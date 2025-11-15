Primele imagini cu explozia de joi, dintr-o garsonieră din Balș, în care au fost rănite cinci persoane, au fost făcute publice. Digi24 a difuzat clipul cu momentul deflagrației, surprins de o cameră de luat vederi, montată chiar pe blocul în care a avut loc evenimentul.

Atenție! Imagini cu un puternic impact emoțional!

În imagini se observă cum bucăți din ferestrele imobilului sunt împrăștiate în parcarea din fața imobilului, în urma suflului puternic al deflagrației.

Două autoturisme au fost grav avariate, potrivit bilanțului Inspectoratului pentru Situații de Urgență Olt.

În explozia urmată de un incendiu, care a avut loc, joi, la garsoniera din Balș, două persoane au suferit arsuri, iar alte trei au făcut un atac de panică, toate fiind transportate la spital. Autoritățile au activat la acel moment Planul Roșu de Intervenție.

Potrivit IGSU, 31 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Cinci persoane au fost transportate la spital, dintre care două au prezentat arsuri de gradul I și II la nivelul feței, membrelor superioare și toracelui, iar trei au avut atacuri de panică, mai spune sursa citată.

Doar circa 30% dintre garsoniere funcționau pe rețeaua de gaz, pentru restul din ele erau folosite butelii, a anunțat purtătorul de cuvânt al ISU Olt, Alin Băsășteanu, la Digi24.

La fața locului au acționat două autospeciale de stingere, o autospecială pentru intervenție la înălțime, 10 echipaje medicale, dintre care șase de la SMURD și patru de la Serviciul Județean de Ambulanță. De asemenea, a fost dislocat și punctul medical avansat”, a declarat Alin Băsășteanu.

Autoritățile încearcă să afle ce s-a întâmplat și de unde această explozie, iar ancheta este în desfășurare.

Primarul din Balș Cătălin Rotea a precizat, la Digi24, că oamenii afectați de incident vor primi ajutoare de urgență și primăria a pus deja la dispoziție locuri de cazare pentru ei.

