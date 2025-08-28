Live TV

Video Primele declarații ale polițistului care a intervenit în atacul rasist din Capitală asupra unui livrator străin

Data publicării:
politist atac livrator
Poliţistul, aflat în timpul liber în momentul intervenţiei, se numeşte Andrei Jianu, a dezvăluit Marian Godină. Captură Digi24

Polițistul care a intervenit la incidentul în care un livrator asiatic a fost lovit pe o stradă din București a făcut primele declarații. Agentul se afla în timpul liber, abia ieșise din tură, când a fost martor la momentul agresiunii și l-a pus la pământ pe atacator.

„După terminarea programului de lucru, în timp ce mă deplasam spre casă am observat un cetățean care era agresat fizic de către altul, motiv pentru care m-am apropiat de aceștia, somându-l pe agresor. Acesta, auzindu-mă, a început să fugă spre cealaltă parte a Colentinei unde a fost imobilizat, colegii mei fiind în fața secției de poliție, urmând a intra în schimbul trei. M-au auzit și au venit, ajutându-mă să-l încătușez, ulterior conducându-l pe acesta la sediul secției de poliție”, a declarat joi agentul de poliție Andrei Jianu, a cărui identitate a fost dezvăluită inițial de Marian Godină.

Polițistul a mai spus că atacatorul i-a spus că îi pare rău pentru ce a făcut și că nu se aștepta să fie văzut: „A zis doar că îi pare rău, nu se aștepta să fie văzut de către cineva. Ulterior, la secția șapte poliție a fost dispusă reținerea acestuia, în urma probatoriului, după care a fost a primit un mandat de 30 de zile”.

Agentul a mărturisit că nu este primul incident de această natură la care a intervenit, în timpul carierei sale. „S-a mai întâmplat cred că acum doi ani tot la fel. Când veneam la secția de poliție să intru la muncă, un cetățean era alergat de către colegii mei fugea de ei. S-a nimerit să fiu acolo. L-am imobilizat și a fost de asemenea condus la secție”, a spus acesta.

Polițistul Marian Godină a postat miercuri o înregistrare video în care un tânăr lovește un livrator asiatic în București pe motiv că este „un invadator”. Înregistrarea, făcută chiar cu telefonul agresorului, surprinde inclusiv momentul în care un polițist, aflat din întâmplare în zonă, intervine și îl reține pe agresor. Poliția Română a precizat, într-un comunicat, că polițistul, care era în timpul liber, „a intervenit prompt și eficient”.

Replica „Eu sunt Poliția”, rostită de agentul Andrei Jianu în momentul în care a intervenit pentru a opri agresarea livratorului din Bangladesh pe o stradă din București, care se aude pe înregistrarea apărută pe Facebook, a devenit virală pe internet. Marian Godină a făcut publice numele și imaginea polițistului, iar reacțiile internauților nu au întârziat să apară, mulți felicitându-l pentru curaj și profesionalism.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ilie bolojan
1
Bolojan, despre pensiile magistraţilor: „Dacă pachetul va cădea la CCR, e greu de...
soldat
2
Cazul miraculos al unui soldat ucrainean, care a supraviețuit după ce rușii i-au tăiat...
Drona
3
Sentinele CCTV. O dronă rusească, de recunoaștere, a aterizat în Ucraina, pentru...
cseke attila face declaratii
4
Ministrul Cseke Attila anunță desființarea a zeci de mii de posturi din administrația...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
5
Modificări fiscale în Pachetul II, după ședința Coaliției. Propunere: taxe pe...
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Digi Sport
FOTO Americanii au rămas "mască"! Cum arată Imane Khelif, la un an de când Donald Trump a spus că e bărbat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
tren cfr calatori
Datoriile anulează călătoriile: CFR anunță că va suspenda mai multe...
Ursula von der Leyen
Ursula von der Leyen vine luni în vizită la Constanța. Întâlniri cu...
incendiu in bucuresti
Incendiu în zona centrală din București, la fostul restaurant Mărul...
BUCURESTI - GUVERN - CONFERINTA - MASURI FISCALE IN SANATATE - 2 ilie bolojan
Schimbare de plan. Pachetul 2 de măsuri, împărțit în 6 bucăți...
Ultimele știri
Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko recunoaște că aplică „metode dictatoriale” în conducerea țării sale. „Nu se poate altfel”
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19
Kremlinul susține că Rusia „rămâne interesată” de negocieri, dar anunță că nu va renunța la atacurile asupra Ucrainei
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
livrator politist
„Eu sunt Poliția”: Marian Godină și-a prezentat colegul care a apărat un livrator străin. Reacții virale pe internet
barbat cu mainile prinse in catuse, la spate
Tânărul care a lovit cu pumnul un livrator asiatic de mâncare și i-a spus „Du-te înapoi în țara ta” a fost arestat pentru 30 de zile
asia
Reacția lui Godină după ce un tânăr s-a filmat lovind cu pumnul un livrator asiatic de mâncare: „Sper să vadă și dl. Tanasă”
Screenshot 2025-06-17 105944
Polițist de penitenciar arestat pentru că dădea traficanților de droguri informații din dosare DIICOT
girofar al politiei
Doi bărbați din Argeș, arestați după ce au lovit un polițist și au vandalizat o autospecială
Partenerii noștri
Pe Roz
Transformările de look ale lui Kate Middleton nu sunt întâmplătoare. Prințesa își vopsește părul la fiecare...
Cancan
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a...
Fanatik.ro
Echipa de start la FCSB – Aberdeen! Gigi Becali scoate un jucător important din echipă: Ngezana și Mihai...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Kostantinos Passaris, criminalul care a terorizat Europa, a dat România în judecată. Statul îi plătește și...
Adevărul
De ce avem farmacii la fiecare colț de stradă? România, pacientul anxios cu geanta plină de pastile
Playtech
Răsturnare de situație în cazul accidentului rutier din Germania în care au murit 4 români. Trupul șoferului...
Digi FM
Andi Moisescu, reacție neașteptată după ce s-a spus că ar fi divorțat de Olivia Steer. Ce a dezvăluit despre...
Digi Sport
Scandal monstru la US Open: Townsend și Ostapenko au ajuns la fileu și au oferit scene neverosimile!
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum a fost construită cea mai dificilă cale ferată din România. Defileul Jiului, șantierul unde au muncit...
Newsweek
PSD începe demersul pentru eliminarea CASS la pensie. Și mamele ar fi scutite de plata asigurărilor
Digi FM
Soția lui Bruce Willis, noi declarații despre sănătatea îndrăgitului actor: A trebuit să ne adaptăm, avem o...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Spania. Turiștii au fost evacuați după apariția unei creaturi marine extrem de...
Film Now
Cum fac față fiicele de 11 și 13 ani ale lui Bruce Willis la boala lui debilitantă: "Nu am vrut să creadă că...
UTV
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer, după 22 de ani de căsnicie