune mama fetei.

Silviu Cazacu, primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu: „Au fost niște discuții. La început eu nu am știut cu cine vorbesc, eu am crezut că vorbesc cu o adultă”.

Mesajele dintre cei doi îl contrazic, primarul spunându-i fetei că are mai mulți ani decât ea.

Primarul PNL suține că pozele explicite au fost trimise din neatenție și că întreaga situație a fost o capcană.

Silviu Cazacu, primarul comunei Izvoarele, județul Giurgiu: „S-a trimis o poză indecentă din greșeală, nu poză a mea. Era o poză dintr-o aplicație. Eu sunt un familist, îmi iubesc soția și copilul, sunt căsătorit de 20 de ani, oricare dintre dvs cu tehnologia pe care o trăim azi, din păcate pe unii ne depășește, mai cădem și în anumite capcane. Eu am căzut într-o capcană, neștiind că această persoană este minoră”.

Familia fetei susține că primarul a încercat inclusiv să le cumpere tăcerea cu bani.

„Ca să tacă din gură și să nu spună mai departe, să rămână între ei, i-a oferit suma de 500 de lei. I-a pus într-o sticlă și i-a aruncat în curte”, susține mama fetei.

Pe numele primarului a fost deschis un dosar penal și a fost emis un ordin de protecție.

