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Exclusiv Primarul din Jurilovca explică ce a făcut când s-a trezit cu turiștii la festivalul care nu a fost organizat. Cum a salvat situația

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Jurilovca. Sursa foto: facebook.com/eugen.ion
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Din articol
Între 10 și 15 autocare, dar și turiști veniți cu mașinile personale Turiștii au rămas la Jurilovca, deși festivalul nu avea loc

Peste zece autocare cu turiști au ajuns în acest weekend la Jurilovca, în județul Tulcea, pentru Festivalul Borșului Lipovenesc, deși evenimentul nu a fost organizat în acest an. Primarul comunei, Eugen Ion, a declarat duminică, la emisiunea Briefing de la Digi24, că situația a fost provocată de informații eronate promovate de unele agenții de turism, dar și de răspunsuri furnizate de inteligența artificială. Edilul susține că administrația locală avertizase încă de acum o lună agențiile identificate că festivalul nu va avea loc.

Primarul a povestit că autoritățile locale au fost surprinse să vadă turiștii sosind în localitate pentru un eveniment care nu fusese anunțat și care nu figura în programul din acest an.

„Încă de la început trebuie să recunosc că ne-a uimit și pe noi apariția turiștilor în Jurilovca pentru festival. În general, suntem obișnuiți cu turiști. E evident că noi nu am anticipat că o să ajungem la momentul de ieri, când să începem să le spunem oamenilor că totuși nu există sau de ce nu există festivalul de la Jurilovca, când lucrurile erau foarte clare. Pentru că el nu a fost anunțat, pentru că nu se face evenimentul în sine”, a declarat Eugen Ion.

Potrivit primarului, înainte ca informația eronată să fie preluată de instrumente de inteligență artificială, unele agenții de turism promovaseră excursii în zonă asociate festivalului. Eugen Ion spune că reprezentanții administrației locale au contactat încă de acum o lună numerele de telefon din respectivele oferte și au precizat că evenimentul nu se organizează.

„Din punctul nostru de vedere, atât cât am avut noi acces la informații, acest lucru a fost generat, în primul rând, înainte de inteligența artificială, și trebuie să recunoaștem acest lucru, tot de noi, oamenii. Aceste câteva agenții de turism care au încercat să-și facă un marketing, unii direct, din punctul nostru de vedere, incorect, alții folosind anumiți algoritmi, credem noi, și s-au dus în zona în care au zis: «Vă dăm posibilitatea să ajungeți într-o zonă unde s-a realizat festivalul». Noi, de acum o lună, am sunat la acele numere de telefon și le-am confirmat că nu se ține acest eveniment. Ei au spus că au înțeles și, de aici încolo, noi nu am mai luat în calcul că va fi o problemă în această perioadă”, a explicat primarul.

Între 10 și 15 autocare, dar și turiști veniți cu mașinile personale

Potrivit estimărilor făcute de autoritățile locale, la Jurilovca au ajuns între 10 și 15 autocare. Lor li s-au adăugat turiști care au venit cu autoturismele personale și care, spune primarul, se așteptau la rândul lor să găsească festivalul.

„În general, noi am numărat estimativ peste 10 autocare, undeva între 10 și 15 autocare, dar aici mai este de precizat un lucru. Nu vorbim doar de autocare, mai vorbim și de autoturisme personale, unde oamenii, la fel, au venit prin decizie proprie și se așteptau să găsească festivalul la Jurilovca”, a spus Eugen Ion.

Primarul susține că, discutând cu turiștii, a aflat că unii dintre aceștia obținuseră informația despre desfășurarea festivalului de la ChatGPT. Edilul afirmă că reprezentanții administrației locale au făcut la rândul lor o verificare și au primit inițial același răspuns eronat.

„Noi am discutat cu dânșii și i-am întrebat de unde s-au informat și atunci am aflat și noi ieri, să spunem așa, în direct, că de pe ChatGPT. Motiv pentru care și noi am întrebat ChatGPT-ul ieri și răspunsul a fost unul neașteptat pentru noi, acela prin care ni se spunea că într-adevăr există și se va ține evenimentul. După care noi am dat informația și atunci ne-a venit și răspunsul că: «Da, aveți dreptate, a fost o eroare, nu am verificat din sursele organizatorului», să spunem așa”, a relatat Eugen Ion.

Turiștii au rămas la Jurilovca, deși festivalul nu avea loc

Primarul spune că turiștii care au ajuns în localitate au putut merge la restaurante și au rămas să petreacă weekendul în zonă. Situația fusese clarificată mai devreme în cazul celor care contactaseră direct unitățile locale de cazare pentru rezervări.

„Evident că oamenii care au venit la Jurilovca nu au avut nimic de pierdut, pe de altă parte, pentru că ei au găsit și au putut să servească un borș de pește la restaurantele locale. Trebuie să mai precizăm un lucru. Să știți că în Jurilovca există peste 40 de unități de cazare. Pe parcursul acestor săptămâni au sunat la pensiuni să-și rezerve locuri. Cei care dețin pensiunile i-au anunțat că nu se va ține festivalul, dar, în proporție de peste 80%, ei și-au rezervat totuși camere și au venit pentru un weekend la Jurilovca”, a spus edilul.

Eugen Ion a explicat că a decis să facă publică situația după sosirea turiștilor, considerând că episodul poate deveni un „studiu de caz” despre modul în care sunt preluate și verificate informațiile găsite online.

„Evident că nu întâmplător, aseară, să nu credeți că nu aveam ce face la ora 11 și ceva decât să fac o postare în ceea ce privește situația neplăcută de ieri. Sincer, nu ne-a speriat neapărat, dar am considerat că este momentul să intervenim noi direct și să mai spunem și pe această cale. Și, până la urmă, chiar poate fi și acest eveniment, din păcate negativ dintr-un punct de vedere, un studiu de caz. Avem tendința să luăm niște informații. Adică încercau totuși să ne acuze și pe noi că n-am informat. Păi ce să informăm noi? Nu ne-ați întrebat pe noi”, a declarat primarul comunei Jurilovca.

Editor : M.I.

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