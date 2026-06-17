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Protest în fața Guvernului și la Parlament: sindicaliştii din educaţie sunt nemulțumiți de legea salarizării

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sindicate protesteaza
Protest al sindicatelor din Educație. FOTO: Facebook FSE Spiru Haret

Sindicaliştii din educaţie protestează miercuri în faţa Guvernului şi a Parlamentului, nemulţumiţi de prevederile proiectului noii legi a salarizării, au anunţat reprezentanţii Federaţiei Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi ai Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ. Potrivit unor surse sindicale, la protest sunt aşteptate să participe aproximativ 20.000 de persoane, care vor începe manifestația în Piața Victoriei, la ora 10:00, apoi vor mărșălui până la Palatul Parlamentului, unde manifestația se va încheia la oras 14:30.

„Destul! Educaţia cere respect! Dragi colegi, mâine ieşim din nou în stradă. Ne strângem în Piaţa Victoriei pentru a ne cere drepturile!”, a transmis Federaţia Sindicatelor din Educaţie "Spiru Haret".

Sindicaliştii vor protesta în faţa Guvernului şi apoi se vor deplasa către Parlament.

„Măsurile de austeritate impuse recent şi nepăsarea guvernanţilor faţă de angajamentele asumate în anii trecuţi ne obligă să ieşim din nou în stradă. Fără o reacţie fermă şi unitară, drepturile noastre vor fi din nou afectate. (...) Fiecare angajat din educaţie are dreptul la condiţii socio-profesionale decente şi la recunoaşterea muncii depuse prin salarii corecte. Fiecare copil are dreptul la o educaţie de calitate”, subliniază Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, notează Agerpres.

Potrivit sindicaliştilor, noua lege a salarizării „condamnă” profesorii la sărăcie.

Varianta de proiect al noii legi a salarizării unitare reprezintă „o încălcare flagrantă a legislaţiei în vigoare, o sfidare a angajamentelor asumate faţă de organizaţiile sindicale şi o dovadă incontestabilă că Guvernul, preşedintele României şi partidele politice îngroapă educaţia, în loc să o trateze ca pe fundamentul pe care se construieşte viitorul unei naţiuni”, afirmau sindicaliştii la finalul lunii aprilie.

Manifestaţia va avea loc între orele 10:00-14:30 şi este organizată de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, Federaţia Sindicatelor din Educaţie „Spiru Haret” şi Federaţia Naţională Sindicală „Alma Mater”, potrivit unui comunicat al Jandarmeriei Capitalei.

Adunarea publică a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti. Programul protestului

  • între orele 10:00-11:00, adunarea participanţilor în Piaţa Victoriei - alveola centrală;
  • între orele 11:00-12:00, adunare publică în Piaţa Victoriei - alveola centrală;
  • între orele 12:00-13:00, deplasare pe traseul Calea Victoriei - Pod Naţiunile Unite - bulevardul Naţiunile Unite - traversare bulevardul Libertăţii - punct final alveolă Parc Izvor şi bulevardul Naţiunile Unite (segmentul cuprins între bulevardul Libertăţii şi strada Izvor, sensul de urcare);
  • între orele 13:00 - 14:00, adunare publică în alveola Parc Izvor;
  • între orele 14:00-14:30, defluirea totală a participanţilor.

Participanţii la manifestaţie care vor face deplasarea în mod organizat către Bucureşti cu autocare şi microbuze pot folosi ca loc de debarcare parcarea din alveola Kiseleff. Accesul acestora se va face dosar prin şos. Pavel D. Kiseleff, dinspre Arcul de Triumf, precizează Jandarmeria.

Brigada Rutieră informează totodată că traficul rutier în Piaţa Victoriei va fi resistematizat în ziua protestului, prin asigurarea traficului pe două benzi de circulaţie pe sens, în faţa Guvernului României.

„Organizatorul informează că va permite accesul la manifestaţie doar persoanelor sau grupurilor de persoane care fac parte din organizaţiile sindicale. Astfel, vor fi permise doar sloganuri sindicaliste, iar, în caz contrar, jandarmii vor acorda sprijin organizatorului pentru îndepărtarea persoanelor semnalate de acesta”, arată sursa citată.

Editor : B.E.

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