Live TV

Video Primele imagini cu explozia dintr-o garsonieră din Balș, în urma căreia 5 persoane au ajuns la spital. Momentul deflagrației

Data actualizării: Data publicării:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Autospecială de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional!

În imagini se observă cum bucăți din ferestrele imobilului sunt împrăștiate în parcarea din fața imobilului, în urma suflului puternic al deflagrației.

Două autoturisme au fost grav avariate, potrivit bilanțului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

În explozia urmată de un incendiu, care a avut loc, joi, la garsoniera din Balș, două persoane au suferit arsuri, iar alte trei au făcut un atac de panică, toate fiind transportate la spital. Autoritățile au activat la acel moment Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit IGSU, 31 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Cinci persoane au fost transportate la spital, dintre care două au prezentat arsuri de gradul I și II la nivelul feței, membrelor superioare și toracelui, iar trei au avut atacuri de panică, mai spune sursa  citată.

Doar circa 30% dintre garsoniere funcționau pe rețeaua de gaz, pentru restul din ele erau folosite butelii, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, la Digi24.

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, 10 echipaje medicale, dintre care șase de la SMURD și patru de la Serviciul Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost dislocat și punctul medical avansat”, a declarat Alin Băsășteanu.

Autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat și de unde această explozie, iar ancheta este în desfășurare.

Primarul din Balș Cătălin Rotea a precizat, la Digi24, că oamenii afectați de incident vor primi ajutoare de urgență și primăria a pus deja la dispoziție locuri de cazare pentru ei.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Traian-Berbeceanu01
2
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Digi Sport
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
clinica fetita moarta dentist
Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica susține că unitatea unde...
trans siberian ruta blocata pod prabusit
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a...
două persoane îmbrăcate în haine groase de iarnă merg prin ceață pe o stradă umedă.
Ceață densă în mai multe județe. Vreme frumoasă la munte și...
Ultimele știri
Columbia își întărește apărarea cu avioane de luptă suedeze, în plin conflict diplomatic cu SUA. Ce preț va plăti Bogota
Ceața blochează aeroportul din Craiova. Mai multe curse au fost anulate
Descoperirea unei bombe din cel de-Al Doilea Război Mondial a dus la evacuarea a 21.000 de persoane în Germania
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo-collage.png - 2025-10-10T100113.696
Mario De Mezzo atacă din nou ISU Olt după derapajul din Consiliul Local: „Să mori tu, comandantu’ ISU!”. Reacția instituției
pompieri salvatori cu barca pe dunare
Bărbatul dat dipărut după ce o barcă cu 9 persoane s-a răturnat în Dunăre a fost găsit mort
paramedic
Eroi în uniforme de serviciu. Paramedic ISU, despre pacienții cu Covid întâlniți în ambulanță: "Cu unii încă țin legătura"
barca pe raul olt
Pompierii au scos din râul Olt corpul unei femei
incendiu slatina
Incendiu la o hală cu materiale plastice din Slatina
Partenerii noștri
Pe Roz
Eddie Murphy, apariție rară alături de frumoasa soție și de 7 din cei 10 copii ai lui: "Nu mi-am imaginat...
Cancan
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin...
Fanatik.ro
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Curățarea cuptorului fără chimicale. Procedeul folosit de experți pentru un rezultat perfect
Digi FM
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, anunț neașteptat pe rețelele sociale: „Prima zi a uneia dintre cele...
Digi Sport
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Hilaria Baldwin, adevărul despre căsnicia cu Alec: „Mergem la terapie pentru a depăși diferența de vârstă”
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Kate Hudson, din nou în lumina Oscarurilor, la 25 de ani după prima ei nominalizare: "Am învățat să mă bucur...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA