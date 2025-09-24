Live TV

Video Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Pompierii continuă lupta pentru stingerea ultimelor focare

N11 URMARI INCENDIU PANTELIMON ANTEFRIG VO 240925_02529
Primele imagini cu dezastrul după incendiul din Sectorul 2 al Capitalei. Foto. Digi24

Primele imagini surprinse de la înălțime arată amploarea dezastrului provocat de incendiul izbucnit marți seara la o hală din Sectorul 2 al Capitalei. Flăcările au mistuit o suprafață de 7.000 de metri pătrați, iar intervenția pompierilor continuă miercuri dimineață pentru stingerea ultimelor focare și pentru a preveni reaprinderea.

O echipă Digi24 se află la fața locului, la etajul 10 al unui bloc din apropiere, și transmite imagini în direct cu zona afectată. De la înălțime se vede cel mai bine dimensiunea dezastrului, fiind vorba despre o suprafață de 7.000 de metri pătrați.

Pompierii continuă să verifice fiecare zonă a halei, pentru a stinge focarele și a împiedica reaprinderea.

La fața locului au intervenit 150 de salvatori, cu zeci de autospeciale. Din cauza vântului, fumul s-a răspândit în tot Bucureștiul, iar autoritățile au emis patru mesaje Ro-Alert. Locuitorii au fost sfătuiți să evite zona, să închidă ferestrele și ușile și să lase libere căile de acces pentru echipajele de intervenție.

Citește și: Ministerul Mediului: Unde s-au înregistrat valori de peste 7 ori mai mari decât limita admisă, în urma degajărilor mari de fum

Locuitorii din zonă au povestit pentru Digi24 că nu au putut dormi toată noaptea din cauza flăcărilor care au ajuns până la nivelul blocurilor din apropiere. Deși oamenii și-au închis geamurile, mirosul de fum se simte și miercuri în apartamente.

Un pompier a avut nevoie de îngrijiri medicale după ce s-a intoxicat cu fum. După ce a primit tratamentul necesar, acesta s-a întors în dispozitiv pentru a-și ajuta colegii.

Incendiul a izbucnit marți seara, în Pantelimon. Pe timpul nopții, flăcările au fost limitate, iar miercuri dimineață pompierii au anunțat că incendiul este sub control. Totuși, intervenția continuă și se va extinde pe parcursul întregii zile, pentru demolarea și îndepărtarea materialelor care mai ard mocnit.

Autoritățile au precizat că nu există pericol de explozie și că degajările de fum sunt acum limitate.

Citește și: Incendiul de aseară, din București, un risc major pentru bolnavii cronici. Dr Beatrice Mahler explică ce trebuie făcut dacă ai probleme

Editor : Ș.A.

