Raportul preliminar al Inspectoratului de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia din Calea Rahovei nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de „rezistenţă mecanică şi stabilitate” şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori.

ISC arată că, având în vedere constatările din teren ale experţilor tehnici, se dispune încetarea utilizării imobilului bloc de locuinţe 30A, în urma unei expertize concluzionându-se că este pusă în pericol viaţa sau integritatea corporală a cetăţenilor sau poate cauza distrugerea totală sau parţială a construcţiei.

„Având în vedere că în prezent organele judiciare desfăşoară o cercetare penală, Inspectoratul de Stat în Construcţii - I.S.C. nu poate recomanda, până la finalizarea acesteia, niciun tip de intervenţie de natură să modifice starea de fapt existentă.

O asemenea intervenţie ar putea conduce la alterarea sau distrugerea probelor materiale, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor exploziei şi implicit cursul anchetei penale.

În această etapă, competenţele Inspectoratului de Stat în Construcţii - 1.S.C. se limitează la măsurile de expertizare realizate de către experţi M.D.L.P.A. în cele două zile de la producerea evenimentului”, se arată în raport.

Toate măsurile propuse prin rapoartele tehnice se pot realiza numai cu avizul expres al organelor de urmărire penală competente, astfel încât să fie respectate atât exigenţele de securitate structurală, cât şi necesitatea conservării probelor, mai spun specialiştii.

„Având în vedere ultimul Raport tehnic înregistrat cu nr. DO_475911/18.10.2025, Inspectoratul de Stat în Construcţii reţine faptul că imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate «rezistenţă mecanică şi stabilitate», prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori - nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale şi adoptarea soluţiilor tehnice definitive, arată documentul.

Raportul complet al Inspectoratului de Stat în Construcții poate fi consultat AICI.

Până la acel moment, Inspectoratul de Stat în Construcţii - 1.S.C. va asigura, în limita competenţelor sale, sprijinul tehnic de specialitate pentru autorităţile locale şi colaborarea interinstituţională necesară aplicării măsurilor de siguranţă, se mai arată în raport.

ISC mai menţionează că, urmare a exploziei produse în data de 17.10.2025, în jurul orei 9.00, structura imobilului de locuinţe situat în Strada Vicina, nr.1, bl. 32, scara 2, sector 5, Bucureşti a fost puternic avariată.

„Având în vederea pericolul apariţiei unor prăbuşiri locale sau extinse a imobilului ca urmare a avariilor produse, se impun măsuri de restricţionare a accesului în clădire şi pe un perimetru de 30.00 m în jurul imobilului avariat, precum şi măsuri de punere în siguranţă prin demolarea etajelor superioare pe zona avariată, utilizând tehnologii care să permită intervenţia din exterior, în deplină siguranţă.

Imobilele învecinate nu au suferit degradări importante din punct de vedere structural, nefiind necesare măsuri de punere în siguranţă a acestora.

Toate intervenţiile în interiorul clădirii avariate se vor executa numai de către personal specializat pentru a opera în zone cu risc de prăbuşire, utilizând metode şi tehnologii care să nu pună în pericol viaţa oamenilor”, cer specialiştii în construcţii.

Se ia în discuție opțiunea de demolare a imobilului

Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a blocului unde s-a produs vineri o explozie, după expertiză urmând să se cunoască nivelul de intervenţie, dar dintr-un raport reiese că imobilul este foarte grav afectat, ceea ce înseamnă că nu este exclusă demolarea sa, a declarat primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Luăm în calcul toate variantele, punerea în siguranţă este prioritară. Primăria Capitalei îşi va asuma punerea în siguranţă a acelui imobil, va avea o intervenţie rapidă, imediat după ce se finalizează ancheta Poliţiei. Am avut discuţii cu procurorii de dimineaţă la faţa locului, iar ce am putut să discutăm cu cetăţenii afectaţi este că, după punerea în siguranţă, vom face tot posibilul, alături de ISU, să se intre punctual în imobil, doar cu acordul ISU, pentru a-şi recupera bunurile de valoare, dar nu vor putea locui în acel imobil.

Ulterior, după expertiză, vom şti nivelul de intervenţie, dar din raport reiese că este foarte grav afectată clădirea, ceea ce înseamnă că ne uităm inclusiv la opţiunea de demolare a imobilului, după ce este pus în siguranţă. Etapa unu este punerea în siguranţă”, a afirmat primarul Bujduveanu, sâmbătă, într-o conferinţă de presă.

Într-o postare pe Facebook, Stelian Bujduveanu a afirmat că a prezentat concluziile preliminare ale raportului ISC locatarilor și, cel mai probabil, imobilul va fi dezafectat. Decizia va fi luată însă după expertiza tehnică.

Primarul interimar a precizat că a transmis tuturor celor afectaţi că nu vor rămâne fără adăpost şi că Primăria Capitalei le va oferi sprijin constant până la refacerea situaţiei locative.

