Live TV

Programul pelerinajului Sfântului Dimitrie cel Nou în 2025, la București. Când are loc procesiunea Calea Sfinților

Data publicării:
Pelerinaj Sfântul Dimitrie cel Nou în 2025. Inquam Photos/ Octav Ganea
Pelerinaj Sfântul Dimitrie cel Nou în 2025. Inquam Photos/ Octav Ganea
Din articol
Procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor Programul complet al pelerinajului în 2025

Pelerinajul din acest an, organizat de Patriarhia Română și Arhiepiscopia Bucureștilor, cu prilejul sărbătorii Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, se va desfășura în perioada 19-29 octombrie. Joi, 23 octombrie, raclele cu Sfintele Moaște vor fi așezate spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini. În acest an, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț - Noul Hozevit.

În zilele de 19-22 octombrie 2025, credincioșii se vor putea închina la Sfintele Moaște ale Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, ale Sfântului Ierarh Nectarie și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, care vor fi scoase din Catedrala Patriarhală și așezate în pridvorul acesteia în fiecare dintre aceste zile, în intervalul orar 7.00 - 00.00.

Procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor

Joi, 23 octombrie 2025, începând cu ora 12:00, va avea loc procesiunea Calea Sfinților cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, după cum urmează:

  • prima coloană va pleca de la Catedrala Patriarhală cu Moaștele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou și ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, pe traseul: Catedrala Patriarhală - Str. Patriarhiei - B-dul. Regina Maria - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii);
  • a doua coloană va pleca de la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Spiridon” - Nou cu Moaștele Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț și ale Sfinților Împărați Constantin și Elena, pe traseul: Str. Bibescu Vodă - baza Dealului Patriarhiei (Piața Unirii).

Ambele coloane se vor întâlni la baza Dealului Patriarhiei și vor urca, în procesiune, spre Catedrala Patriarhală.

La ora 12:45, la Altarul de Vară al Catedralei Patriarhale, va avea loc întâmpinarea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a raclelor cu Moaştele Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, ale Sfântului Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir, ale Sfântului Ierarh Nectarie, ale Sfinților Împărați Constantin și Elena și ale Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț.

Joi, 23 octombrie, raclele cu Sfintele Moaște vor fi depuse spre închinare în Baldachinul Sfinților de pe Colina Patriarhiei, pentru a fi cinstite de pelerini.

Programul complet al pelerinajului în 2025

Programul liturgic în perioada 19-29 octombrie 2025 se va desfășura după cum urmează:

Duminică, 19 octombrie 2025:

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

 Luni, 20 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Marți, 21 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Miercuri, 22 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Joi, 23 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 12:00 - 12:45 - Procesiunea Calea Sfinților;
  • 17:00 - 20:30 - Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfinților Împărați Constantin și Elena, în Catedrala Patriarhală.

Vineri, 24 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 12:00-13:00 - Primirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a Sanctității Sale Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, și săvârșirea slujbei de Te-Deum în Catedrala Patriarhală;
  • 17:00 - 20:30 - Slujba Privegherii, pentru cinstirea Sfântului Cuvios Ioan Iacob de la Neamț, în Catedrala Patriarhală.

Sâmbătă, 25 octombrie 2025:

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, la Altarul de Vară.

Duminică, 26 octombrie 2025:

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Altarul de Vară;
  • 17:00 - 21:00 - Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, la Altarul de Vară.

 Luni, 27 octombrie 2025:

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie arhierească, oficiată de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu Sanctitatea Sa Bartolomeu I, Patriarhul Ecumenic, ierarhii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum şi un sobor de preoți și diaconi, la Altarul de Vară;
  • 17:00 - 21:30 - Slujba Privegherii pentru cinstirea Sfântului Ierarh Iachint, Mitropolitul Țării Românești și a Sfintei Cuvioase Teofana Basarab, în Catedrala Patriarhală.

Marți, 28 octombrie 2025:

  • 09:30 - 12:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 -  18:00 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

Miercuri, 29 octombrie 2025:

  • 09:00 - 10:30 - Sfânta Liturghie, oficiată în Catedrala Patriarhală;
  • 16:00 - 18:30 - Slujba Vecerniei și Paraclisul Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în Catedrala Patriarhală.

„Având în vedere că toate Sfintele Moaște menţionate vor fi prezente la închinare în aceste prime patru zile, în pridvorul Catedralei Patriarhale, și ținând cont de fluxul mai redus de pelerini care va fi înregistrat în perioada respectivă, recomandăm în special familiilor cu copii mici să vină să se închine în perioada 19-22 octombrie 2025, pentru a evita aglomerația din zilele finale ale hramului.”, potrivit comunicatului Patriarhiei Române 

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
3
„Și-a dezlegat mâinile”. Cum a făcut rost Putin de încă două milioane de ruși pe care...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Digi Sport
Veste uriașă: Adrian Mutu s-a înțeles cu Fiorentina!
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Autostrada A7
Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri, dar șoferii vor avea...
NATO Leaders Attend 2025 Summit In The Hague
De ce a decis Trump în cele din urmă să ajute Ucraina să atace...
Anna Paulina Luna / John F. Kennedy în mașină înainte să fie asasinat
O aleasă din Congresul SUA, care a fost în România, a primit de la...
EU drone unmanned autonomous technology of espionage and strikes on the enemy, Europe defense against invaders
Noi detalii despre planul ambițios pentru reînarmarea UE: „Rusia, o...
Ultimele știri
Autoritățile din Los Angeles au decretat starea de urgenţă pentru a ajuta victimele raidurilor antimigranţi
Jurnaliștii acreditați la Pentagon au predat legitimaţiile de acces şi au părăsit clădirea, neacceptând noile reguli impuse
Fostul soț al cântăreței Sia cere o pensie alimentară uriașă de la artistă, după ce a renunțat la cariera de medic
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
pelerinaj sf parascheva
Bilanţul pelerinajului de la Iaşi de Sfânta Parascheva: 300.000 de participanţi în opt zile, timpul de aşteptare a ajuns şi la 15 ore
ID274623_INQUAM_Photos_George_Calin
„Fulgerător. Ieri mi l-a adus, azi a trebuit să vin”. Rezerviștii chemați la instrucție reclamă probleme la mobilizare. Ce spune Armata
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală. Reprezentanții CMTEB explică în ce condiții ar putea începe distribuția
stelian bujduveanu BUCURESTI - SEDINTA PMB - PRIMAR INERIMAR - 23 MAI 2025
Bujduveanu: Primăria Capitalei nu încasează taxele şi impozitele pe proprietate, o anomalie în ţară. Guvernul ne alimentează conturile
BUCURESTI - SANTIER - TERMOFICARE - 11 DEC 2023
Iarna în Capitală. Explicațiile primarului interimar despre ce-i asteaptă pe bucureșteni privind furnizarea căldurii și a apei calde
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, noi dezvăluiri incendiare. Rob Kardashian a vrut să se căsătorească cu ea, dar Elvis a...
Cancan
Tatăl Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni, face primele declarații. Unde se grăbea biata...
Fanatik.ro
Salariile uriașe ale conducerii Autorității de Supraveghere Financiară, luate în vizor de Parlament. Cum au...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Imagini inedite cu nepoatele lui Gigi Becali. Cum au apărut Teodora și soțul, Mihai Mincu, într-un parc din...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Cele mai mari pensii din România, pe regiuni ale țării. Diferențele ajung și la 1.300 de lei de la un oraș la...
Digi FM
Donald Trump, fermecat de cea mai tânără purtătoare de cuvânt din istoria Casei Albe. Cine e și cum arată...
Digi Sport
S-a făcut anunțul oficial! Lovitură pentru Gică Hagi
Pro FM
Kevin Federline, dezvăluire teribilă despre Britney Spears: "Copiii noștri se trezeau și o găseau ținând un...
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț pentru pensionarii care au depus cerere de trecere la pensie limită de vârstă. Se dau banii!
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Renunţarea la fumat, chiar şi mai târziu în viaţă, ar putea ajuta la încetinirea apariţiei problemelor de...
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Nu ai cum să-l recunoști! A jucat în "Singur acasă", dar azi nu se mai poate deplasa decât în cărucior
UTV
Emily Burghelea, momente de panică înainte de naștere. „Mi s-a rupt apa ca în filme” – a devenit mamă pentru...