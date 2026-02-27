Live TV

Video Protest al polițiștilor din Constanța. Nemulțumiri legate de pensionare, dialog și pregătirea profesională

FED CTA PROTEST POLITISTI 270226_16378
Protest al polițiștilor din Constanța. Foto Digi24

Mai mulți polițiști din Constanța au ieșit în stradă pentru a protesta față de condițiile din sistem, reclamând nemulțumiri legate de vârsta de pensionare, lipsa de comunicare cu superiorii și modul în care este organizată pregătirea profesională, în special cea sportivă.

Oamenii legii susțin că pregătirea sportivă la nivel local este tratată superficial, iar problemele semnalate în repetate rânduri nu au fost soluționate. În același timp, aceștia reclamă lipsa de dialog real între angajați și conducere.

Reprezentanții Sindicatul Europol afirmă că situația a fost generată de neimplicarea factorilor de decizie, de lipsa de transparență și de empatie în soluționarea rapoartelor privind solicitările de mutare, precum și de absența dialogului social.

Președintele sindicatului susține că tensiunile au fost amplificate și de „minciunile tendențioase” transmise în răspunsurile oficiale către organizația sindicală și de lipsa de respect față de angajați.

