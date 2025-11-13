Live TV

Profesor de etică din Iași acuzat de viol. Agresiunea asupra unei studente a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Data publicării:
eleva citeste din mmanual scolar si scrie pe caiet
Foto: Profimedia

Un profesor de etică a fost dat afară de la Facultatea de Medicină veterinară din Iași, după ce a fost acuzat de viol de o studentă. Tânăra spune că profesorul ar fi agresat-o sexual chiar în biroul său. Un alt abuz, care a avut loc pe holurile facultății, a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În plus, și alte studente spun că ar fi fost agresate de același profesor. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Imediat după ce studenta de la Facultatea de Medicina Veterinară Iași a susținut examenului de restanță, cadrul universitar a chemat-o la el în birou ca să-i treaca nota în catalog.

Martoră: După ce a intrat în birou, el a închis ușa și mai departe s-a întâmplat abuzul sexual. Imediat cum a venit jos am văzut-o că nu e în regulă, că e toată plânsă și transpirată.

Fata a raportat abuzul abia în urmă cu o lună, după ce profesorul a hărțuit-o din nou pe holurile facultății. Momentul a fost înregistrat.

Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științele Vieții din Iași: Camerele de supraveghere au înregistrat ceea ce studentă a declarat. Atingeri, luat în brațe, sărutat studentă respectivă pe holul facultății.

Ancheta comisiei de etică de la Facultatea de Medicină Veterinară a scos la iveală și alte abuzuri.

Studentă: Te întreba dacă ai iubit, ca fată și-i spuneai că da, te lăsa în pace. Glume cu tentă sexuală la ordinea zilei, nu a existat curs în care să nu fie vreo glumă cu tentă sexuală.

Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științele Vieții din Iași: Uneori i-a umilit pe studenți, cuvinte care nu pot fi exprimate în mod public.

Studenta a făcut plângere și la poliție, iar agenții au deschis un dosar pentru viol.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
1
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
sediul Curtea Europeană de Justiție
2
Curtea de Justiţie a UE: Uniunea Europeană şi-a depăşit atribuţiile în stabilirea...
Liderii coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități naționale.
3
Coaliția a decis ce se va întâmpla cu angajații din primării: acord privind tăierea...
bile de la loto
4
Cine este bărbatul care a câștigat peste 9,6 milioane de euro la Loto 6/49, al doilea cel...
Femeie arestată
5
Bistrița Năsăud: O femeie cumpăra de la farmacie creme cu clorură de mercur și le vindea...
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Digi Sport
”Mi-a zis că fără el aș muri într-un șanț”. N-a mai suportat și a spus de ce ”se comporta ca un nemernic”. Ce a urmat
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump Meets Rutte of NATO in the Oval Office
Avertismentul lui Marco Rubio după incursiunile dronelor rusești în...
alexandru munteanu (1)
Premierul moldovean, Alexandru Munteanu, sosește în România, în prima...
Registrul Unic al Transparenţei Intereselor
Guvernul a lansat Registrul Unic al Transparenţei Intereselor, după...
Mini-racheta europeană Mark 1. Foto: Frankenburg Technologies
Mark 1, racheta europeană cât o baghetă, concepută pentru a distruge...
Ultimele știri
Distracție periculoasă la Cluj-Napoca: un tânăr șofer, filmat în timp drifturi la miezul nopții
Macron anunță investiții uriașe pentru apărarea Franței: „Războiul de mâine va începe în spațiu”
Un microbuz s-a răsturnat pe DN 3, în județul Constanța. Cinci oameni au ajuns la spital
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Trump cere Curții Supreme să-i anuleze verdictul în cazul de abuz sexual și defăimare
cristian andrei fb
Psihiatrul Cristian Andrei, cercetat pentru că ar fi comis acte de natură sexuală asupra unor paciente
expozitie crizanteme iasi
Grădina Botanică din România unde Carmen, Simona sau Andra sunt soiuri de crizanteme. Colecția numără peste 450 de tipuri
femeie cu anxietate
Legătura dintre anxietate și stresul zilnic. Mărturia celor care ajung la psihiatru: „O teamă teribilă de eșec, senzația că o să mor”
lacat pe poarta
Austeritatea lovește dur cultura. Orașul din România unde trei dintre muzee pot fi vizitate doar cu programare: „Descurajează turismul”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
Prognoză Crăciun + Revelion 2025 | Meteorologii Accuweather anunță iarnă crâncenă de Sărbători în București
Fanatik.ro
Duel total FCSB – CSA! Cine este, de fapt, adevărata Steaua București în opinia românilor care au votat în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Bosnia – România se joacă la data la care „tricolorii” au câștigat două meciuri la masa verde! Motivele...
Adevărul
Povestea incredibilă a geniului analfabet. Rezolva probleme de matematică care astăzi se fac cu ajutorul...
Playtech
Când ai nevoie de autorizaţie pentru închiderea unui balcon? Puţini ştiu ce scrie în lege
Digi FM
Suferință în fiecare cuvânt. Nidia Moculescu, mesaj sfâșietor după moartea tatălui ei: "Sunt o fiică ruptă...
Digi Sport
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
„Predator: Badlands” stabileşte un record al francizei. Ce încasări a avut la debutul în box office-ul...
Adevarul
Care este călcâiul lui Ahile al NATO: țările baltice sau România/Bulgaria? Răspunsul neașteptat al unui...
Newsweek
Ungaria elimină vârsta de pensionare. Când poți ieși la pensie în România, în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
De ce ar trebui să deschizi geamurile casei în fiecare zi, chiar și iarna. 7 motive pentru care să-ți...
Digi Animal World
„Albina Lucifer”, noua descoperire din Australia. E neagră și are coarne ca „diavolul”
Film Now
Actorii din „Now You See Me”, impresionați să lucreze cu Morgan Freeman: „E o adevărată legendă!” Cum se...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...