Profesor de etică din Iași acuzat de viol. Agresiunea asupra unei studente a fost surprinsă de camerele de supraveghere

Un profesor de etică a fost dat afară de la Facultatea de Medicină veterinară din Iași, după ce a fost acuzat de viol de o studentă. Tânăra spune că profesorul ar fi agresat-o sexual chiar în biroul său. Un alt abuz, care a avut loc pe holurile facultății, a fost înregistrat de camerele de supraveghere. În plus, și alte studente spun că ar fi fost agresate de același profesor. Urmează informații care vă pot afecta emoțional.

Imediat după ce studenta de la Facultatea de Medicina Veterinară Iași a susținut examenului de restanță, cadrul universitar a chemat-o la el în birou ca să-i treaca nota în catalog.

Martoră: După ce a intrat în birou, el a închis ușa și mai departe s-a întâmplat abuzul sexual. Imediat cum a venit jos am văzut-o că nu e în regulă, că e toată plânsă și transpirată.

Fata a raportat abuzul abia în urmă cu o lună, după ce profesorul a hărțuit-o din nou pe holurile facultății. Momentul a fost înregistrat.

Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științele Vieții din Iași: Camerele de supraveghere au înregistrat ceea ce studentă a declarat. Atingeri, luat în brațe, sărutat studentă respectivă pe holul facultății.

Ancheta comisiei de etică de la Facultatea de Medicină Veterinară a scos la iveală și alte abuzuri.

Studentă: Te întreba dacă ai iubit, ca fată și-i spuneai că da, te lăsa în pace. Glume cu tentă sexuală la ordinea zilei, nu a existat curs în care să nu fie vreo glumă cu tentă sexuală.

Vasile Stoleru, prorectorul Universității de Științele Vieții din Iași: Uneori i-a umilit pe studenți, cuvinte care nu pot fi exprimate în mod public.

Studenta a făcut plângere și la poliție, iar agenții au deschis un dosar pentru viol.

Editor : M.B.