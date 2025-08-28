Polițistul care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din București a făcut primele declarații. Agentul se afla în timpul liber, abia ieșise din tură, când a fost martor la momentul agresiunii și l-a pus la pământ pe atacator.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei fiind în fața secției de poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit, ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a declarat joi agentul de poliție Andrei Jianu, a cărui identitate a fost dezvăluită inițial de Marian Godină.

Polițistul a mai spus că atacatorul i-a spus că îi pare rău pentru ce a făcut și că nu se aștepta să fie văzut: „A zis doar că îi pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva. Ulterior, la secția șapte poliție a fost dispusă reținerea acestuia, în urma probatoriului, după care a fost a primit un mandat de 30 de zile”.

Agentul a mărturisit că nu este primul incident de această natură la care a intervenit, în timpul carierei sale. „S-a mai întâmplat cred că acum doi ani tot la fel. Când veneam la secția de poliție să intru la muncă, un cetățean era alergat de către colegii mei fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo. L-am imobilizat și a fost de asemenea condus la secție”, a spus acesta.

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist, aflat din întâmplare în zonă, intervine și îl reține pe agresor. Poliția Română a precizat, într-un comunicat, că polițistul, care era în timpul liber, „a intervenit prompt și eficient”.

Replica „Eu sunt Poliția”, rostită de agentul Andrei Jianu în momentul în care a intervenit pentru a opri agresarea livratorului din Bangladesh pe o stradă din București, care se aude pe înregistrarea apărută pe Facebook, a devenit virală pe internet. Marian Godină a făcut publice numele și imaginea polițistului, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți felicitându-l pentru curaj și profesionalism.

Editor : M.I.