Mai mulți polițiști din Constanța au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile din sistem, reclamând nemulțumiri legate de vârsta de pensionare, lipsa de comunicare cu superiorii și modul în care este organizată pregătirea profesională, în special cea sportivă.

Oamenii legii susțin că pregătirea sportivă la nivel local este tratată superficial, iar problemele semnalate în repetate rânduri nu au fost soluționate. În același timp, aceștia reclamă lipsa de dialog real între angajați și conducere.

Reprezentanții Sindicatul Europol afirmă că situația a fost generată de neimplicarea factorilor de decizie, de lipsa de transparență și de empatie în soluționarea rapoartelor privind solicitările de mutare, precum și de absența dialogului social.

Președintele sindicatului susține că tensiunile au fost amplificate și de „minciunile tendențioase” transmise în răspunsurile oficiale către organizația sindicală și de lipsa de respect față de angajați.

Editor : Ș.A.